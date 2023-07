En 76 años de historia, dos mujeres han ocupado el cargo de directora ejecutiva de la Organización Mundial del Turismo (OMT), el segundo puesto más importante de esta agencia de las Naciones Unidas que reúne a más de 160 Estados miembro y tiene como misión promover el turismo sostenible. Una de ellas es colombiana y en un hecho histórico se convirtió en la primera mujer latina y menor de 40 años en llegar a un cargo tan alto en la ONU.



La designación de Natalia Bayona, oriunda de Bucaramanga, se conoció la semana pasada durante la sexagésima octava Cumbre para las Américas de la OMT, que tuvo lugar en Quito (Ecuador). En este encuentro (en el que además Colombia fue elegida entre los 34 países que harán parte del Consejo Ejecutivo de esta organización), Zurab Pololikashvili, secretario general de la OMT, anunció el nombramiento de Bayona ante la presencia de 15 viceministros de Turismo de distintos países.



"Se trata de un espaldarazo de confianza de Pololikashvili", le dijo a EL TIEMPO Bayona, quien ingresó a la organización desde hace cinco años y desde entonces vive en España, donde ha ocupado cargos como directora de Innovación para apoyar la creación del ecosistema de emprendimiento e innovación a escala mundial; luego, como directora de Innovación e Inversiones, y desde hace dos años estaba liderando proyectos sobre educación.

Natalia Bayona lleva trabajando en la OMT desde hace cinco años y medio. Foto: archivo de Natalia Bayona

Las personas más cercanas a Bayona afirman que este nuevo logro en su carrera profesional se debe a su persistencia y a su capacidad de creer en sí misma. "Natalia es una mujer que ha luchado por conseguir sus sueños; gracias a Dios, su camino ha sido limpio. No ha sido ayudada por palancas, por políticos, ni porque es amiga de alguien. Ella desde muy pequeña tenía claro su futuro, y lo ha logrado con su propio esfuerzo", dice Ligia Baquero, mamá de Natalia, a este diario.



La nueva directora ejecutiva de la OMT tiene 38 años y es la mayor de tres hermanos: Paula Ximena (30) y Andrés Mauricio (35). Desde muy pequeña, Natalia desarrolló un gusto sobresaliente por el lenguaje y fue una destacada estudiante. “Ella siempre fue muy adelantada, a tal punto que terminó su bachillerato (en el colegio Gimnasio Cantillana de Bucaramanga) a los 16 años. Pero ella desde los 14 ya tenía muy claro qué quería estudiar, ya tenía definida la universidad y dónde quería hacer sus pasantías”, cuenta Baquero.



Su mamá es licenciada en educación preescolar y por eso fue rigurosa con la educación de sus hijos, a tal punto que Paula, Andrés y Natalia hablan inglés y francés. Bayona estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Externado de Colombia, tiene un posgrado en IE Business School y un programa ejecutivo de Innovación y Transformación Digital en Turismo en la misma institución.



Su carrera profesional se inició en ProColombia, donde trabajó por 10 años ocupando varios cargos. Se desempeñó como directora inaugural de las oficinas comerciales de promoción en Argentina y fue asesora de turismo en Chile. A los 27 años se convirtió en la gerente de turismo más joven que ha tenido ProColombia.

Natalia Bayona es apasionada el turismo y por viajar. Ha vivido en varias partes del mundo. Foto: archivo de Natalia Bayona

"Cuando estuve a cargo de la entidad y viendo su capacidad de trabajo, proactividad, pasión por el sector y compromiso por la entidad, le pedí que me ayudara como gerente de Turismo Vacacional, y después ella hizo el proceso para aspirar y lograr ser la directora de la oficina de ProColombia en Argentina", relata María Claudia Lacouture, exministra de Comercio, Industria y Turismo de Colombia. Y agrega: “Natalia es una profesional competitiva, comprometida, creativa, leal con los suyos y de largo aliento en sus proyectos”.

Una vez se conoció la noticia, usted escribió en su Twitter: “Hoy se cumple uno de mis sueños desde cuando era pequeña: ser la mujer colombiana ocupando el cargo más alto en la ONU”. ¿Qué significado tiene este nombramiento para las mujeres?



