Macrorrueda dejó negocios para el turismo por US$ 46,7 millones

La macrorrueda empresarial Travel Mart, que se celebró de manera virtual entre el 28 de abril y el 4 de mayo, dejó resultados alentadores con miras a la reactivación del sector turismo. En ella participaron 152 compañías colombianas, que lograron generar oportunidades de negocios con 288 compradores, de 34 países.



“Fueron días muy productivos para todos los empresarios, que tuvieron 3.935 citas, es decir, cerca de 4.000 oportunidades de nuevos negocios para la reactivación segura de la industria del turismo. Además, de los 46,7 millones de dólares en expectativas de negocios, 25,3 millones de dólares corresponden al segmento de turismo vacacional y 21,5 millones de dólares a la industria de reuniones”, afirmó Flavia Santoro, presidenta de ProColombia.

Procolombia presentó a los empresarios internacionales las nuevas estrategias de promoción que está llevando a cabo, como la socialización de las seis macrorregiones: el Gran Caribe, el Pacífico, los Andes Occidentales, los Andes Orientales, el Macizo y la Amazonia-Orinoquia.



Además, los compradores tuvieron la oportunidad de conocer el nuevo manifiesto y las razones de por qué Colombia es el país más acogedor del mundo.



Empresas como Enjoy the World, de Ecuador, resaltaron los destinos novedosos que tiene el país para ofrecer. De acuerdo con Édison Macías, gerente de la empresa mayorista: “La rueda de negocios fue muy satisfactoria para nosotros, pues tuvimos la oportunidad de conocer nuevos destinos en Colombia, como el Macizo colombiano, La Guajira y Cauca. Esto nos ayuda a potenciar con nuestras agencias nuevos destinos”.



Ecuador fue uno de los países que más hicieron negocios, registrando 3,3 millones de dólares. El primero fue Estados Unidos, con 11,8 millones de dólares, es decir el 25 por ciento del total de las citas analizadas. México alcanzó los 9,3 millones de dólares y Perú los 6,5 millones de dólares.



Cabe resaltar que India registró 2 millones de dólares, siendo el quinto mercado con más negocios, lo cual pasa por primera vez en esta rueda empresarial.



Del país asiático participaron empresas como Grand Travel Planners, una agencia de viajes creada en 1983 que opera desde Chandigarh, una ciudad ubicada en el norte del país asiático. Su negocio se enfoca en organizar viajes de lujo en el segmento vacacional en nichos como cultura, naturaleza, turismo comunitario, sol y playa, náutico y bienestar. Además, tiene una oferta para la industria de reuniones enfocado en eventos, incentivos y bodas.

El Santuario de Flora y Fauna de los Flamencos, en el caserío de Camarones, es un lugar para conectarse con la naturaleza, a 17 kilómetros de Riohacha. Foto: Andrés Hurtado García

Por parte de las compañías regionales, Guajira Tours Colombia fue una de las asistentes. Esta fue creada en 1983 y se especializa en ofrecer turismo vacacional enfocado en mostrar la riqueza cultural y natural de La Guajira.



Una de las experiencias que tiene es visitar el Santuario de Fauna y Flora los Flamencos Rosados y, además, tiene servicios para hacer eventos y convenciones. Por otro lado, el departamento generó expectativas de negocios por más de 500 mil dólares.



A lo anterior, se suma que las regiones con más registros de negocios fueron Cundinamarca, con 15,2 millones de dólares; Bolívar, con 10,1 millones de dólares; Antioquia, con 4,5 millones de dólares; Quindío, con 3,3 millones de dólares, y el Valle del Cauca, con 2,7 millones de dólares.



Sylvia Avalos, creadora de la empresa francesa Anapia Voyages, dijo estar "encantada con las citas que he tenido, porque se ajustan a lo que buscan mis viajeros. Es el ejemplo del Hotel Boutique San Rafael en Mompox, Birding Tours localizada en Pijao o la Hacienda Venecia en Manizales. Esta última me encantó por actividades como los cursos de cocina que tienen. No conocía a estos proveedores y estoy realmente feliz”.

REDACCIÓN VIAJAR

Con información de Procolombia

