Si tiene planes para visitar Machu Picchu en las próximas semanas, debe tener en cuenta que si no cuenta con entradas compradas con anterioridad no podrá hacerlo. Esto se debe a que los tiquetes para acceder al sitio arqueológico se encuentran agotados hasta el 19 de agosto, según informó el Ministerio de Cultura del Perú.



En un comunicado compartido por la entidad se indicó que ante los reclamos y molestias que se han generado entre los turistas locales y extranjeros que llegaron a Cusco por las fiestas patrias y no lograron conseguir un tiquete, la directora de la Dirección Desconcentrado de Cultura de Cusco, Mildred Fernandez, se reunió en Machu Picchu con las autoridades y los pobladores para buscar soluciones.



Sin embargo, la capacidad de aforo permitida ya se encuentra en su límite máximo. En su comunicado el Ministerio de Cultura también señaló que dicho límite ya se había aumentado de 3.044 a 4.044 personas por día que podían ingresar a la ciudadela inca. Una medida adoptada desde el pasado 17 de julio de manera excepcional hasta el 31 de diciembre de 2022.

#COMUNICADO OFICIAL | 📢 Con relación a la problemática para el ingreso a la Llaqta inka de Machupicchu, el Ministerio de Cultura señala a la opinión pública, lo siguiente. pic.twitter.com/sv0Zto5CKJ — Ministerio Cultura (@MinCulturaPe) July 27, 2022

De acuerdo con las autoridades, "la decisión se tomó tomando en consideración la conservación de bien, con la finalidad de evitar un daño irreparable que comprometa su valor universal excepcional, conforme a las recomendaciones que la Unesco emite al Estado peruano".



El ministerio hizo un llamado a los turistas a planificar su visita a Machu Picchu con anticipación par ano dejarse sorprender con ofertas inexistentes y evitar las aglomeraciones innecesarias que se han generado hasta el momento por la desinformación.

"Se recomienda a los turistas que, al adquirir un paquete de viaje, este contenga los boletos de ingreso a Machu Picchu en físico, adquiridos previamente. Se recuerda que, de acuerdo a la normativa vigente, el boleto es personal e intransferible, y se restringe a la hora y fecha consignadas".



Las autoridades también aclararon que, al encontrarse agotadas las entradas hasta el 19 de agosto, estas no se están vendiendo para estas fechas ni en Machu Picchu ni en ninguno de los canales oficiales.