Es demasiado importante para todas las mujeres y los jóvenes, para entender que sí se puede con perseverancia, con dedicación, con tenacidad y con determinación. Cuando yo tenía 14 años en el colegio, nos pidieron hacer un ensayo para contar hacia dónde veíamos nuestras carreras profesionales, y yo no tuve ningún problema en decir que lo que quería hacer con mi vida era representar a Colombia en la ONU, ayudar a cambiar la imagen de nuestro país a nivel internacional. Hoy tengo 38 años y veo que ese sueño lo cumplí, no tengo otro sentimiento distinto al de alegría y muchísima responsabilidad por llevar el nombre de Colombia a nivel internacional y por estar en un puesto de senior management de la ONU para fortalecer el turismo a nivel internacional y hacer del turismo un sector económico prioritario en todos los países del mundo.

¿Cuál es la misión principal de la Organización Mundial del Turismo?



La Organización Mundial del Turismo es una agencia de Naciones Unidas que reúne a más de 160 Estados miembros, y lo que buscamos es fortalecer y promover el turismo sostenible. ¿Cómo lo hacemos? Se hace a través de las relaciones políticas con todos los ministerios de Turismo del mundo y tenemos diferentes prioridades. Tenemos la innovación, la promoción de inversiones, la educación, la sostenibilidad y los empleos de valor agregado como los cinco pilares fundamentales. Y para eso contamos con diferentes programas de asistencia técnica y de cooperación para llegar a los diferentes territorios y fortalecer el turismo en cada uno de los sectores de la economía y en cada uno de los países donde nosotros trabajamos.

¿Cuándo asumirá el cargo y cuál será su misión principal?



El cargo lo asumo desde el primero de julio, y la responsabilidad es llevar las relaciones políticas con los diferentes Estados miembros –más de 160– a través de sus ministerios de Turismo, trabajar con cada uno de ellos en sus prioridades para crear proyectos que impacten en el desarrollo turístico de cada país y seguir abanderando la educación, la innovación y las inversiones como forma de desarrollo de los diferentes países en el mundo. Y, sin duda, fortalecer la cooperación y la asistencia técnica en los territorios. Eso es clave, no solamente desde la política pública y la recomendación de una agencia de Naciones Unidas, sino llegar a los territorios y lograr esos cambios que se necesitan para que el turismo sea un sector de alto valor agregado en la economía.

Toda su carrera profesional está ligada al turismo. ¿Qué la motivó a trabajar en este sector?



El turismo es el sector económico más humano de todos y es el que logra impactar a toda la sociedad, desde el gran dueño de una aerolínea o de un gran complejo turístico hasta la persona de migración o aquella mipyme, porque más del 85 por ciento del tejido empresarial se debe a las pymes y a las pequeñas empresas. Trabajar en el sector económico más humano de todos, el sector en que mayor número de mujeres y jóvenes se emplean en el mundo y el sector que más recoge la inclusión social, es una maravilla. Sobre todo es un sector que es de muy rápido crecimiento, muy resiliente, y que rápidamente se pueden conseguir resultados que impacten en el desarrollo, no solamente económico, sino en el desarrollo de las personas, porque es una inversión. Viajar es una inversión personal para mejorar la calidad de vida de las personas y para potenciar mejorar su educación, conociendo nuevas culturas.

¿Cuáles han sido los retos más difíciles que ha tenido que sortear durante su trayectoria profesional?



Hay uno que me enorgullece y es que fui madre hace tres meses. Ese el principal reto que tiene una mujer cuando está en situaciones de liderazgo, generar ese balance a nivel personal, unido a seguir brillando a nivel profesional, a construir una familia sólida y, al mismo tiempo, generar valor agregado desde el sector empresarial. Y más joven, creería que uno de los retos más grandes es haber vivido fuera de Colombia durante mucho tiempo, porque yo viví en Estados Unidos, he vivido en Chile, en Argentina, en Taiwán y en España. Y sin lugar a dudas, no estar tan cerca de tu casa y salir muy joven, porque por primera vez salí a los 16, luego a los 20, luego a los 24 y después a los 30. Estando joven, es un sacrificio grande que hay que hacer. Hoy (27 de junio), por ejemplo, estoy en Quito y no puedo abrazar a mis papás y a mis hermanos con un logro tan grande como este, pero a pesar de que sea un reto, hay que saberlo manejar y saber compartir esa alegría así sea en la distancia.

