El próximo 20 de noviembre se inicia el Mundial de Catar 2022 y si usted está pensando en asistir a este encuentro deportivo es importante que tenga presente los siguientes requisitos migratorios que solicita ese Estado árabe a los colombianos.

Desde 1995, la República de Colombia y el Estado de Catar establecieron relaciones diplomáticas y desde entonces se han suscrito distintos acuerdos políticos, comerciales, culturales, entre otros.



En ese sentido, y de acuerdo con la Cancillería, los colombianos no requieren visa para ingresar al Estado de Catar por 30 días, prorrogables por otros 30.



No obstante, sí hay que cumplir con ciertos requisitos. Estos son los documentos necesarios para viajar a Qatar 2022, recopilados por la firma de asistencia al viajero www.latinassistance.com

Estos son los requisitos

- Pasaporte al día con vigencia mínima de seis meses desde el ingreso al país.



- Boleto de avión de regreso.



- Constancia de alojamiento.



- Demostrar que se cuenta con solvencia económica para todo el viaje.



- Aunque no es obligatorio, se recomienda viajar con un servicio de asistencia al viajero.

Requisitos covid-19

- Se debe descargar la aplicación Etheraz y cargar allí los documentos solicitados. Esta plataforma busca verificar la salud de los viajeros así como también su permanencia en el territorio.



- Presentar un test PCR negativo.



- Firmar previamente al viaje un documento de compromiso y reconocimiento, disponible en www.ehteraz.gov.qa



"Ya no es obligatorio presentar el certificado de vacunación para ingresar a Qatar, aunque aquellos que no lo hagan deberán guardar cuarentena al ingresar al país. Lo mismo ocurre con aquellos que presenten un esquema de vacunación no admitido por el gobierno catarí. Las vacunas que no se consideran válidas son: Sinopharm, Sinovac y Sputnik", explica Adriano Muñiz, gerente comercial de Latin Assistance.



REDACCIÓN VIAJAR