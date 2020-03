'Estamos haciendo gestiones para unir a Medellín con Buenos Aires'

Fútbol y tango son temas afines entre Argentina y Colombia, dice el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens. Son razones poderosas para el intercambio turístico entre los dos países, aún más cuando estamos en el año de la Copa América.



Lammens habló con EL TIEMPO sobre los planes de Argentina para captar más colombianos, sobre la hotelería en el país y algunos nuevos destinos que quieren popularizar.

¿Qué destinos están promoviendo este año en Argentina para los colombianos?



Argentina trae sus productos tradicionales que son las cataratas de Iguazú, Calafate, los productos de nieve que son muy demandados por países centroamericanos y europeos. Pero me parece que una de las grandes novedades es el desarrollo de nuevos destinos turísticos que no han tenido tanta promoción históricamente. En esto creemos que hay una oportunidad grande.



Argentina es un país que tiene una tradición en el cuidado de la naturaleza y del medio ambiente con sus parque naturales. Vamos a apuntar a estimular y promover este tipo de turismo. El turismo de naturaleza es un segmento que viene creciendo, que es muy demandado en el mundo y tenemos la expectativa de convertirnos en un referente de ese tipo de turismo.

Estuvo reunido con el ministro de deportes. ¿Qué discutieron?



En su ministerio, tuvimos una reunión muy buena. Hicimos un acuerdo para firmar un convenio de colaboración para intercambio de conocimiento de los profesionales de Colombia y Argentina. Gran parte de la reunión se la llevó la Copa América, que vamos a organizar de forma conjunta a partir del 12 de junio. La inauguración será en Buenos Aires, la final en Barranquilla el 12 de julio.



Tuvimos la oportunidad de presentar esta Copa América con el presidente de la Federación colombiana de fútbol, con Mario Yepes. Un evento que tuvo una repercusión tremenda. Para nosotros el evento deportivo del año. Esperamos na afluencia de público de todos los países, no solo de nuestros países limítrofes, sino de otros que van a ver el producto fútbol.



¿Qué expectativas que tienen en términos de visitantes y ocupación durante la Copa América?



A diferencia de Colombia, esperamos mucho tráfico terrestre. Estamos seguros de que van a llegar muchos uruguayos, paraguayos, bolivianos y chilenos. Chile incluso tiene partidos en Mendoza, provincia limítrofe. Esperamos entonces alrededor de 200.000 y 250.000 turistas, un número importante.



Esta será una posibilidad de convencerlos para que vuelvan. Este será nuestro gran desafíos.

El ministro Matías Lammens visitó Bogotá durante la pasada Vitrina de Anato. Foto: Cortesía Ministerio de Turismo y Deporte de Argentina

¿Cómo está la hotelería en Argentina, en cuanto a ocupación y cadenas internacionales?



Buenos Aires, que es la ciudad que más visitantes recibe, tiene una infraestructura hotelera extraordinaria, con hoteles de todo tipo y hotelería de cinco estrellas. Tiene las cadenas más importantes, Hyatt, Four seasons, Sheraton y lo mismo se replica en ciudades interiores como Mendoza, Córdoba, Misiones (uno de los grandes destinos que tenemos).



Uno de nuestros desafíos es el desarrollo de más infraestructura hotelera en destinos que no son tan conocidos. Desde el ministerio vamos a trabajar en dos áreas. Una, la que tiene que ver con la promoción turística y otra, con el desarrollo. Aquí buscamos que el desarrollo del turismo tiene que ser sostenido en el tiempo. En Argentina, es el cuarto ítem en generación de divisas y creemos que puede ser el tercero en el corto plazo, así que vamos a trabajar mucho para que esto suceda.



¿Cómo le fue al país el año pasado?



El año pasado vinieron a Argentina 7'400.000 turistas e ingresaron 6.000 millones de dólares. Creemos que tenemos una gran oportunidad de incrementar ese número. Hay muchas personas que vienen de Europa, como España e Italia, a visitar familia amigos. Pero en este sentido, debemos promocionar más a Argentina como un destino de ocio. Queremos que el gasto diario de los turistas sea mayor y que la economía se encienda de otra manera.



¿Cuántos colombianos llegaron en el 2019 al país?



169.000 colombianos llegaron a Argentina el año pasado y unos 170.000 argentinos llegaron a Colombia. Para nosotros, Colombia es un destino atractivo.



Tenemos una afinidad histórica. A los colombianos les gusta el tango, el fútbol argentino. Hay cosas que nos unen.



¿Cómo están los dos países en conectividad?



Hay que mejorar la conectividad. Es cierto que tenemos buena frecuencia entre Bogotá y Buenos Aires, pero hay que mejorar las conexiones con ciudades al interior del país. Estamos haciendo gestiones para unir a Medellín con Buenos Aires. Nos están diciendo que desde Bogotá se puede unir a alguna localidad de Argentina. Es una de los temas a trabajar en los próximos años.



¿Cómo piensan atrapar a los colombianos para que viajen más a Argentina?



Argentina tiene para los colombianos una puerta de entrada: Buenos Aires, que es una ciudad magnífica, encantadora. Las estadísticas de los colombianos son impresionantes porque muchos de los 170 mil que vinieron el año pasado se quedan casi todo el tiempo en Buenos Aires.



Lo que encarece mucho el paquete turístico para los colombianos es el aéreo. Tenemos que trabajar para bajar los precios o mantenerlos, pero darles algo más. Esto quiere decir, un aéreo que sea Bogotá-Buenos Aires, pero que incluya Iguazú o Calafate. Que al colombiano no se le encarezca el viaje tanto.



(Le podría interesar: 'Tenemos más de 6.000 solicitudes de cancelaciones')



REDACCIÓN VIAJAR