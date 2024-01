Mendoza deliciosa: entre vinos y restaurantes con estrella Michelin

Viajar, comer y beber. ¿Qué puede ser mejor que eso? Visitar un destino de paisajes imponentes, gente amable, magnífica arquitectura y un sinfín de actividades por hacer. Comer con el corazón, platillos que logran tocar el alma, novedosos, retadores, rústicos o vanguardistas, pero capaces de retumbar en los recuerdos más profundos de nuestro subconsciente. Beber una buena copa, con una excelente compañía, y ver pasar las horas sin preocupaciones, disfrutando, en un éxtasis.

Eso es lo que se vive y se siente en Mendoza (Argentina). Una provincia en el noroeste del país, donde se vive, se respira y, por supuesto, se bebe vino. Una de las ocho capitales mundiales de la cultura vitivinícola y epicentro de la cepa que supo darle fama a esta nación como uno de los destinos de la enocultura más reconocidos: el Malbec.



No hay forma de desligar este producto de la vida mendocina. Es su principal fuente económica, por donde se mire hay viñedos, hectáreas y hectáreas de vides por todos lados, bodegas de prestigio internacional, capaces de producir con una calidad que causaría la envidia de Burdeos o Nappa, y cualquier persona en la región puede ser productor, enólogo (quien se dedica al arte de crear vinos) o sommelier.

El chef Lucas Bosco de Espacio Trapiche Foto: Mateo Chacón. El Tiempo

Así que aquí se viene, claro está, a probar el vino. Pero las tierras del Malbec ofrecen mucho más que esto, explica Claudia Yanzón, directora de Promoción Turística de Mendoza: “El vino es parte de la identidad nuestra, y lo que nos hizo famosos como destino. Pero teníamos que ofrecer experiencias que estuvieran al mismo nivel. Y es entonces cuando nace una industria gastronómica con una propuesta innovadora y que ya no es solo cuestión de buena comida, sino de restaurantes que están entre los mejores del mundo”.



No exagera. Recién en noviembre la Guía Michelin lanzó su selección en Argentina, donde los 71 restaurantes elegidos son de Buenos Aires o Mendoza. De ellos, siete recibieron las anheladas estrellas Michelin. De estos últimos, cuatro son mendocinos.



Y quien conoce lo que implica la Guía Michelin sabrá que está reservada para destinos turísticos por excelencia. Toda una industria que gira en torno a lo que significa el vino, pero que está preparada para llevar a los visitantes por viajes al interior de los viñedos, a ‘bodeguear’, como se conoce a los planes de comida y bebida en el interior de las bodegas, donde se crea y almacena el vino, e incluso vivir la vida nocturna, las noches claras y estrelladas perfectas para avistamientos astronómicos, deportes extremos, y hasta esquiar en la nieve andina, según la época del año.



Quizá por eso, durante mis días en Mendoza me sentí embriagado. Pero no de alcohol, aunque bebí mucho y de los mejores vinos que Argentina tiene para ofrecer, sino de un estado pleno de felicidad. Un éxtasis que me produjo degustar menús de talentosos chefs, una experiencia de alta cocina, pero que tenía cierto toque hogareño, familiar, de vanguardia y tradición.



Se sentía como magia. Tal vez eran las imponentes montañas de los Andes, cuyos picos nevados parecen sacados de una postal, pero están ahí, casi al alcance de las manos. O quizá haya sido porque estos muy prestigiosos restaurantes estaban en el corazón de algún viñedo, de alguna bodega, muchas veces al aire libre, y con cierto ambiente que hace que el compartir la mejor comida no esté lleno de protocolos, sino donde la informalidad llega a ser protagonista.



O a lo mejor, lo que me hizo sentir deslumbrado fue lo accesible en términos de paladar. No soy un experto en vinos, pero desde los meseros hasta los guías turísticos sí lo son, por lo que pude aprender mucho, y logré incluso identificar los varietales, las notas, los taninos, y otros tantos términos que ni siquiera sabía que existían.



Y la comida fue igual. Preparaciones muy técnicas, con productos de los que solo había escuchado hablar, pero que lograron despertar en mí esa nostalgia que hace de comer una actividad altamente emocionante. Extrañamente, fui a Argentina y no me hizo falta un asado para sentir que comí lo mejor que ofrece la gastronomía local, cosa que, al ser un amante de la carne, nunca pensé decir.

Los infaltables



La famosa costilla braseada de Casa Vigil Foto: Mateo Chacón. El Tiempo

En Argentina, solo cuatro vinos han logrado 100 puntos en la escala Parker, hito considerado la perfección para esta industria. Dos de ellos, los Gran Enemigo Gualtallary 2013 y 2019, vienen de la misma bodega, la cual tiene a Casa Vigil, un restaurante en Maipú, Mendoza, que recibió estrella Michelin y combina la excelencia de su catálogo de vinos con una gastronomía suculenta y a veces extravagante.



Con un concepto basado en la Divina comedia, de Dante Alighieri, promete a los visitantes llevarlos por el infierno de su bodega hasta subirlos al cielo con su exquisiteces. A esto se suma la presencia de su dueño, el reconocido enólogo Alejandro Vigil, quien, con un carisma arrollador, se pasea por las mesas, saluda a los comensales y se pavonea como una celebridad. Mis favoritos: la trucha y la costilla glaseada, así como sus Gran Enemigo Gualtallary con calificación perfecta, que tuve el placer de degustar.



Si es cuestión de calidad en sus vinos, la bodega de la Familia Zuccardi, y su restaurante, Piedra Infinita, en el Valle de Uco, son parada obligatoria. El lugar parece más un museo de arte contemporáneo, con una arquitectura imponente y retadora de la física, y rodeado de viñedos hasta donde da la vista, y con los Andes a la espalda.

Sus vinos son de los más sabrosos que probé, en especial su Chardonnay y su Bonarda. Pero fui muy feliz con su comida a base de productos locales y con la visita a la magnífica bodega, que está incluida con la cena.



Finalmente está Espacio Trapiche, donde creo que comí lo más sabroso del viaje. Ubicado dentro de la prestigiosa Bodega Trapiche, la más antigua de Argentina, tiene como estrella al chef Lucas Bustos, cuya innovación es admirable.



Los sabores explotan en la boca o acarician el alma, pero nunca pasan indiferentes. Texturas que nunca antes sentí en la boca en una cocina de elevadas técnicas a partir de productos simples.



MATEO CHACÓN ORDUZ

Enviado Especial

Invitación de Inprotur Argentina