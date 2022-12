Más de 5.000 vuelos fueron cancelados en todo Estados Unidos el jueves debido a Elliot, una gran tormenta invernal que trastornó los planes de viaje para las fiestas navideñas con una triple amenaza de fuertes nevadas, vientos huracanados y frío intenso.

Varios estados han declarado el estado de emergencia, entre ellos Nueva York, Oklahoma, Kentucky, Georgia y Carolina del Norte. Se estima que la ola de frío llegue hasta el sur de Texas. Los reportes de carreteras cubiertas de nieve llegan de todo el país y los medios de comunicación informaron de numerosos accidentes.



Le puede interesar: (¿La aerolínea perdió su equipaje? Los pasos que debe seguir para recuperarlo)



La neurálgica autopista I-90, que atraviesa el norte de Estados Unidos, fue cerrada en el estado de Dakota del Sur y las autoridades advirtieron que no reabriría hasta el viernes. "Varias carreteras secundarias están catalogadas actualmente como 'intransitables' (...) debido a la nieve profunda y los vientos generalizados", dijo el jueves la administración de transporte de Dakota del Sur en su sitio web.



Esto no es como un día de nieve cuando eras niño", dijo el presidente Joe Biden a periodistas en una reunión informativa en la Casa Blanca sobre la situación del clima y el transporte. "Esto es algo serio", agregó, instando a la gente a prestar atención a las advertencias de las autoridades locales.



El jueves se cancelaron más de 5.500 vuelos y se retrasaron 24.000, según el sitio de seguimiento del tráfico aéreo FlightAware.



La mayoría de los vuelos cancelados hasta ahora fueron en los aeropuertos de Chicago O'Hare o en Denver, ambos de operación internacional. Los meteorólogos de AccuWeather dijeron que la tormenta podría convertirse rápidamente en lo que se conoce como un "ciclón bomba", cuando la presión cae y una masa de aire frío choca con una masa de aire cálido. Michael Charnick, del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), tuiteó un video en el que se ve a conductores luchando contra el clima en una carretera entre Colorado y Wyoming, donde la temperatura con vientos helados se desplomó hasta los -40º C.



El NWS emitió mensajes claves para la seguridad en su cuenta de Twitter, advirtiendo que las borrascas de nieve -ráfagas de nieve moderada a fuerte que duran una o dos horas-, ya se habían producido o se esperaban desde las Llanuras Centrales hasta la costa este y noreste.



Lea también: (Bajo el lente: la Navidad viste al mundo de alegría)



"Las personas expuestas al frío extremo son susceptibles a la congelación en cuestión de minutos", advirtió el servicio de meteorología. "Las áreas más propensas a la congelación son la piel descubierta y las extremidades, como las manos y los pies. La hipotermia es otra amenaza durante el frío extremo".



Las condiciones son tan géligas que han permitido a la gente publicar videos haciendo el llamado "desafío de agua hirviendo" en el que se arroja agua en ebullición al aire y se congela de inmediato.

'Se aconsejó no viajar'

En el medio oeste, la ventisca dejó varados a 100 automovilistas en Rapid City y Wall, en Dakota del Sur, tuiteó la oficina del sheriff del condado de Pennington. "Se aconseja no viajar", añadió.



En Minneapolis y Saint Paul hubo más de 20,3 centímetros de nieve en un período de 24 horas, informó el NWS en una actualización la mañana del jueves. Más al este, en Buffalo, Nueva York, los meteorólogos dijeron que se trata de una "tormenta única en una generación", con ráfagas de viento de más de 105 kilómetros por hora, sensación térmica de entre 10 y 20 grados bajo cero y cortes de energía dispersos o posiblemente generalizados. Se espera que la sensación térmica en la región de las Grandes Llanuras alcance hasta -55°C.



Al otro lado de la frontera, el este de Canadá se preparaba para condiciones similares, con fuertes nevadas y temperaturas en rápido descenso. El aeropuerto de Toronto, el más concurrido del país, ya sentía el caos meteorológico, con retrasos y cada vez más cancelaciones.



AFP