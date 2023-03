Rosa Madera, una comerciante de 29 años, tenía planeado pasar sus vacaciones en Cancún, México. Al llegar al aeropuerto de ese país, le solicitaron la reservación del hotel y el tiquete de regreso. Tenía todo en regla. Sin embargo, le pusieron trabas.



"Como autoridad migratoria tenían la potestad de negar mi entrada a su país y no tenían que darme más explicaciones”, recuerda Madera.





"Me enviaron a un cuarto donde hay colchonetas azules llenas de manchas y sucias, y me quitaron todas mis pertenencias, sin comida y solo con el agua que hay en los baños. Allí pasé una noche y mediodía. Había 25 personas más a mi alrededor y me trataron muy mal, porque me decían que si era prostituta o quería pasar a Estados Unidos", cuenta.



Recuerda que le revisaron las fotografías y mensajes que tenía en su celular. Incluso, dice que les entregó los datos de su lugar de trabajo así como la identificación de la universidad en donde había estudiado.



"Muy enojados me hicieron firmar un papel en el que decía que tenía derecho a una llamada o a informar en dónde estaba, pero eso nunca pasó", afirma. "Les decía a ellos (oficiales de migración mexicana) que yo no estaba cometiendo ningún delito y que me sentí detenida sin justificación".

Madera, finalmente, fue inadmitida y enviada de regreso a Colombia. Además del susto, la joven perdió una inversión de cinco millones de pesos entre tiquetes y hospedaje.

Una situación similar ocurrió con Stefany Moncada y su novio. "Nos pidieron los papeles y nos preguntaron cuál iba a ser nuestro recorrido. Les contamos que nos íbamos a quedar tantos días en Ciudad de México, luego nos íbamos para Cancún y de ahí nos regresábamos a Bogotá. Nos preguntaron que en dónde trabajábamos y le pidieron una credencial a mi novio, pero él no había llevado porque precisamente íbamos de vacaciones", dice Moncada.

Pasaron los minutos y los enviaron a un cuarto, les quitaron sus celulares y los obligaron a llenar un formulario, un proceso similar al relatado por Madera. Los interrogaron por separado y les pidieron certificaciones laborales y tiquetes de regreso impresos, pero no los tenían. Un oficial, después de una hora, les compartió internet y pudieron descargar toda su documentación.



"Casi dos horas después de haber llegado a México nos dejaron salir. Sin embargo, la señora que tenía nuestros dispositivos -recuerda Moncada- nos preguntó que si éramos colombianos. Le contestamos que sí y nos dijo: 'Mejor vayan pensando en regresar: ustedes los colombianos son mentirosos y no se los voy a devolver'".



En la foto, el museo Soumaya, en la ciudad de México. Foto: Istock

El fenómeno en cifras

Las cifras de inadmisiones indican que casos como los de Rosa y Stefany están creciendo. En 2021, solo en Ciudad de México se inadmitieron 5.830 colombianos y hubo 433 deportaciones; en 2022, entre tanto, se registraron 19.062 inadmisiones y 1.325 deportaciones, según cifras entregadas a EL TIEMPO por la Cancillería de Colombia y recopilados por los consulados de México.



Si a las cifras de Ciudad de México se suman las de Cancún y de Guadalajara, las estadísticas de colombianos inadmitidos en 2022 se sitúan en 33.593; y de deportaciones, en 1.364.



En ese sentido, se trata de un crecimiento del 226 por ciento en las inadmisiones de ciudadanos colombianos a la capital de México entre el 2021 y 2022; y aumento del 206 por ciento en deportaciones durante ese mismo periodo.



Ahora bien, es importante tener en cuenta que, en los últimos dos años, 1’018.446 de colombianos viajaron a México por turismo, lo que significa que aproximadamente el 3,8 de los connacionales fueron inadmitidos.

¿Por qué se ha incrementado el porcentaje de inadmitidos?

EL TIEMPO consultó a la Cancillería colombiana sobre esta situación e indicó que "si bien los Estados tienen la potestad de tomar decisiones relativas al ingreso de extranjeros a su territorio, y Colombia es respetuosa de las decisiones autónomas de funcionarios del gobierno de México, ha insistido en que el respeto a los derechos humanos y la dignidad del ser humano deben primar en todas las políticas migratorias".



"Eso debe implicar un trato respetuoso y sin diferenciaciones de origen, edad, género, religión, o de cualquier otra índole, sin importar el estatus migratorio de las personas. Por lo tanto, los connacionales que son viajeros, turistas o migrantes deben recibir un trato adecuado, libre de toda discriminación y que se ajuste a las disposiciones normativas internacionales sobre las relaciones consulares entre los Estados", agrega el Ministerio de Relaciones Exteriores.

