Protocolos de seguridad que desde ya están implementando los cruceros

Con el objetivo de fortalecer los protocolos de seguridad, navieras como Norwegian Cruise Line se preparan para implementar controles de embarque, así como procedimientos de saneamiento y distanciamiento físico a bordo. Las medidas toman en cuenta las recomendaciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de expertos en normas de salud pública.



Aunque aún no están definidos en su totalidad, los criterios para el embarque tendrán que respetar el distanciamiento físico. La naviera Norwegian habla de un embarque escalonado y procedimientos avanzados de check-in, como previa toma de temperatura. Si se detecta un caso de contagio antes del crucero, la tripulación podrá negar el embarque del pasajero.



Entre los controles que están asumiendo estas compañías para dar ingreso a cruceristas está la toma de temperatura para huéspedes y la tripulación al momento del embarque, a bordo y en el desembarque; el incluir requisitos mínimos de salud para viajes en crucero; aumentar la frecuencia de los procedimientos de saneamiento y desinfección en la pasarela y hacer un embarque escalonado y procedimientos avanzados de check-in.



En cuanto a la obligatoriedad de usar de tapabocas y guantes a bordo, la naviera planea establecer procedimientos basados en los requisitos de salud locales e internacionales. No han dado más información al respecto.



Así mismo, se fortalecerán las medidas de saneamiento con procedimientos de limpieza y desinfección. Habrá un aumento de la frecuencia de los procedimientos de saneamiento y desinfección en áreas públicas (pasillos, ascensores, restaurantes, teatros e instalaciones del club infantil), suites, habitaciones y baños usando rociadores electrostáticos durante todo el viaje.



Se instalarán estaciones de desinfectantes de manos en todas las entradas a las áreas públicas y se suspenderá el autoservicio para los huéspedes en todos los restaurantes y estaciones de alimentos y bebidas (estaciones de café, estaciones de bebidas, etc.).



En el caso de la filtración del aire, Norwegian Cruise Line usará filtros de aire de grado médico, H13 HEPA, que "eliminan el 99,95 por ciento de los patógenos transportados por el aire, y se instalarán en toda nuestra flota", según los voceros.



Para controlar la distancia social, se aumentará la señalización y se reducirá el límite de personas en todas las áreas públicas a la mitad (o menos) para limitar el tráfico y la interacción. La ocupación de los barcos está por definirse.



Las actividades a bordo tendrán que contar con una reducción en el límite de personas permitidas en los espacios, el aumento de la señalización de distanciamiento social para mitigar grandes reuniones, minimizar las líneas y reducir la interacción de los huéspedes y la tripulación y minimizar la capacidad máxima de los elevadores.



Será clave mejorar la prestación de servicios médicos. Para ello, contarán con pruebas avanzadas en el sitio y en el punto de atención, acomodaciones para aislamiento si surge la necesidad, mayor personal médico agregado, mayor inventario de medicamentos para tratar la covid-19, mayor suministro de equipos de oxígeno médico a bordo y nuevo suministro de vacunas a bordo para prevención de enfermedades neumocócicas.



La naviera está capacitando a la tripulación para protegerla en cualquier eventualidad y para mejorar el servicio en las condiciones que plantea la pandemia.



REDACCIÓN VIAJAR