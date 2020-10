Abaco Beach Resort, el refugio en Las Bahamas del que no querrá salir

Abaco Beach Resort es un icónico refugio caribeño en The Abacos, en Las Islas de Las Bahamas, y anunció su reapertura para el próximo 1 de noviembre.



La reapertura del resort sigue a una extensa renovación y expansión de su colección de opciones de alojamiento de 94 habitaciones, suites y residencias de condominios tras el paso del huracán Dorian.



Las habitaciones cuentan con wifi, televisión por cable, bar húmedo, mini-refrigerador, caja de seguridad, cafetera, radio reloj, secador de pelo y balcón privado.



El puerto deportivo del resort, conocido cariñosamente como "Boat Harbour", se sometió a una reconstrucción total de sus 200 muelles, incluida la instalación de un nuevo pedestal equipado con agua, cable, actualización de la capacidad de electricidad de 480 voltios, renovación de su helipuerto y una estación de servicio ampliada.



Situado en el histórico distrito turístico de Marsh Harbour, Abaco, los huéspedes pueden disfrutar y descubrir algunas de las comodidades más recientes del resort, experiencias gastronómicas y actividades acuáticas y al aire libre que se han agregado.



Además de sus incomparables habitaciones, los huéspedes pueden disfrutar de un acceso más amplio a otras nuevas ofertas de Abaco Beach Resort. The Great Room, un lugar de reunión informal ideal para celebraciones íntimas, relajación y una "asombrosa vista panorámica hacia el mar".

Foto: Acabo Beach Resort

En la playa privada, recientemente ampliada, hay nuevos equipos de deportes acuáticos y actividades para los huéspedes que deseen practicar kayak, remo, snorkel y pescar.



Antes de la apertura del 1 de noviembre, el resort ha obtenido la certificación Clean and Pristine Health and Safety de Las Bahamas. Esta designación demuestra que el resort ha alcanzado los más altos protocolos de seguridad y que está listo para recibir a los vacacionistas.



Los visitantes de la isla también pueden tener la seguridad que las agencias gubernamentales nacionales y locales han activado sus programas de seguridad en distritos turísticos clave y los servicios esenciales de la isla, que incluyen consultorios médicos, farmacia, tiendas de alimentos, reparación de botes y servicios públicos están disponibles.



También se espera que las principales aerolíneas reanuden el servicio comercial a la isla antes de la apertura, incluidas American Airlines, SilverAirways, BahamasAir.

Foto: Acabo Beach Resort

Acerca de Abaco Beach Resort

Establecido en 1955 y a solo 165 millas de la costa de Florida, Abaco Beach Resort and Marina captura la verdadera esencia del espíritu de Out Islands.



El resort es un destino para aquellos que buscan una auténtica escapada a Las Bahamas. Abaco Beach Resort está ubicado en 40 acres frente a la playa en Marsh Harbour y ofrece a sus huéspedes, tanto en el hotel como en el puerto deportivo, una variedad de actividades terrestres y marinas.



El resort está ubicado a solo cinco minutos del Aeropuerto Internacional Leonard M. Thompson y está a solo 50 minutos en avión de Fort Lauderdale y Palm Beach.



