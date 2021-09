Los 5 parques nacionales de Estados Unidos que más enamoran a los viajeros

El Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos administra más de 400 sitios distintos en ese país, desde campos de batalla históricos hasta grandes refugios de vida silvestre, y los 59 famosos parques nacionales.



De los 59, no hay dos que sean iguales. Algunos tienen vista al océano y en otros no hay agua durante semanas. Algunos tienen flujos de lava, mientras que otros están enterrados en hielo. Algunos están rodeados de imponentes cumbres y otros cuentan con vistas que parecen extenderse hasta el infinito.



(Le puede interesar: Estas son 8 maravillas del mundo moderno que debe conocer)



Estos son 5 que debe incluir en sus listados de viajes, con los cuales tendrá un buen panorama de esas riquezas naturales de Estados Unidos:

Yellowstone

Facebook Twitter Linkedin

Yellowstone es el escenario de formaciones geológicas y geotérmicas como géiseres, aguas termales, ríos, cascadas y cañones. Foto: iStock

En la región de Yellowstone, en Montana, se encuentran Cooke City, Gardiner y West Yellowstone, tres de los pueblos de entrada al Yellowstone National Park y las únicas entradas al parque que dan acceso al tránsito vehicular durante el invierno.



(Le puede interesar: Estados Unidos implementará restricciones para el ingreso de turistas)



Yellowstone es el hogar de una gran variedad de especies de vida silvestre, incluidos osos pardos y negros, alces, wapitíes, bisontes, lobos, águilas y muchas otras especies, pero también es el escenario de formaciones geológicas y geotérmicas como géiseres, aguas termales, ríos, cascadas y cañones, que son la característica distintiva del parque.



Durante la temporada cálida se puede practicar senderismo, escalada, acampar, hacer rafting en los rápidos, pasear en kayak o en balsa y pescar con mosca. Entre las opciones, están los paseos a caballo, el rodeo, las excursiones en cuatrimoto y algunas de las carreteras más espectaculares de América del Norte.



Las famosas cordilleras de la región de Yellowstone que puedes explorar son Beartooths, Absarokas, Crazies, Bridgers, Gallantins y Spanish Peaks. Si buscas actividades acuáticas, los ríos más populares son el Gallatin, el Madison y, por supuesto, el Yellowstone. Todos fluyen hacia el norte y salen del Yellowstone National Park. La región de Yellowstone está llena de auténticos pueblos de montaña, encantadores y pintorescos, y ciudades orientadas a las actividades al aire libre con sorpresas culturales y culinarias.

Parque Nacional Tierra de Cañones

Situado en el costado este de Utah, el Parque Nacional Tierra de Cañones maravillará con impresionantes cerros de color rojo, delicadas bóvedas naturales y deslumbrantes vistas al caudaloso río Colorado y sus afluentes. El parque está dividido en tres increíbles distritos: Island in the Sky, Needles y Maze, además de los ríos que en sí mismos conforman otro espectáculo.



(No se pierda: Egipto restaura y abre al público la 'tumba sureña' del faraón Zoser)



La meseta de la Isla del Cielo es la parte más accesible del parque, cuenta con una ruta poco conocida que atraviesa el paisaje y permite un fácil acceso a senderos y vistas espectaculares. El distrito de Needles ofrece una experiencia más campestre, donde también podrás observar empinados cañones y coloridos espirales.



La mejor forma de llegar a estos lugares es caminando por los senderos escarpados. Maze es el distrito más remoto, pero si logras llegar a este lugar, serás recompensado con increíbles vistas de las hermosas gotas de chocolate (altas formaciones rocosas). Solo recuerda reservar algo de tiempo para hacer kayak en el río Colorado o para visitar Horseshoe Canyon, donde podrás deleitarte con los espectaculares trabajos de arte prehistórico.

Parque nacional de Grand Teton

Facebook Twitter Linkedin

En Gran Teton ofrecen la posibilidad de realizar una cabalgata guiada por los valles para sentirte todo un vaquero. Foto: iStock

Piensa en el Grand Teton National Park (Parque nacional de Grand Teton) como un lugar de contrastes, en el que podrás disfrutar de un paseo tranquilo por un sendero natural o unirte a una expedición para escalar una cumbre. En donde las caminatas de verano se convierten en caminatas con raquetas de nieven en invierno y donde el Snake River (Río Snake) cruza el valle de una cadena de montañas.



(Además: Así funcionará el pasaporte de vacunación digital que usará Colombia)



Aquí puedes pescar en el Jackson Lake (Lago Jackson) o escuchar a un guardabosque contar una historia sobre la fauna, la geología o la ecología. Detente en uno de los seis centros de visitantes para obtener ideas para tu lista de sitios que quieres conocer, y elige entre los miles de lugares para acampar y planifica la aventura del próximo día.



