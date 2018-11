Más que un destino, es la experiencia que allí se vive

Los viaje sorpresa, para los más arriesgados horas comenzar la travesía, se enteran para dónde van

Algunas veces es mejor no saber para dónde se va. Y no se trata de una cuestión existencial, sino del principio de los viajes sorpresa, una nueva tendencia que comienza a tomar vuelo en el mundo del turismo y apenas está llegando a Colombia.

Algunos lo han llamado el nuevo lujo del siglo XXI: da varias pistas de qué le gusta y qué no –a veces ni eso–, y en solo 48 horas sabrá que tipo de ropa empacar y si necesita o no el pasaporte; pero todavía no tiene certeza del lugar ni del itinerario elegido por el agente de viajes. Solo lo sabrá en el aeropuerto cuando abra el sobre con todas las indicaciones, si es que logró aguantarse la curiosidad.

Esta forma de viajar la eligen muchos que no quieren pensar en los detalles, a quienes les gusta dejarse sorprender y quieren ponerle un poco de aventura –con todo seguro– a su vida.



Haciendo una maestría en Barcelona, Miguel Páez, de Escap-py Travel, conoció el concepto de travel to surprise y se lanzó a traerlo al país adaptándolo a nuestra cultura.

Darle gusto al sentido de gusto descubrir la historia, cultura y cualidades de un producto

Vino, cerveza, quesos, cafés, frutas... elija el producto que lo seduce, que lo alegra, que le intriga y luego busque en el mapa el mejor lugar para darle gusto a su paladar.

Hay destinos con un producto tan fuerte que han diseñado rutas para conocer su origen, cultura, formas de preparación y hasta hacer catas. Bien conocidos son los recorridos en Chile, Argentina, Francia y España, principalmente, para aprender sobre sus vinos, por ejemplo.



Colombia tomó nota y ahora aprovecha el grano que tanto fama nos ha dado, el café, para darlo a conocer.



El auge de los cafés especiales, los rituales usados en la preparación para resaltar sus cualidades, la profesionalización de los baristas encargados de su elaboración y el mayor interés de los consumidores por saber de dónde proviene los han lleva a buscar destinos donde aprendan un poco más sobre esa taza de café que se toman a diario. En Café San Alberto (Quindío), Café Mesa de los Santos (Santander), La Palma y El Tucán (Cundinamarca) o en Minca (Atlántico), entre otros, se puede vivir esta experiencia.

Conocer el proceso del café, desde el cultivo hasta probar cafés especiales, se puede hacer en diferentes partes del país. Foto: EL TIEMPO

A correr o pedalear por el mundo participar en competencias deportivas como maratones

No son deportistas de élite, sino tremendos aficionados, esos que comenzaron a correr o a montar en bici para hacer un poco de ejercicio porque el médico se lo recomendó o porque un amigo los convenció, pero terminaron tan encarretados que se les ha convertido en un estilo de vida, en un reto constante y un gusto de competir, así sea contra ellos mismos.



“Nosotros nos encargamos de todo, él solo debe preocuparse por entrenar”, dice Nelson Javier Díaz, de abordando.com, que hace dos años descubrió este nicho de mercado: el turismo deportivo activo, especialmente para corredores, triatletas y ciclistas.



“Nos encargamos desde la inscripción en la competencia hasta de la logística para llevar y recibir la bicicleta e, incluso, tener un mecánico”, agrega.

Andrea Mejía, de Viajes Terranova, se encarga de los corredores que quieren participar en las maratones de Nueva York, Boston, Washington, Berlín y Londres. “Tenemos la representación de los cupos para Colombia y nos encargamos desde los tiquetes y hotel hasta de las entradas y el seguro médico.

Correr hasta la meta en las famosas maratones del mundo, un reto que muchos quieren vivir. Foto: EL TIEMPO

Vivir en una ciudad flotante los cruceros, una opción familiar con muchas variedades

Los cruceros tiene un gran atractivo: son como vivir en una ciudad flotante que tiene cinemas, chanchas deportivas, parque de diversiones, restaurantes, teatros y hasta biblioteca y, por qué no, pista de hielo. Así es, por ejemplo, el Symphony Of the Seas, de la naviera Royal Caribbean, el barco más grande del mundo, que hizo su viaje inaugural la semana pasada.



Son 230.000 toneladas cargadas de diversión para sus 5.480 pasajeros, con un diseño moderno y lujoso y en donde cada miembro de la familia tiene algo para hacer. Los más chicos y adolescentes cuentan con clubes y zonas diseñadas especialmente para ellos. Piscinas, toboganes, muros de escalada, pista para surf, toboganes de agua, tirolina y pista de patinaje en el hielo son algunas de las alternativas. Y los mayores disponen de muchas actividades durante el día, así como espacios relajados y tranquilos para los que prefieren unos días de descanso y desconexión total.

Cuenta con 20 restaurantes, espectáculos estilo Broadway y shows de acrobacias en el Aqua Theater.

El Symphony of the Seas, de la naviera Royal Caribbean, es el barco para cruceros más grande del mundo. Foto: EL TIEMPO

“Aprendimos con Maqroll que no viajamos para conocer el mundo (objetivo miserable de todo turista baladí), sino para abrir zonas de la conciencia desconocidas por nosotros mismos. No viajamos para decir que hemos recorrido muchos lugares, sino porque en cada viaje hemos sido iniciados en un misterio sagrado muy antiguo: cómo desaparecer y renacer, cómo dejarnos atrás y cómo volver a reinventarnos...”.



Estas palabras las escribió Mario Mendoza hace unos años a propósito de la muerte de su colega, el escritor Álvaro Mutis.



Estas palabras, que no pierden vigencia, resultan más certeras aún cuando se habla de viajes para vivir experiencias, una tendencia que crece en el mundo entero. No se trata solo de acumular millas y coleccionar sellos en el pasaporte por haber conocido las ciudades que encabezan la lista de las más visitadas o las famosas con su respectiva lista de ‘lo que no hay que dejar de ver o hacer en...’: ruinas, museos, sitios históricos, edificos icónicos...



La idea es viajar con un propósito personal, con un sentido acorde con intereses particulares: una afición, un deporte, un gusto en particular.



El destino puede estar en su propio país u otro, puede hacerlo en cuestión de un fin de semana o varios días, puede ser un recorrido para hacer solo o guiado por otro aficionado como usted... o puede simplemente dejar todo en manos de otro y que elijan su destino (hablando de turismo).



Cuando se viven experiencias, estas se acumulan por siempre en el corazón, así hayan tenido que procesarse. Aquí les damos algunas ideas para planear su próximo viaje, pensando en esto.



