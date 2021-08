Miami: estos son seis imperdibles de la Capital del Sol

El que ya la conoce como la palma de su mano tiene siempre excusas para regresar. Y el que no ha ido tiene todo un mundo de experiencias por vivir en la Capital del Sol. Miami, ícono turístico tropical por excelencia, cumplió hace un mes 125 años.



Fue fundada el 28 de julio de 1896 por la empresaria hotelera y terrateniente Julia DeForest Tuttle; ella le cedió al magnate ferroviario Henry M. Flagler parte de sus tierras en la zona donde el río Miami desemboca en la bahía de Vizcaya, y le pidió a cambio de que extendiera la línea férrea hasta ese lugar, por entonces remoto e inhóspito, al que se llegaba solo por vía fluvial. Y desde entonces el desarrollo de la ciudad ha sido inatajable.



Se caracteriza por ser una metrópoli pujante, cambiante y propositiva. Miami tiene 142 kilómetros cuadrados de extensión y 500.000 habitantes (de los más de 2,7 millones que integran el condado de Miami-Dade). Allí viven personas de todas las edades y múltiples procedencias que la hacen variopinta y divertida.



Es, sin duda, la capital mundial de los cruceros. Basta un paseo por su puerto para ver los cientos de barcos a la espera de los viajeros que comienzan allí su periplo.



En esta ocasión viajamos a descubrir las novedades de la zona tradicional de Miami Beach, ese sector bañado por las aguas del océano Atlántico, con arenas blancas y mar turquesa. Y un par de cuadras adentro hay innumerables atracciones, restaurantes, hoteles, museos y bulevares.



Es un área siempre llena de planes e historias que invitan a caminar sus calles, a relajarse en sus playas, a participar en sus eventos. En los últimos años ha trabajado incansablemente para ofrecer, además, experiencias de arte, cultura y gastronomía. Esto es lo que no se debe perder:

1. Pasear, comer, beber...

Española Way es uno de los bulevares más pintorescos y tradicionales de Miami. Foto: Adriana Garzón C.

El chef y cofundador de Behn Mi, Benjamin Murrayen, ofrece delicias de inspiración vietnamita, en el corazón de South Beach. Foto: Adriana Garzón

Española Way es el bulevar pintoresco y peatonal más histórico de Miami Beach, que reabrió en el 2017 luego de una restauración en la que se invirtieron 2,5 millones de dólares.



El carácter, el color y la inspiración mediterránea de sus calles invitan a caminar entre aceras adoquinadas, jardines y alumbrados que resaltan el sentido histórico de la que fue la primera avenida comercial en Miami Beach. A cada paso ofrece almacenes, bares y restaurantes en un ambiente tranquilo y relajado. No en vano recibe el nombre de la ‘mejor manzana del sur de Florida’.



En la década de 1920 fue una colonia de artistas con un ambiente creativo al estilo de Greenwich Village, en Nueva York, y Montmartre (barrio de los artistas), en París.



También ha sido escenario de películas; entre ellas, Cadenas de Oro, con John Travolta, y La jaula de las locas, con Robin Williams, así como videos musicales con Elton John y Pitbull y apariciones en Miami Vice.



Entre sus numerosos restaurantes, nos detuvimos en Behn Mi, de inspiración vietnamita, ubicado en el corazón de South Beach. Para no perderse su variedad de sándwiches, ensaladas, bocadillos y pasteles caseros, elaborados por el chef y cofundador Benjamin Murray.

2. Como Como y Serena, con mucho sabor

Serena es la terraza más romántica y con la mejor propuesta gastronómica de esta zona de South Beach. Foto: Moxy Hotel

En el hotel Moxy, la gastronomía va a otro nivel. Así que sus restaurantes Como Como y Serena son imperdibles en este recorrido.



Como Como es una marisquería con un variado menú y barra de platillos crudos, con los sabores de la costa Pacífica mexicana. El interior del restaurante, diseñado por Saladino Design Studios, es un espacio con paredes de piedra y ladrillo que exhiben artefactos mesoamericanos. Las puertas de madera tallada y los arcos de hierro forjado conducen al comedor principal, que tiene un ambiente cálido y muy cómodo, ideal para una noche de buena mesa.



No se pierda el pescado asado en parrilla de leña con vegetales, la cazuela de maíz con queso, las brochetas de vieiras o solomillo de cerdo con piña y cebolletas, y los ceviches... ¡Ah! Y un buen coctel, los hay para todos los gustos y con derroche de creatividad. Sin duda, será una noche muy placentera e inolvidable.



Y en las alturas, Serena es un restaurante y bar al aire libre en la terraza del hotel Moxy, que recuerda los patios de Oaxaca y Ciudad de México. Es el mejor plan para una noche de estrellas. Mientras abajo la calle vibra en desorden y locura, arriba Serena tiene un ambiente relajado, sofisticado y único, con cómodas bancas mullidas, taburetes y columpios, sillas acolchadas de hierro forjado y mesas con baldosas de cerámica, que le dan un toque muy especial. Así como las flores, las luces parpadeantes y las buganvilias, que ponen la cuota romántica.



