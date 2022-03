El Museo del Futuro, con una estructura revolucionaria en forma de óvalo, como un inquietante ojo que mira hacia el mañana, no podría brillar en un mejor escenario que en Dubái, uno de los siete emiratos que conforman los Emiratos Árabes Unidos y cuya arquitectura futurista y de vanguardia es reconocida mundialmente.



Con una historia que se remonta a los 3.000 años a. C., Dubái no solo es una de las principales ciudades de los Emiratos, sede de la industria petrolera y uno de los ejes del comercio mundial, sino que cuenta con una de las economías más sólidas del planeta. Allí se levanta también el Hotel Burj Khalifa, el único de 7 estrellas y el rascacielos más alto de la tierra, con 124 pisos y 829 metros de altura.



National Geographic reconoció al Museo del Futuro, inaugurado el pasado 22 de febrero, como uno de los 14 más hermosos del planeta, al lado del Guggenheim, curvo y de hormigón, de Frank Lloyd Wright, en Nueva York, el primer museo diseñado para atraer a los visitantes tanto por su arquitectura como por sus colecciones. El edificio del museo “es fuera de lo común por su forma. Llama la atención porque, además, hacerlo fue un reto estructural. No cuenta con columnas y se hizo a partir de vigas diagonales.

Es un diseño estructural complejo, pues toda construcción siempre se desarrolla con vigas y columnas. Es también innovador el concepto empleado para su fachada, que lleva caligrafía. Por medio de las palabras se realizan las ventanas, y las aperturas hacia el exterior tienen figuras geométricas”, le dice a EL TIEMPO el arquitecto colombiano Sebastián Camacho.



“Aunque el edificio se apoyó en la tecnología avanzada, se trata de una construcción realizada por el hombre. Los paneles de la fachada se fabricaron mediante robótica pero, sin embargo, fueron instalados por hombres colgados en cuerdas. Aunque las formas del interior fueron modeladas en 3D, se inyectaron a mano con sumo cuidado por cientos de obreros”, explica la Dubai Future Foundation, desarrolladora del museo.

Situado cerca del Centro Financiero internacional de Dubái, el Museo del Futuro es definido como único en su estilo y como “un torus asimétrico recubierto de acero y de cristal” en los folletos de turismo.

Con 7 pisos y una superficie total de 30.548 metros cuadrados, alimentada por más de 4.000 megavatios de energía solar, su estructura es considerada una de las más complejas del planeta, como admitió el arquitecto Camacho. Tiene 77 metros de altura y sobre su estructura están escritas varias citas en árabe, como “el futuro pertenece a aquellos que pueden imaginarlo, diseñarlo y ejecutarlo”, atribuida al jeque Mohammed bin Rashid al-Maktoum, primer ministro y vicepresidente de los Emiratos Árabes Unidos y quien lo calificó como “el edificio más bello de la Tierra”. La escritura está formada por más de 1.000 paneles ignífugos (resistentes al fuego) revestidos de acero inoxidable, cada uno de ellos con un diseño único.



El futuro imaginado del museo también se basa “en el pasado del islam con una muestra fascinante de los planetas del sistema solar mapeados por astrolabios, los complejos dispositivos refinados por musulmanes durante la Edad de Oro del islam para ayudar en la navegación, la medida del tiempo y el mapeo celestial”, afirma Aya Batrawy en una nota de The Associated Press. Las huellas árabes, en su opinión, están plasmadas en todo el museo — por ejemplo, en un espacio de meditación que hace parte de una experiencia sensorial más vasta guiada por vibración, luz y agua, los 3 elementos base de la vida tribal en la península arábiga.

¿Qué contiene el museo?

Los avances de la ciencia y la tecnología son, sin duda, los mandamases en el Museo del Futuro. Cada piso está dedicado a un tema, y en los primeros tres el visitante se encuentra con el futuro de la humanidad en el espacio exterior, así como con los posibles adelantos de la ecología y el bienestar humano. En los otros tres pisos se muestran tecnologías relacionadas con la salud, el agua, la alimentación y el transporte, y el piso séptimo, el último, está dedicado a los niños.



El museo tiene como tema el año 2071. En la exposición Journey to the Future, por ejemplo, se puede viajar virtualmente a una estación espacial a seiscientos kilómetros de la Tierra, y en el espacio Digital Amazon se da la oportunidad de experimentar la selva tropical.



