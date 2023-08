El parque de Universal Studios en Orlando (Florida) inauguró este viernes 'Minion Land', una atracción con elementos interactivos que renueva por completo las ya existentes sobre la franquicia cinematográfica de los 'Minions'.



"Estamos emocionados de oficialmente darle la bienvenida a nuestros visitantes a la completamente nueva Minion Land (Territorio Minion)", dijo Karen Irwin, presidenta y directora de operaciones de Universal Orlando Resort.



'Minion Land' pone "a nuestros visitantes en el corazón y la mente de los villanos de esta franquicia diabólicamente divertida. Este entorno magnífico ofrece muchísimo para que todos nuestros visitantes disfruten", agregó.



La nueva atracción es una obra conjunta de los equipos de Universal Creative e Illumination, la compañía creadora de esta saga iniciada en 2015 con el filme homónimo, que recaudó más de mil millones de dólares en taquilla.



Chris Melendandri, fundador y director ejecutivo de Illumination, destacó "la experiencia innovadora de videojuegos" de Villain-Con Minion Blast, que combina escenarios inmersivos, tecnología basada en juegos interactivos, y una historia original.



En esa parte de 'Minion Land' los visitantes pueden poner en práctica sus habilidades de villano para ver si tienen lo que se necesita para formar parte del equipo de Vicious 6 de la película "Minions: The Rise of Gru", la secuela de 2022.



Según un comunicado, Villain-Con Minion Blast es la primera atracción de Universal Orlando en presentar una experiencia de juego conectada a través de la aplicación oficial de Universal Orlando Resort. "Minion Land" cuenta con un restaurante dirigido por los "Minions", además de otros espacios donde reponer fuerzas, y una tienda y panadería que ofrece una selección única de dulces con el tema de la saga cinematográfica.



Además, en la tienda Evil Stuff se ofrecen los artículos necesarios para completar la transformación del visitante en un villano de película. Los visitantes también tienen la ocasión de saludar e interactuar con personajes de los Minions, como Gru, Margo, Edith, Agnes, Rosita, Gunter y Johnny, o convertirse en un minion gracias al simulador de Despicable Me Minion Mayhem.



EFE