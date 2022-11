No hay duda, esa descarga de adrenalina y esos nervios que se sienten desde el momento en que está en la fila ante una montaña rusa –esos monstruos de acero con curvas y vueltas en todo su trayecto– son totalmente placenteros para muchos y un calvario para otros.

Para recordar a los amantes de las emociones fuertes y el vacío en el estómago, así como la fecha en que fue patentada la primera montaña rusa de la historia –un 16 de agosto de 1898–, cada año se celebra el Día Internacional de la Montaña Rusa. La idea fue de la organización American Coaster Enthusiasts.



La curiosidad sobre estas construcciones de acero que sirven para una descarga completa de adrenalina llevó a El Universal de México a investigar cuáles son algunas de las montañas rusas más extremas del planeta: las más rápidas, altas y retorcidas del mundo. Este es el resultado de la pesquisa:

1. Fórmula Rossa

No es casualidad que lleve el nombre de Fórmula y se encuentre en el parque temático Ferrari World de Abu Dabi, en los Emiratos Árabes Unidos.



Esta montaña rusa es la reina de las reinas al ser la más rápida del mundo: fiel a la escudería del cavallino rampante.



Con una longitud de dos kilómetros, lo llamativo de esta enorme estructura de acero es que, simulando el trayecto de un auto de Fórmula 1, alcanza los 240 kilómetros por hora en 4,9 segundos, con hasta 4,8 puntos de fuerza g (los pilotos profesionales aguantan entre 4,5 y 7 puntos de fuerza g).



Esa unidad mide la fuerza de gravedad con la que somos atraídos al centro de la Tierra. La sensación al experimentar este tipo de fuerza es la de una elevada tensión de los músculos. La fuerza g lo empujará hacia abajo, acumulando la sangre en el abdomen y las piernas. Esto tiene una lógica en el funcionamiento corporal: tensar los músculos le ayudará al cuerpo a mantener la sangre bombeando en el corazón y el cerebro. El récord mundial de aceleración humana está en 46,2 g, y lo tiene el militar estadounidense John Stapp, quien fue atado a un cohete (de manera similar al Coyote de los dibujos animados). A esa aceleración, el cuerpo humano comienza a sentir el impacto. Se dice que Stapp sufrió fracturas de costillas a los 35 g. Por seguridad, las personas que realizan el recorrido deben usar lentes especiales. Además, la estatura mínima permitida es de 1,40 metros y, el peso máximo, de 110 kilos.



2. Kingda Ka

Con una velocidad máxima de 206 kilómetros por hora (que no es poco, siendo la segunda más rápida del mundo), Kingda Ka, en Nueva Jersey (Estados Unidos), es la montaña rusa más alta del planeta. Sus 139 metros de altura la certifican como la gigante del mundo, así como la poseedora de la caída más profunda, con 127,4 metros. Quienes la conocen y la han experimentado la han llamado “el Everest de las montañas rusas”, lo que define todo un espectáculo que ningún amante de estas atracciones debería perderse.

Montaña rusa Kingda Ka Foto: AFP

Tiene una corta duración, alrededor de medio minuto, y es debido a su velocidad y a que, tras “escalar” un riel de 90 grados, totalmente en vertical, desciende con una velocidad extrema en picada por una espiral de 270 grados, no apta para débiles estomacales.



Kingda Ka tiene una longitud de 950,4 metros y se encuentra en el parque Six Flags Great Adventure de Jackson, Nueva Jersey.



La gigantesca montaña de metal fue inaugurada el 20 de mayo de 2005 y fue la primera en llegar a los 139 metros de altura, alcanzando los 206 kilómetros por hora, en solo 3,5 segundos.



El motor hidráulico de Kingda Ka que acelera el tren produce 21.800 caballos de potencia. Pero, como todas las creaciones humanas, tiene un defecto: producto de la alta velocidad y el diseño de los trenes, no puede funcionar en los días lluviosos.

3. Steel Dragon 2000



Montaña rusa Steel Dragon 2000 Foto: AFP

Toma su nombre de la astrología china y los signos zodiacales, siendo el 2.000 el año del dragón. Y arriba de ella hasta se sentirá arriba de Zheng Long (futbolista chino que juega de delantero y su equipo actual es el Dalian Yifang de la Superliga de China).



Esta atracción, localizada en Nagashima Spa Land, en Japón, es la montaña rusa más larga del mundo, teniendo una longitud de 2.479 metros, lo que hace que la duración en ella sea de, aproximadamente, 4 minutos. La velocidad máxima de 153 kilómetros por hora no decepciona, menos cuando pasa por sus distintas colinas de elevación, las cuales alcanzan hasta 97 metros de altura, provocando caídas en picada que harán que... ¿se arrepienta de sus pecados?



4. The Smiler

Montaña rusa The Smiler Foto: ALTON TOWERS RESORT

¿Despertó muy ‘osado’ hoy? Pues vaya sacando tiquete para Inglaterra, especialmente para Staffordshire, al parque del Alton Towers Resort. Ahí encontrará The Smiler, la montaña rusa con la mayor cantidad de giros en el mundo; su estructura tiene la forma de una araña, y en cada una de sus cinco patas la adrenalina está presente. ¡Son 14 volteretas que lo harán sentir como un trompo! Y, si a eso le agrega 85 kilómetros por hora, ya se puede imaginar la sensación. Para los despistados, los giros son los movimientos que le hace dar giros de 360 grados. Una vuelta completa. Y sí, casi literalmente, aquí la cabeza le dará giros. Consejo: lleve bolsita de plástico, por si ya sabe...

5. Eejanaika



Montaña rusa Eejanaika Foto: parque Fuji-Q Highland

Este gigante de acero, ubicado en el parque Fuji-Q Highland de Japón, comparte el récord con The Smiler, pero de una forma peculiar. Mientras que la montaña inglesa hace los giros gracias a las mismas estructuras de metal, Eejanaika lo hace solamente 3 veces en la estructura y, las 11 restantes, mediante el giro de los propios asientos de quienes la están disfrutando. Es una de las pocas y más extremas montañas rusas de cuarta dimensión. Es decir, es una atracción que no le basta los giros de la construcción, sino que cuenta con mayor movimiento a través de los asientos que tienen desplazamiento. ¿No está satisfecho? Los 126 kilómetros por hora que alcanza provocarán que baje con las manos y las piernas temblorosas.

OMAR MORENO

EL UNIVERSAL (MÉXICO) -GDA

