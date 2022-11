Los estragos de la avalancha que azotó Mocoa el 1 de abril de 2017 todavía son evidentes en el centro de la capital de Putumayo. Entre las vallas que anuncian la reconstrucción, casas y locales que resistieron el desastre natural, se aprecia en grandes letras el nombre de Amazónico. Un eje de esperanza enclavado en el segundo piso de una zona que está lejos de ser turística.



Este restaurante está próximo a cumplir dos años en operación y se ha convertido en una recomendación recurrente entre los funcionarios de organizaciones nacionales e internacionales que hacen presencia en esta zona, golpeada por el conflicto armado.



Por eso y por su propuesta, la mayoría de clientes de Amazónico no son locales. Una balanza que el chef Mauricio Velasco espera equilibrar de a poco, pues entiende que, como a él le sucedió, sus paisanos no están acostumbrados a apreciar el producto, ni la cocina local.



Las hamburguesas, salchipapas, el pollo asado y otras comidas rápidas son la competencia de un menú casi monopolizado por el pirarucú, pez emblemático de la Amazonía, que Velasco trabaja con paciencia y cuidado guiado por las recetas que comunidades indígenas del departamento han replicado por años.



Su pasión le abrió varias puertas y cuando el joven cocinero se recibió como chef de la Fundación Universitaria del Área Andina, en Bogotá, visualizó dos caminos: salir del país y buscar un buen empleo o quedarse y probar suerte con su propio restaurante.

Así es el restaurante del Amazónico. Foto: Laura Albarracín

Regentar un negocio no era novedad para Mauricio, que nació en Mocoa y creció en una familia de panaderos. Aunque esta opción estaba llena de dificultades, la vena culinaria heredada de su abuela y una experiencia fuera de Colombia lo impulsaron a la decisión de trabajar para y por su territorio.



"Antes de estudiar aquí tuve la oportunidad de ir a Lima (Perú) y allá vi que valoraban lo suyo, todo ese potencial que tienen en el mar, en la selva. Cuando yo retorné a Colombia encontré esa similitud. Decidí quedarme, empecé a investigar y me di cuenta de que no tenemos una identidad gastronómica y dije 'esto es algo que debemos dar a conocer'", comenta Velasco.



Así empezó a construir su sueño. Un restaurante con platos que no solo reflejaran el amor por lo autóctono, sino que lo popularizaran. Para lograrlo se puso en contacto con integrantes de las 16 comunidades indígenas que habitan Putumayo y empezó a trabajar de la mano con ellos para aprender sobre productos, técnicas y sabores. Esto lo llevó por los tres pisos térmicos de la región, que, según explica, son la zona andina, en el valle de Sibundoy, el piedemonte Amazónico donde está Mocoa y sus alrededores y la llanura amazónica que va de Puerto Asís hasta Puerto Leguízamo.

"Nuestras comunidades son diferentes, pero tienen similitudes como los platos ahumados o el uso de derivados de la yuca, por lo que no tienen arroz ni harina de trigo. Esta es una sabiduría ancestral que se ha ido compartiendo de generación en generación a través de la cocina. Ellos son portadores de tradición y nos hemos dado cuenta de que eso se está perdiendo", advierte el chef.

Resultado de su esfuerzo



Tras adentrarse en la cosmogonía y gastronomía de pueblos como el inga, kamsá, awá y bora, Mauricio descubrió que, a pesar de haber vivido casi toda su vida en Mocoa, no estaba familiarizado con el conocimiento ancestral que esas manos transformaban en platillos. Por eso, tomó la decisión de emprender varios viajes para hacer trabajo de campo.



Las investigaciones y los recorridos eran financiados por él, lo que dificultaba la sostenibilidad en el tiempo del proyecto. Entonces, tomando como referencia la tendencia mundial de las cocinas ocultas, Velasco se aventuró a crear menús a partir de lo que iba aprendiendo con las etnias ante unos comensales —en su mayoría conocidos— interesados en probar. Así lograba reunir los recursos suficientes para su siguiente expedición.

El pirarucú envuelto en hoja de sirindango es el plato imperdible para el chef Mauricio Velasco. Foto: Laura Albarracín

"Era algo nuevo acá, con eso me autopatrocinaba mis viajes y un día, a una de las personas que llegó a nuestras cenas, le gustó lo que probó y me dijo "Mauricio, soy del Fondo Emprender, me gustaría que nos visites en Puerto Asís y que puedas postular tu proyecto porque creemos que es ganador y que le va a dar identidad al territorio", cuenta el chef.



