Machu Picchu: ¿cómo comprar entradas para conocer la maravilla del mundo este 2024?

Este 2024, el Santuario Histórico de Machu Picchu celebra su 43º aniversario como área natural protegida, marcando un momento especial para los amantes de la historia y la naturaleza.

En este contexto, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) anunció algunas novedades para facilitar el acceso a esta maravilla del mundo. A partir del jueves 12 de enero, tanto peruanos como extranjeros podrán adquirir sus entradas de manera virtual y permanente para visitar la ciudadela inca.

Adquisición de boletos en línea



La venta de boletos para Machu Picchu, disponible inicialmente para fechas entre el 6 y el 12 de enero de 2024, se habilitó a través de la plataforma online en www.machupicchu.gob.pe y la extranet de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco (DDC).



Los interesados podrán seleccionar la ruta deseada, la fecha de visita, y el número de turistas, con la visualización automática de los horarios disponibles.

Es importante destacar que los precios varían según la ruta y el horario seleccionados. Para evitar contratiempos, se recomienda reservar el viaje con antelación, dada la limitación del aforo.

Además de la opción online, el Ministerio de Cultura ha facilitado la compra presencial de 1000 boletos diarios para visitas al día siguiente.



Para adquirirlos, los visitantes deben presentarse con su documento de identidad, carné de extranjería o pasaporte en el Centro Cultural de la DDC Cusco, ubicado en el distrito de Machu Picchu Pueblo, entre las 15:00 y las 22:00 horas.

¿,Cómo llegar a Machu Picchu?



La logística de transporte a Machu Picchu también ha sido cuidadosamente planificada.



Actualmente, dos empresas de transporte ferroviario, Perú Rail e Inca Rail, ofrecen servicios desde Cusco hasta el distrito de Machu Picchu Pueblo. Ambas compañías disponen de plataformas de venta virtual donde los viajeros pueden elegir el tipo de tren, la fecha de viaje y el destino.



Perú Rail, por ejemplo, ofrece opciones como PeruRail Expedition, PeruRail Vistadome, PeruRail Vistadome Observatory y Hiram Bingham.

Machu Picchu.

Inca Rail, por su parte, propone alternativas como The Private, The First Class, The 360°, The Premium & Lounge y The Voyager.



Además, ambos operadores brindan un servicio bimodal, que incluye el traslado en bus privado desde Cusco hasta la estación ferroviaria de Ollantaytambo, seguido del viaje en tren hasta la estación de Aguas Calientes, en Machu Picchu Pueblo.

Dicho sistema facilita el acceso a la llaqta de Machu Picchu, situada en la cima de la montaña, garantizando una experiencia inolvidable y eficiente para los visitantes.