Natalia Bayona es la primera mujer, menor de 40 años, en ocupar el cargo en ese organismo. Foto: Archivo de Natalia Bayona

¿De qué manera apoyaría la promoción de Colombia como destino turístico al ser la directora ejecutiva de la Organización Mundial del Turismo?



Yo siempre tengo a Colombia en mi corazón porque es imposible no trabajar en turismo y no tener a Colombia en el ADN. Tenemos una muy buena noticia y es que firmaremos un acuerdo de colaboración con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia para crear un programa de innovación social en turismo comunitario, para crear un reto de innovación turística que permita que las diferentes pymes, las diferentes comunidades indígenas y los territorios más vulnerables sean aquellos que puedan desarrollar nuevas experiencias turísticas. La idea es que Colombia sea un ejemplo en la región de innovación social, de cómo poder desarrollar emprendimientos formales en territorios donde normalmente no había posibilidades económicas o de crecimiento. Y qué mejor que a través del turismo Colombia empiece a mostrar las bondades de personas que en algún momento estuvieron en períodos de violencia y militando en guerrillas se conviertan en guías turísticos, en emprendedores y que vean en el desarrollo turístico una oportunidad de crecimiento y de desarrollo de su región.

El sector turístico fue uno de los más golpeados por la pandemia y que, además, se ha visto afectado por el cierre de dos aerolíneas; sin embargo, ha mostrado cifras de mejora. ¿Qué está haciendo bien Colombia?



Hay muchas cosas, pero primero, el tema de la conectividad es clave, porque sin conectividad no se puede hablar de desarrollo turístico. Ahora, eso también tiene que ir vinculado con una promoción turística potente, y la de Colombia ha sido sobresaliente desde hace muchos años. Ha sido un programa de largo plazo para que Colombia esté en los paquetes internacionales de los operadores, para que los cruceros vean en Colombia un hub de embarque y desembarque de pasajeros. Yo veo que, por un lado, ha mejorado la conectividad y, por otra parte, Colombia cada vez más tiene unos presupuestos más potentes en promoción. Y tercero y último, diría yo, recuerda que Colombia hizo algo muy bien durante la pandemia y fue haber llegado a un balance entre lo que es la salud y el desarrollo económico. Sin embargo, hay que seguir potenciando más la promoción turística si queremos generar de verdad un salto cuantitativo en el número y en los ingresos por turismo.



¿Qué recomendaciones daría para potenciar esa promoción turística del país en el extranjero?



Yo creo que la innovación y la tecnología son un pilar fundamental para la promoción turística. Hoy en día, los jóvenes no solamente valen con hacer un live en Instagram o en las redes sociales más tradicionales, también hay que impactar con testimonios, hay que enamorar a la gente, hay que hacer que los colombianos se conviertan en embajadores de su país. Imagínate que cada uno de los colombianos trajera a un turista internacional a Colombia, cambiaría radicalmente la balanza, el desarrollo y el impacto que tiene el turismo en el PIB. Tenemos que de verdad apersonarnos y entender que el turismo es un sector económico potente. Colombia, si quiere diversificar su economía a través del turismo, debe hacer una apuesta decidida por una política de Estado a largo plazo en presupuestos, en desarrollo de infraestructuras, en exenciones tributarias y no tributarias para garantizar la inversión y fortalecer la confianza empresarial. Y por el lado del sector privado, innovando, creando nuevas experiencias turísticas, vendiendo una nueva Colombia para que sea un producto turístico que no se agote, sino que sea muy diverso, en donde la gente quiera venir una, dos, tres y, ¿por qué no?, cinco veces, que es el caso europeo.



CAMILO PEÑA CASTAÑEDA

REDACCIÓN VIAJAR

SUBEDITOR VIDA DE HOY