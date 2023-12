Luego de 10 años, el Royal Caribbean vuelve a embarcar en Cartagena

Después de 10 años, Royal Caribbean Group regresa a Colombia con operación de embarque en Cartagena, consolidando los notables progresos que ha experimentado la industria de cruceros colombiana este año. Cada operación de embarque está diseñada para recibir a aproximadamente 1.000 pasajeros.



En los últimos años, la empresa ha centrado sus operaciones en el transporte de pasajeros en la ciudad, pero llevará a cabo una operación de embarque compartida con Panamá una vez a la semana desde el 17 de diciembre de 2023 hasta el 4 de abril de 2024. Esto implica que los pasajeros podrán abordar directamente el barco desde la capital de Bolívar.



“Los viajeros nacionales ya no tendrán que volar a otro país para abordar un crucero. Tener de nuevo a los turistas embarcando en el Puerto de Cartagena significa un paso más hacia la reactivación total del sector, dado que esto generará un impacto positivo en la ocupación hotelera, el turismo interno y el gasto turístico”, afirmó el viceministro de Turismo, Arturo Bravo.

.El barco que hará esta operación es el Rhapsody Of The Seas, uno de los buques insignia de la compañía, el cual cuenta con una capacidad para 2.000 pasajeros y 795 tripulantes. Foto: Royal Caribbean

Por su parte, Carmen Caballero, presidenta de ProColombia, indicó que “la confirmación del regreso de la operación de embarque en Cartagena por parte de Royal Caribbean Group no solo implica la reactivación de esta fase esencial de la experiencia de crucero en la ciudad, sino que también inyecta nueva vitalidad al turismo en la capital de Bolívar".



Para Caballero, este anuncio promete aumentar la afluencia de visitantes extranjeros a Cartagena, capitalizando la sólida capacidad aérea de la ciudad. "Actualmente, Cartagena se ubica como la tercera ciudad del país con mayor cantidad de conexiones aéreas internacionales", destacó.



El barco que hará esta operación es el Rhapsody Of The Seas, uno de los buques insignia de la compañía, el cual cuenta con una capacidad para 2.000 pasajeros y 795 tripulantes. El itinerario prevé una conexión interpuerto con Panamá, alternando entre cruceros de siete días con escala en Cartagena y otras rutas donde Cartagena será un puerto de tránsito.



“Con la incorporación de Rhapsody of the Seas al mercado latinoamericano, contaremos con un producto que no necesitará visa estadounidense, ofreciendo una temporada con variedad de itinerarios desde Panamá y Cartagena, Colombia. Estamos felices de volver a navegar desde Colombia, ya que, así como nuestros huéspedes compartimos los mismos valores. Queremos reforzar nuestro compromiso con este hermoso país y crear las mejores vacaciones en altamar, como lo venimos haciendo desde hace más de 50 años. Gracias Colombia por tanto”, afirmó Alberto Muñoz, vicepresidente de Royal Caribbean para Latinoamérica.



Alfonso Salas Trujillo, Gerente General Grupo Puerto de Cartagena, indicó: “celebramos que Royal Caribbean retome las operaciones de embarque brindando con ello más oportunidades para los colombianos. La Terminal de Cruceros de Cartagena trabaja para que las líneas navieras reciban un servicio de excelencia y perciban las facilidades y los beneficios de visitar nuestro país, con un destino tan interesante como Cartagena".



Y agregó: "Tener operaciones de embarque es visualizar y apostarle a un mercado con mucho potencial como lo es el latinoamericano y, definitivamente, la Terminal de Cruceros de Cartagena ofrece ventajas comparativas y competitivas para aprovecharlo”.