Hay pocos lugares en el mundo que tengan las vistas que tiene el Parque Nacional Grand Teton. Este Parque Nacional en Wyoming ostenta picos rasgados, lagos alpinos de aguas cristalinas y bosques de verdes vívidos y eternos. Todo esto crea un paisaje tan hermoso como diverso.



Delineado por los picos rasgados y puntiagudos de las montañas del Grand Teton, este parque es el sueño de los adictos a la adrenalina. Los cientos de kilómetros de senderos te llevarán a la Cordillera Teton con espectaculares vistas garantizadas que pueden alcanzar Jackson Hole, Wyoming y el Parque Nacional Yellowstone a la distancia. Realiza una cabalgata guiada por los valles para sentirte todo un vaquero. Durante el invierno, se puede hacer esquí de travesía, caminatas en la nieve con raquetas e incluso escalada en hielo, gracias a las fuertes nevadas durante los meses más fríos.

Valle de los Monumentos

Facebook Twitter Linkedin

Por millones de años, el viento y el agua han esculpido esta fantástica tierra austera. Es parte de la Navajo Nation (Nación Navajo), las casi 7 millones de hectáreas que albergan a la tribu navajo Foto: iStock

Monument Valley (Valle de los Monumentos), ícono del sudoeste de EE. UU., es un paisaje desértico con formaciones de arenisca roja, cumbres y enormes “buttes” que marca la frontera entre Arizona-Utah, a 508 kilómetros al norte de Phoenix, Arizona.



(Vea: Burgos, una ciudad unida a la historia del Cid Campeador)



Por millones de años, el viento y el agua han esculpido esta fantástica tierra austera. Es parte de la Navajo Nation (Nación Navajo), las casi 7 millones de hectáreas que albergan a la tribu navajo. Los primeros cineastas de Hollywood provocaron que Monument Valley cautivara al mundo con películas como Stagecoach, protagonizada por John Wayne (1939). La región ha sido una atracción principal para generaciones de viajeros desde ese entonces.



Por millones de años, el viento y el agua han esculpido esta fantástica tierra austera. Es parte de la Nación Navajo, las casi 7 millones de hectáreas que albergan a la tribu navajo. Los primeros cineastas de Hollywood provocaron que Monument Valley cautivara al mundo con películas como Stagecoach, protagonizada por John Wayne (1939). La región ha sido una atracción principal para generaciones de viajeros desde ese entonces.



primer vistazo de Monument Valley es el panorama que se aprecia en infinidades de fotografías y películas. A la distancia, elevándose abruptamente desde el suelo del desierto, se encuentran los monolitos más importantes del valle: East and West Mitten Buttes (los "'buttes' mitón", llamados así porque parecen manos con los pulgares separados) y Merrick Butte.



El camino de tierra Valley Drive de 27 kilómetros va desde el centro de visitantes hasta el corazón del valle. Aunque es difícil y accidentado, el camino debería ser tranquilo para la mayoría de los vehículos de pasajeros si es que se conduce con cuidado y en condiciones secas.



Durante el viaje, cerca de una docena de visitantes podrán presenciar estupendas vistas de los monumentos de arenisca que reciben nombres apropiados a su forma, como Elephant Butte ("'butte' elefante") y Totem Pole ("tótem"). Mientras sacas fotos y estiras las piernas, ten en cuenta que caminar hasta el desierto está prohibido.

Kanab y sus telones históricos

En la década de 1930, Hollywood descubrió los hermosos paisajes y el terreno agreste del sur de Utah. Desde entonces, en esta zona única se han filmado más de 200 películas y series western, lo cual ha dado a Kanab el nombre de "Pequeño Hollywood".



(Además: Nuevos lugares para volver a disfrutar la vida nocturna de Bogotá)



La historia se remonta a eras prehistóricas. De hecho, se han descubierto más de 20 nuevas especies de dinosaurios en el área. Los majestuosos acantilados y cañones rojizos también eran el hogar de antiquísimas civilizaciones aborígenes, y se puede encontrar fragmentos de sus artefactos de cerámica y pictogramas. Las pequeñas comunidades del sur de Utah fueron establecidas por los primeros pioneros mormones, cuyos descendientes aún crían ganado y cultivan el área.



Kanab tiene mucho que ofrecer, ya que se encuentra en medio de los parques. Puedes venir aquí, desempacar una vez y disfrutar al máximo los increíbles alrededores del sur de Utah como prefieras. Kanab te ofrecerá una atmósfera relajada y tranquila, paisajes asombrosos y habitantes amigables. Tendrás maravillosos recuerdos de tus vacaciones en estos parajes fuera de lo común.



* Con información e visittheusa.com

Abre el primer hotel de Bruselas dedicado al cómic

Dos hoteles de lujo para viajar al Eje Cafetero