Tómese su tiempo para ver el extenso menú de platos clásicos, pero con una interpretación moderna de la cocina tradicional latina y mexicana. Que no falten las tortillas, los tacos ni un buen corte de jugosa carne o, si lo prefiere, un delicioso atún.

The Palms Hotel & Spa... y dulces sueños

En este restaurante, ubicado en la terraza del primer piso de The Palms Hotel & Spa, se disfruta un delicioso y completo desayuno. Foto: The Palms Hotel & Spa

Este hotel, galardonado por la revista Travel & Leisure como uno de los mejores 15 del mundo en el 2020, lo tiene todo: buena ubicación, en el área metropolitana de Miami Beach; muy buen servicio, arquitectura y decoración del período art déco, grandes jardines de bosque verde tropical, playa de arena blanca y suave... Y lo más importante: gente muy amable y dispuesta a colaborar.



El buen toque de diseño lo puso el arquitecto estadounidense Roy F. France, cuyo principal consejo fue: “Dejar entrar el aire y el sol. Eso es lo que la gente viene a ver en Florida”. Y no se equivocó.



Es propiedad de la familia alemana Krause, que lo compró en 1989, lo renovó y lo abrió en 1992. En los años siguientes, la familia lo modernizó y lo convirtió en el lugar para una escapada romántica, vacaciones familiares en la playa y para los amantes del spa y la relajación.



De no perderse sus desayunos, una gran terraza al aire libre, rodeada de colorida vegetación, con variedad de quesos, panes, tortas, cafés, frutas... y ¡qué delicia de omelettes!

4. A la hora de dormir, Berkeley Park MGallery

Piscina del hotel Berkeley Park MGallery en Miami. Foto: Berkeley Park MGallery

Es un buen secreto. Este pequeño hotel fue renovado hace pocos meses y se caracteriza por su arquitectura mediterránea y sus habitaciones de lujo.



Sin duda, su mejor punto es la ubicación, en una calle tranquila de la zona de Collins Park, en South Beach. Su fachada blanca, muy limpia, y los arcos que rodean el patio interno le dan un toque muy especial. Sus habitaciones con obras de artistas locales, modernas y muy cómodas invitan a descansar.



Su desayuno, sencillo y bien servido, marca el buen comienzo de un día. A solo dos cuadras está la playa, y muy cerca, las atracciones clásicas de South Beach, la loca vida nocturna, la gastronomía, las compras y los bares. Collins Park es una zona que alberga joyas culturales como el Museo de Arte Bass, los jardines botánicos, el teatro Fillmore, el Ballet y el Centro de Convenciones de la Ciudad de Miami.

5. Una escapada

La gastronomía griega es la clave de Estiatorio Ornos, en Aventura Mall. Es el lugar ideal para relajarse en un largo día de compras. Foto: Adriana Garzón

Este plan no puede faltar. ¡Llegó la hora del shopping! Tomando la vía que lleva al norte, vamos para Aventura Mall. Se trata de un centro comercial de arquitectura vanguardista, entre los más grandes, lujosos y completos de Miami. Es todo un plan para cualquier viajero, pues tiene de todo y para todos los gustos y bolsillos.



Grandes marcas de lujo, tiendas de tecnología, deportes, juguetes se encuentran en este enorme centro comercial, así como un popular mercado de agricultores. Así que dedique un buen tiempo a recorrerlo, pues vale la pena caminar, descansar y, por supuesto, deleitarse con sus buenas propuestas gastronómicas.



Recomendamos Estiatorio Ornos, un restaurante griego del chef Michael Mina que cuenta con el primer sumiller de pescado del sur de Florida. Ensaladas griegas, pitas y pinchos de mariscos son el deleite del lugar. Y, después del almuerzo, Pani es un café encantador, con las tortas y los ponqués más suculentos... y con una buena carta de bebidas y cafés.

Wayku, sabor a otro nivel

El ambiente del restaurante es muy acogedor, minimalista y la decoración destaca elementos y grafías andinas. Foto: Adriana Garzón

En Wayku Restaurant, la experiencia impacta todos los sentidos. Este local abrió hace seis meses en Wynwood, una zona que se ha transformado en los últimos años para ofrecer propuestas culturales, de entretenimiento y de buena mesa.



Impacta con un concepto que fusiona comida andina con técnicas mediterráneas y asiáticas, diseñado por el chef Matteo Gritti, un italiano que vivió ocho años en Argentina. Con una carta muy innovadora que ofrece cordero, maíz, remolacha, arvejas, trucha patagónica, cortes de res y mariscos frescos, acompañados de purés y salsas, todo elaborado con gran maestría y aprovechando la tecnología culinaria del siglo XXI.



“Nos inspiramos en el pueblo quechua que habitó la cordillera de los Andes -dice Ismael Páez Britos, gerente del restaurante-. Un sentir que incluso se refleja en la decoración étnica, moderna y minimalista. Los sabores y los colores transportan a la magia andina”.

Viaje por invitación de @VisitFlorida



