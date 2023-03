Cifras entregadas a EL TIEMPO por la Cancillería de Colombia y recopiladas por los consulados de México indican que los casos de inadmisiones de connacionales al país azteca están creciendo.



En 2021, solo en Ciudad de México se inadmitieron 5.830 colombianos y hubo 433 deportaciones; en 2022, entre tanto, se registraron 19.062 inadmisiones y 1.325 deportaciones.



Si a las cifras de Ciudad de México se suman las de Cancún y de Guadalajara, las estadísticas de colombianos inadmitidos en 2022 se sitúan en 33.593; y de deportaciones, en 1.364.



En ese sentido, se trata de un crecimiento del 226 por ciento en las inadmisiones de ciudadanos colombianos a la capital de México entre el 2021 y 2022; y aumento del 206 por ciento en deportaciones durante ese mismo periodo.



Ahora bien, es importante tener en cuenta que, en los últimos dos años, 1’018.446 de colombianos viajaron a México por turismo, lo que significa que aproximadamente el 3,8 % de los connacionales fueron inadmitidos.

'Me dieron patadas'

EL TIEMPO reveló en días pasados historias de varios colombianos que fueron retenidos en migración mexicana. A estos relatos se suma el de Sofía Martínez, quien en septiembre del 2022 viajó a Ciudad de México, fue inadmitida y hasta golpeada. Esta es su historia.



Explica que viajó a la capital mexicano en horas de la noche y al llegar oficiales de migración le solicitaron tiquete de regreso, carta de invitación y le preguntaron sobre las razones de su visita.



"Al principio fue todo normal. Sin embargo, me piden mi teléfono y que les muestre una foto con la persona que me hizo la carta de invitación. Pero comienzan a ver todas mis fotografías y yo les pido que me devuelvan el celular. En ese momento una policía me hace una segunda revisión", recuerda Martínez.



En esa segunda revisión la joven entrega todos sus papales, pero le solicitan entregar nuevamente su dispositivo móvil. "Me trasladaron a un pequeño salón y olía a materia fecal. Ahí, sin luz, me hicieron quitar los cordones de los zapatos. Comencé a llorar, a morderme los cachetes, al punto que mandaron una enfermera. Ya habían pasado casi cinco horas desde mi llegada y ella me dijo que tenía derecho a una llamada", cuenta Sofía.



"No quería entrar a ese cuarto. Me dio un ataque de pánico y después de varios minutos me calmé. Estaba sentada, como en cuclillas y los oficiales me comenzaron a dar patadas para que entrara a ese cuarto. Me salió un morado. Me dijeron que podía llamar, pero tenía que firmar un papel", agrega.



Cuenta que se negó a firmar el papel porque decía que "yo no tenía tiquete de regreso y, de hecho, entre esos papeles estaban anexando el tiquete que yo llevaba. Absurdo. Además, decía que yo no tenía recursos para hacer turismo en México, cuando yo tenía 6.000 pesos mexicanos y cuatro millones de pesos colombianos. Era ridículo. Finalmente yo firmé".



Pasaron varias horas y Sofía no había podido llamar a sus familiares. "En el cambio de turno de oficiales me preguntaron que por qué no había hecho la llamada y yo les dije que no me la habían permitido. Pasaron varias horas, pude llamar a mis papás y finalmente viajé a Colombia al siguiente día en la noche de haber llegado a Ciudad de México. Me sentí como la peor criminal del mundo. En el avión me devolvieron el celular", recuerda.

Panorámica del centro de Ciudad de México. Foto: Istock

Razones de las inadmisiones

EL TIEMPO consultó a la Cancillería colombiana sobre esta situación e indicó que en el año 2022 se presentó un aumento significativo de la población migrante desde Colombia hacia el norte del continente, en la cual se incluyen personas de múltiples nacionalidades, también colombianos, que por diversas condiciones terminaron en situación irregular.



"El aumento en los casos de inadmisión coincide, por supuesto, con el aumento general del flujo migratorio", explica el ministerio público. Entre tanto, la Cancillería le explicó a EL TIEMPO cuál es la razón principal por la cual México impide el ingreso de visitantes colombianos.



"Con base en los reportes que se reciben por parte del Instituto Nacional de Migración de México, la razón principal de inadmisión es la inconsistencia en la entrevista. Eso lleva a un espectro muy amplio de causas, que van desde no mostrar un pasaje de regreso, imprecisión en cuanto a los planes de visita, no tener información específica sobre sitios de alojamiento o, simple y llanamente, decisión sin explicación de los agentes migratorios que, como ocurre en prácticamente cualquier parte del mundo, son autónomos para tomar ese tipo de determinaciones”, detalla la Cancillería.

¿Qué hacer en caso de ser inadmitido?

Según lo estipulado en la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963, los connacionales tienen el derecho a comunicarse con los funcionarios de los Consulados de Colombia en México (Ciudad de México, Cancún y Guadalajara) para solicitar y recibir la asistencia consular correspondiente.



Así mismo, en caso de ser inadmitidos, los ciudadanos colombianos tienen derecho a contactar a sus familiares. Por otra parte, en caso de inadmisión, la aerolínea con la que efectuaron el viaje es responsable de proporcionar alimentos y bebidas, así como de incluir a estas personas en vuelos de regreso. Los tiempos de retorno a Colombia varían en función de las frecuencias de los vuelos de cada compañía.



Para disminuir el riesgo de inconvenientes migratorios cuando viaje a México, en particular inadmisión, usted debe tener presentes los siguientes requisitos, que las autoridades mexicanas le podrán exigir:



- Diligencie con suficiente tiempo de antelación el formulario de prerregistro y familiarícese con su contenido.



- Debe contar con alojamiento para toda la estancia. Recuerde portar impresa la constancia de pago, con los datos de su hotel. En caso de que haya sido invitado por alguien, debe presentar una carta de invitación firmada por su anfitrión, con sus datos de contacto, copia de un comprobante de domicilio (recibo de servicios públicos) y una copia de la identificación de esta persona.



- Al momento de la entrevista con el funcionario del Instituto Nacional de Migración, sea claro y sincero en sus respuestas en cuanto a los propósitos de viaje. Además, deberá demostrar solvencia económica que permita sufragar gastos durante la estadía. Se estima un promedio de 100 a 500 dólares americanos por día, lo cual incluye hospedaje, alimentación y actividades de esparcimiento.



- Es importante disponer de un plan turístico definido y con entradas a parques o tours. Procure tener estas reservas impresas. Debe también tener información clara sobre los medios de transporte en los que se movilizará durante su estancia.



CAMILO ANDRÉS PEÑA CASTAÑEDA

REDACCIÓN VIAJAR