En la exhibición Future Heroes se alienta a los niños a trabajar juntos para lograr una meta compartida. Asimismo, una guía de inteligencia artificial conocida como Aya invita a los visitantes a experimentar taxis voladores, parques eólicos y un mundo impulsado por energía solar, entre muchas otras cosas.



“El llamado Proyecto Sol imagina la luna cubierta por innumerables paneles solares que dirigen esa energía hacia la Tierra, donde la humanidad prospera; y en biodiversidad, se incluyen especies de plantas innovadoras resistentes al fuego”, describe la nota de AP.



Impacta también un espacio con espejos oscuros, iluminado por columnas de diminutos cilindros de vidrio que contienen el ADN ilusorio de animales y especies que presumiblemente se extinguieron, como el oso polar. Aunque el Museo del Futuro invita a los visitantes a desconectarse de sus celulares, existen pantallas y otras experiencias digitales en todos los pisos.

No obstante, también hace un llamado a la conservación de la naturaleza, aboga por un futuro sostenible, sin emisiones de CO2 y conduce al visitante a pensar sobre la salud y biodiversidad del planeta en el corazón de una ciudad como Dubái, amante del consumo y el lujo.

Un proyecto trascendente

“El Museo del Futuro proyecta las ambiciones de Dubái y su deseo de ser considerada una ciudad moderna e inclusiva, a pesar de un sistema político basado en un gobierno hereditario y con límites severos sobre todo tipo de expresión”, según el diario Los Angeles Times.



Sarah Al-Amiri, la ministra de Estado de los Emiratos para Tecnología Avanzada y directora de la Agencia Espacial del país, manifestó públicamente que hacer el Museo del Futuro era “un imperativo”, pues su país necesitaba con urgencia alcanzar al resto del mundo, y recordó que antes de 1971 no contaba con educación básica ni con una red eléctrica, entre otras cosas.

Señaló también que el espíritu del museo radica en el impulso hacia el futuro sostenible y que un planeta saludable no tiene por qué pelearse con el progreso y el crecimiento económico.



El futuro, en su opinión, debe ser una coyuntura conveniente para generar nuevas oportunidades a partir del reto que todos enfrentamos. Igualmente estimó que “siempre es importante continuar evolucionando y desarrollándose y entender cuáles son las partes de la cultura que impulsan el desarrollo”, además de que es bueno “crear nuevas normas y modos de vivir y de coexistir”.

Lidiar con el cambio climático no es regresar al estilo de vida de los cazadores-recolectores, sino ir progresando e innovando conscientemente sobre nuestra relación con el planeta, afirmó Brendan McGetrick, director creativo del museo. Por eso, en su opinión, uno los objetivos de la institución es animar a la gente a pensar en posibilidades que se traduzcan en acciones reales.



El diseño del Museo del Futuro está firmado por el arquitecto Shaun Killa, veterano en el sector y cabeza de la firma Killa Diseño (2015), que se dedica también a crear construcciones innovadoras, “que sean atemporales, ambientalmente sostenibles e inspiradoras en el contexto”, según afirma en su sitio web.



En 2016, Killa Diseño desarrolló la primera oficina funcional del mundo impresa en 3D, así como un espacio de exposición y para la creación de futuras tecnologías emergentes de la región.



El museo ya alcanzó el Leed Platino (‘Liderazgo en energía y diseño ambiental’, por sus siglas en inglés), un reconocimiento internacional a edificios sustentables, reservado a los diseños ambientales con mayor eficiencia energética y cuyo certificado fue creado por el Consejo de Edificación Sustentable de Estados Unidos.



Los diseñadores “fueron arriesgados y de una vez se lanzaron a diseñar en 3D. Los planos se realizan siempre, primero, en 2D, que antecede al modelo 3D y, aquí, al parecer, se hizo lo contrario y después se hicieron los planos”, sostiene Camacho.



El mundo cambió y también la concepción austera de los museos, que se deslizaron hacia estructuras innovadoras, especialmente, desde la inauguración del Museo Guggenheim de Bilbao, de Frank Gehry, en 1997. Sus voluptuosas curvas de cristal y su fachada pusieron la ciudad en el mapa del arte contemporáneo, según los expertos.



Pero la compleja estructura del Museo del Futuro podría representar mucho más. En opinión del arquitecto Camacho, podría ser “el punto de partida para una nueva forma de concebir proyectos desde la tercera dimensión”.



GLORIA HELENA REY

PARA EL TIEMPO

