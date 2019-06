Menos viajeros internacionales escogen a EE. UU. como destino

Estados Unidos disminuyó su participación en el mercado del turismo internacional en el 2018. Mientras que los viajeros internacionales crecieron un promedio del 7 por ciento en el mundo (en Colombia el crecimiento fue del 7,4), en el país dirigido por Donald Trump la cifra fue del 3,5. "Eso significa que EE. UU. todavía se está quedando atrás en la competencia para atraer visitantes internacionales. Esa es la mala noticia. Y significa que tenemos trabajo que hacer", indicó Roger Dow, presidente y CEO de US Travel Association, durante el congreso internacional de turismo IPW (International Pow Wow) celebrado en Anaheim (California).

"Parece que hay una triada de factores que afectan al mercado. La economía mundial se está desacelerando, la mayoría de las monedas se han debilitado frente al dólar y la política y la retórica de los Estados Unidos han dañado el sentimiento", explicó Adam Sacks, presidente de la subsidiaria de turismo de Oxford Economics, en la presentación del informe que lanzó esta entidad a principios de este año.



Según el informe, "los vientos en contra se perpetúan en 2019 a medida que la economía global se está debilitando y el dólar de EE.UU. sigue siendo relativamente fuerte".



US Travel es consciente del difícil panorama que enfrenta el sector turismo en Estados Unidos. Roger Dow indicó que "mucha gente quiere poner esto a los pies de nuestro presidente. Pero hemos recorrido un largo camino para ayudar a la administración a apreciar al turismo como importante creador de empleos y exportaciones. Creemos que el presidente no dice con suficiente frecuencia que quiere números saludables de visitantes que vengan a Estados Unidos, pero hay una apertura a dialogar sobre políticas que ayuden".

Estrategia para cambiar

Teniendo en cuenta que la participación del mercado turístico de Estados Unidos bajó de 13,7 por ciento en el 2015 a 11,7 por ciento en el 2018, Roger Dow resaltó la importancia y necesidad de Brand USA, la entidad encargada de la promoción del país como destino internacional.



"El año pasado, el turismo aportó casi 23 mil millones de dólares a la economía de Estados Unidos a través de un gasto incremental, que hace parte de un impacto general de casi 50 mil millones de dólares", indicó el presidente de Brand USA, Chris Thompson.



Estrategias como grandes producciones cinematográficas, una aplicación en streaming que muestra los mejores destinos del país, una campaña de publicidad basada en la música del país y viajes de familiarización son las apuestas con las que Brand USA ha fortalecido el turismo. Las campañas de Brand USA resaltan la diversidad y el valor de recibir a viajeros internacionales. Sin embargo, esta visión parece estar en contravía de la postura del gobierno actual.



“Entendemos que proveer un ambiente seguro en la frontera es la prioridad más alta de cualquier país", explicó Chris Thompson y agregó que sí tenían una preocupación relacionada con un fuerte decrecimiento en el número de viajeros internacionales. Algo que no pasó de una manera tan contundente.



“Los viajes tienen la capacidad de trascender la política cuando te enfocas en los asuntos que realmente tratan: el viaje se trata de personas, destinos y experiencias, y nada de eso ha cambiado. Necesitamos mantenernos enfocados en nuestra responsabilidad legal de comunicar qué cambios se han producido en la política de viajes y muy poco", dijo Thompson.

La importancia del turismo

"El viaje es comercio", explicó Tori Barnes, vicepresidente ejecutiva de asuntos públicos y política de U.S. Travel Association. Esa es una de las consignas con las que US Travel se la juega para ganarse el apoyo de esta administración.



Los visitantes internacionales que llegaron a Estados Unidos gastaron 256 mil millones de dólares en el 2018. El turismo generó un superávit comercial de 69 mil millones de dólares. "Sin el rendimiento de las exportaciones de la industria de viajes, el déficit comercial general de Estados Unidos habría sido un 11 por ciento más alto", indicó Barnes.



Teniendo en cuenta que otra de las banderas de la administración actual tiene que ver con la seguridad en las fronteras, US Travel destacó también que "el turismo juega un papel crítico en el fortalecimiento de nuestra seguridad nacional", dijo Dow. La exención bilateral de visas (Visa Waiver Program), más puntos de aduanas en aeropuertos de todo el mundo y las entradas biométricas, son algunas medidas que han ayudado a aumentar la seguridad del país.



Para finalizar, en un mensaje que parece dirigido a la administración, Dow recordó: "Viajar es comercio, viajar es seguridad y viajar es comercio".



NATALIA NOGUERA

*INVITACIÓN IPW2019, ANAHEIM (CALIFORNIA)

@natanogueraa