El ministerio asegura que en el año 2022 se presentó un aumento significativo de la población migrante desde Colombia hacia el norte del continente, en la cual se incluyen personas de múltiples nacionalidades, también colombianos, que por diversas condiciones terminaron en situación irregular.



"El aumento en los casos de inadmisión coincide, por supuesto, con el aumento general del flujo migratorio", explica el ministerio público.



Entre tanto, la Cancillería le explicó a EL TIEMPO cuál es la razón principal por la cual México impide el ingreso de visitantes colombianos.



"Con base en los reportes que se reciben por parte del Instituto Nacional de Migración de México, la razón principal de inadmisión es la inconsistencia en la entrevista. Eso lleva a un espectro muy amplio de causas, que van desde no mostrar un pasaje de regreso, imprecisión en cuanto a los planes de visita, no tener información específica sobre sitios de alojamiento o, simple y llanamente, decisión sin explicación de los agentes migratorios que, como ocurre en prácticamente cualquier parte del mundo, son autónomos para tomar ese tipo de determinaciones”, detalla la Cancillería.



Museo Bellas Artes, en Ciudad de México. Foto: Camilo Peña

'La situación ha mejorado'

Gerardo Duque, presidente VCH Travel, una agencia que ofrece diferentes paquetes turísticos, entre estos a México, considera que el panorama ha cambiado para bien.



"La situación de no aceptación de pasajeros colombianos en México ha mejorado, sobre todo en el tercer trimestre del año pasado. Esto, generado por reuniones que se han sostenido entre Anato y las diferentes agencias de viaje", señala Duque.



Agrega que recientemente han tenido problemas con algunos de sus clientes. "Tuvimos dificultades con una familia de cuatro personas y una pareja que no pasaron los filtros. Es importante mencionar que no se trata de casos continuos", dice el presidente de VCH.



Y señana: "Hemos sabido que se está creando un nuevo filtro en migración. Pasajeros están haciendo una fila aparte porque tienen visa americana y les permiten el ingreso ágilmente; los que no, entre tanto, tienen otros tipos de preguntas".

¿Cómo va el plan entre Colombia y México para facilitar la migración?

En octubre del año pasado, ambas naciones adoptaron una serie de compromisos bilaterales para atender la situación de las inadmisiones de ciudadanos colombianos en territorio mexicano y los maltratos de los que a menudo son sometidos.



Entre los compromisos acordados, "Colombia ha adelantado una difusión de los requisitos que el Gobierno de México requiere para ingresar a su territorio, incluyendo a través de la redacción de una Guía del Viajero (mexico.consulado.gov.co/newsroom/news/va-viajar-mexico-el-consulado-general-publica-nuevamente-la-guia-del-viajero) que ha sido publicada en las páginas web del Ministerio de Relaciones Exteriores y de los Consulados de Colombia en México", señala la Cancillería.



Detalla, además, que Colombia ha remitido de forma consistente y periódica el compilado de quejas de los connacionales que han sido sujetos a malos tratos en procesos de segunda revisión e inadmisión. "Sin embargo, hasta la fecha, el Ministerio de Relaciones Exteriores no ha recibido una respuesta oficial del Gobierno de México frente a las quejas presentadas", advierte.



Asimismo, resalta que sobre los compromisos acordados todavía hay partes importantes que requieren trabajo para su desarrollo. “Uno de ellos, entre otros, es que el gobierno de México perfeccione el procedimiento de pre-registro al cual se había comprometido previamente, el cual ayudaría a disminuir los casos de inadmisión; Un punto en el que Colombia podría ofrecer su experiencia de implementación del sistema conocido como Check-Mig".

¿Qué hacer en caso de ser inadmitido?

Según lo estipulado en la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963, los connacionales tienen el derecho a comunicarse con los funcionarios de los Consulados de Colombia en México (Ciudad de México, Cancún y Guadalajara) para solicitar y recibir la asistencia consular correspondiente.



Así mismo, en caso de ser inadmitidos, los ciudadanos colombianos tienen derecho a contactar a sus familiares. Por otra parte, en caso de inadmisión, la aerolínea con la que efectuaron el viaje es responsable de proporcionar alimentos y bebidas, así como de incluir a estas personas en vuelos de regreso. Los tiempos de retorno a Colombia varían en función de las frecuencias de los vuelos de cada compañía.



