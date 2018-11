Seis spas destacados en Colombia

Zaitania Spa

Grand Hyatt Bogotá

Zaitania. Con este vocablo muisca, que significa ‘Inicio del mundo’, fue bautizado el spa del Grand Hyatt Bogotá, uno de los hoteles más esperados de los últimos años en Colombia. Este espacio de 3.000 metros cuadrados cuenta con 11 salas de tratamiento: tres de ellas dobles, seis individuales y dos vichy shower, ideales para mejorar el sistema circulatorio.

Al circuito hídrico, compuesto por una piscina de hidromasajes, un flotarium (piscina de agua salada) y una piscina de choque térmico, se suman el baño turco, el sauna, la piscina interior climatizada a 28 grados centígrados y el gimnasio de 200 metros cuadrados, que permanece abierto las 24 horas. Se ofrecen tratamientos de belleza y de bienestar, tanto faciales como corporales. Una experiencia que sobresale es la del Hydrafacial, un tratamiento diseñado para restaurar la piel naturalmente.

Contra la tensión

Conrad Cartagena

Conrad Cartagena, el primer hotel de lujo de la cadena Hilton en Colombia, sobresale por el Conrad Spa, en el que los masajes se utilizan como un mecanismo efectivo para reducir el estrés, el dolor y la tensión muscular. Sus tratamientos están basados en extractos de plantas, lodos con minerales desintoxicantes, hierbas, sales y otros elementos naturales, y están inspirados en creencias y tradiciones ancestrales. El Conrad Spa, donde también se emplean técnicas ayurvédicas y cosméticas, está equipado con 10 salas de tratamiento, zonas húmedas (hamman, sauna), zona de relajación, piscina privada, salas de tratamiento para parejas y productos faciales Biologique Recherche.

Foto: Cortesía Conrad Cartagena

Al aire libre

Hotel Terra Barichara

Un atractivo de Barichara, municipio de Santander que hace parte de la Red de Pueblos Patrimonio de Colombia, es el hotel Terra Barichara, que cuenta con su Wellness Center al aire libre. Rodeados de árboles y con la música de fondo de los cantos de los pájaros, los huéspedes se conectan con la naturaleza mientras recorren sin afán las diferentes áreas del circuito hídrico, en el que entran en contacto con chorros de agua a presiones y temperaturas diferentes. A esta experiencia se añade el flotarium, ideal para soltar la tensión muscular, eliminar toxinas y aliviar el dolor.



En este centro de bienestar se mezclan tratamientos de spa e hidroterapia con programas de crecimiento interior como sesiones de meditación, caminatas por el cañón del río Chicamocha y sesiones individuales de coach para la salud.

Foto: Cortesía Hotel Terra Barichara

Reconocido en Suramérica

AR Radisson

Cuatro cabinas de masajes y un circuito hídrico que consta de cinco estaciones de hidroterapia son los esenciales del AR Spa, en el Radisson AR Hotel Bogotá. Este spa recibió recientemente el premio Luxury Business Hotel Spa de Suramérica en los World Luxury Spa Awards.



Los visitantes pueden disfrutar el masaje ayurvédico, que no se hace en una camilla tradicional sino en el suelo y contribuye a mitigar el cansancio, el insomnio y la depresión. Este santuario del bienestar está situado cerca de Corferias, del centro de convenciones Ágora y del aeropuerto internacional El Dorado.



Allí se realizan tratamientos como la lodoterapia y la reflexología podal. Ofrecen un plan dirigido a novias que incluye prueba de maquillaje y peinado, depilación total, manicure y pedicure.

Foto: Cortesía AR Radisson

Cotton Tree Spa

Relax en Providencia

La playa del Suroeste, en Providencia, es el refugio donde los viajeros encuentran descanso y relajación en el Cotton Tree Spa. Allí, al lado del bosque seco tropical y del mar de los siete colores, este lugar se caracteriza por brindar diferentes tratamientos, rituales y terapias que combinan sabiduría raizal y técnicas milenarias para sanar, limpiar y dar nueva energía a las personas. Se destaca el Soul Food Ritual Signature, en el que el coco es el principal protagonista y que incluye desintoxicación, envoltura hidratante en coco y plátano; baño energético de coco y relajación en jacuzzi. Ofrecen planes como el romántico, el de despedida de soltera, el de cumpleaños y uno diseñado para novias, que incluye mascarilla hidratante y almuerzo especial.

Foto: Cortesía Cotton Tree Spa

Spa niña daniela

Hotel Las Islas

Este hotel, ubicado en Barú, se abrió al público este año y hace parte de The Leading Hotels of the World. Allí funciona el Spa Niña Daniela, donde los huéspedes tienen acceso a tratamientos antiestrés y a terapia de sueño gracias a un equipo de última tecnología que brinda un masaje sónico especializado en la regeneración celular, el aumento de la energía vital y la producción de colágeno y elastina.



En este spa es posible acceder a masajes al aire libre, entre los que se cuentan el drenaje linfático para eliminar residuos del cuerpo; el masaje de cuerpo entero en el que se usan piedras volcánicas para aliviar la tensión muscular profunda; y la reflexología podal, consistente en estimular puntos de presión específicos en los pies para restablecer el flujo de energía en todo el cuerpo.

Foto: Cortesía Spa niña daniela

Juan Uribe

Especial para HOTELES