Y gracias a los 149 millones de pesos de capital semilla a los que accedió con el Fondo Emprender, el sueño de un restaurante empezó a tomar forma. Mauricio fue con su padre a Puerto Asís y en el 2019 se postularon. A finales de noviembre se enteraron de que habían quedado dentro de la convocatoria nacional porque su proyecto tenía altas probabilidades de éxito, pero llegó la pandemia, una talanquera que detuvo por algunos meses el avance de Amazónico.



Ya en 2021, con una cocina completamente equipada, herramientas de trabajo nuevas y de primera categoría, abrieron las puertas del restaurante y su apuesta ha encantado a los visitantes.



"Ahora estamos caminando solos con la cocina. Lo estamos dando todo en la pista para que las cosas fluyan de la mejor manera", afirma Velasco.

La joya de Mocoa



La casa familiar de Mauricio está ubicada en el barrio Progreso, en el centro de Mocoa. Por allí pasó la avalancha que en 2017 dejó más de 300 muertos, cerca de 400 heridos y más de 22.000 personas damnificadas. El desastre natural también tocó a los Velasco, quienes tuvieron que abandonar su vivienda. Sin saberlo, lo que en su momento fue una tragedia, serviría para configurar su nueva realidad.



“Tener mi propio restaurante era un sueño a largo plazo, pero cuando salió la oportunidad con el Fondo Emprender empezamos a movernos. Nos dijeron que teníamos que buscar un lugar central y aquí (en la que fue la casa familiar) estamos en pleno centro de Mocoa. Fuimos a la Alcaldía y preguntamos si había posibilidad de trabajar, porque por acá pasó la torrencial. Nos dieron el permiso y entonces la adecuamos con productos reciclados como la madera y las piedras del río Mocoa”, dice el chef.



Ahora, las paredes del segundo piso de la que una vez fue su vivienda están pintadas de un verde profundo. Plantas y troncos de árboles se mezclan con las texturas de piedra y madera en mesas, sillas y barras que transmiten el concepto de selva, transversal al restaurante. Iconografía que representa la cosmovisión de las comunidades indígenas, como jaguares y pirarucús se suman a la narrativa del lugar.

“Todo esto ha hecho que sea un espacio diferente y agradable, pero sobre todo guiado por la cosmovisión de las comunidades, porque no es solo alimentarnos y llenar nuestro estómago, sino alimentarnos para llenar el espíritu. Por eso sentir la madera, sentir los elementos son la base de este espacio”, explica.



El menú es resultado de años de investigación y experimentación. Sin duda, el pirarucú es protagonista, pero también ofrecen platos con cerdo como proteína. El encanto particular del restaurante está en el uso de productos que no se encuentran con tanta facilidad en otras zonas del país, como el copoazú, la cholupa y las semillas de sacha inchi.

El chef recomienda el pirarucú envuelto en hoja de sirindango, un plato que califica como tradicional de la región.



“Hay que quitarnos este estigma de que el pirarucú es un pescado sin sabor. Es maravilloso, no tiene comparación y aquí lo trabajamos de la mejor manera”, comenta. Por eso, en sus platillos ofrece diferentes cortes del mismo, aprovechando al máximo cada parte del pescado. Este insumo, como la mayoría de los utilizados en Amazónico son de productores locales.



El equipo del restaurante también es talento joven de la región, son hombres y mujeres que en su mayoría no superan los 40 años y son beneficiarios de Anfitriones para la paz, un programa de la Unión Europea que ha dado cursos de cocina de la mano del Sena, a personas afectadas por la violencia alrededor de Mocoa y de Putumayo.

A pesar de su estrecha relación con el territorio, la memoria y la tradición de Putumayo, el fundador de Amazónico confiesa que ha sido difícil hacerse un nombre entre los locales.



“Ellos no valoraban lo propio, querían otros platos, y me preguntaban que por qué no ofrecía salmón o camarones, pero yo no quería perder mi norte. Insistí con mi propuesta y me empecé a dar a conocer a través de redes y del voz a voz, particularmente en Bogotá, porque en Mocoa, como capital del departamento, hacen presencia todas las instituciones y ONG”, afirma Velasco.



Es así como Amazónico ha tomado fuerza entre los visitantes, que llegan por recomendación o por curiosidad a las puertas de un restaurante nuevo, que tiene como respaldo la sabiduría ancestral que ha sobrevivido entre ríos y árboles.



LAURA ALBARRACÍN

REDACCIÓN VIDA

