¿Los precios de Airbnb se han incrementado?: Esto responde su CEO, Brian Chesky

"Es uno de los grandes privilegios de mi vida". Con esas palabras, Brian Chesky describe lo que significa para él uno de sus mayores logros: Airbnb, una plataforma digital que surgió en 2007 en la que los usuarios encuentran hospedajes en más de 190 países.



El neoyorkino, incluido en la lista Forbes de los empresarios menores de 40 años más ricos de Estados Unidos en 2015, y uno de los más influyentes según la revista Time durante ese mismo año, reconoce que los precios de los arriendos a través de su aplicación han crecido, pero no al ritmo que lo han hecho en el sector hotelero. Aun así, "nuestro objetivo sigue siendo ser una alternativa frente a los hoteles", afirma Chesky.



El empresario está en Nueva York, Estados Unidos, en un pequeño auditorio situado en Lafayette Street, una de las calles principales del Lower Manhattan, para darle a conocer al mundo las más recientes actualizaciones de la plataforma.



En compañía de Sandy, su labrador retriever, explicó a un grupo de periodistas internacionales las tres novedades que desde ya están disponibles en Airbnb: 'Favoritos entre Huéspedes', 'Calificaciones y Reseñas' y 'Listing Editor'. En palabras del empresario, "estas han sido las actualizaciones más importantes que ha tenido la herramienta en su historia".



El evento se desarrolló en Nueva York, una de las ciudades del mundo donde la plataforma ha recibido uno de los golpes más duros en su historia. La legislación, que entró en vigor en septiembre, prohíbe alquilar apartamentos enteros si la estadía es menor de un mes y, si es más corta, el inquilino debe compartir su estadía con el propietario. Restricciones similares están en vigor en algunas ciudades de Portugal y de España (Barcelona).



Según el diario El País, de España, en Cataluña fue aprobada recientemente una legislación en la que serán los ayuntamientos quienes permitan el uso turístico de las viviendas. "Esto supondrá el cierre de 28.000 apartamentos turísticos", explica el medio.



Chesky tiene 42 años y es uno de los tres cofundadores de Airbnb. Ha estado en Colombia, específicamente en Cartagena, y en entrevista con EL TIEMPO reconoció que el trabajo diario de legislación operativa en 220 países es difícil. Vestido con camisa y pantalones negros, el empresario habló con este diario una vez culminó el evento de presentación de las novedades. Se refirió sobre los planes a futuro de la empresa, los bloqueos legislativos, las tarifas de los hospedajes, entre otros temas.



Cuando idearon Airbnb, ¿se imaginaron la expansión global que tienen ahora mismo?



No, definitivamente no. Un día dije que Airbnb sería enorme y que miles de personas usarían nuestro servicio, pero nunca imaginé que lo harían millones de personas al día en todo el mundo. Tenemos aproximadamente 4 millones de personas por noche que utilizan la plataforma, que vienen de 220 países y regiones. Todo esto gracias a internet y su poder. Además, porque construimos muchas de las herramientas para poder unir a la gente. Creo que es uno de los grandes privilegios de mi vida.

Han pasado 16 años desde que está en funcionamiento Airbnb, ¿cuáles considera que han sido los logros más importantes?



Cuando les conté la idea de Airbnb, recuerdo que muchas personas decían que era una locura, que nunca iba a funcionar. Creo que una de las cosas más importantes que hemos podido hacer es mostrar que la mayoría de las personas son buenas, que somos casi iguales, y que sí se puede construir un sistema de confianza y tener una reputación. Es posible que las personas se unan y hagan cosas que nunca hubieran imaginado. Cuando empezamos Airbnb no podía pagar la renta y esa es una de las razones por las que comenzamos la empresa. Lo que estamos viendo ahora es que millones de personas de todo el mundo han llegado a Airbnb para ganar ingresos suplementarios. Y creo que esa es la historia que tuve como anfitrión (arrendador). Hemos logrado empoderar económicamente a la gente en todo el mundo. Más de la mitad de nuestros anfitriones son mujeres y un estudio en Estados Unidos dice que la mayor cantidad de anfitriones tienen profesiones como trabajadores de la salud, maestros y estudiantes.



Otro ejemplo: el año pasado Ucrania fue invadida y había muchos refugiados que tuvieron que salir de ese país. No pudimos albergar a todos ellos, pero logramos dar hogar a 120.000 refugiados y lo hicimos con nuestra comunidad de anfitriones. Ellos fueron los que los albergaron. Y creo que fue un gran logro. Así que, a lo largo del camino, ha habido diferentes objetivos cumplidos . El empoderamiento económico, lograr recordarle a la gente que puede confiar la una en la otra, llegar a los millones y millones de personas que hemos conocido en la plataforma cada día, el hacer el viaje más confortable y accesible para todos los caminos de todo el mundo.

Leí una entrevista en Bloomberg en la que usted dice que Airbnb está roto. ¿Qué significa exactamente esto?



Creo que eso no fue lo que dije. Lo que señalé fue que necesitábamos invertir más en los fundamentos de la empresa, y lo hicimos. Muchas compañías cuando pasan por un hipercambio se siguen expandiendo, expandiendo y expandiendo, no se enfocan en el centro del negocio. No hay muchos CEOs que pasen, literalmente, años enfocándose solo en perfeccionar el fundamento o servicio que tienen. Y eso es lo que busqué hacer. Decidí tomar un par de años antes de que iniciáramos a trabajar en nuevos productos y servicios para capturar toda la retroalimentación y organizarla. Millones de contactos de servicio al cliente, cientos de millones de publicaciones en redes sociales, en sesiones de escucha de clientes y propietarios. Al final, es entender la experiencia final de los clientes y propietarios para saber en dónde tienen problemas. Luego, dos veces al año, vamos a poner en marcha lanzamientos como los que acabamos de anunciar. La gente habla de preocupaciones sobre tarifas y confiabilidad, por lo que debemos crear herramientas para dar soluciones.



Precisamente, se han escuchado muchos comentarios sobre el incremento de los precios de Airbnb frente a los hoteles. ¿Qué opinión le merece eso?



Lo mejor es analizar lo que nos muestran los datos y dicen que los precios están esencialmente estables desde hace un año. En julio estaban a un 1 por ciento año a año, globalmente. En septiembre, estaban a un 1 por ciento año a año, globalmente. Y los hoteles estaban a un 10 por ciento a escala mundial. Así que los precios de los hoteles subieron casi 10 veces más que los de Airbnb. La inflación ha elevado mucho los precios, así que hemos trabajado muy duro para asegurarnos de que continuemos ofreciendo opciones adecuadas. Con las ciudades estamos tratando de encontrar regulaciones para permitir nuestra actividad en los mercados, pero de una manera en que la ciudad sienta los beneficios. Hay muchos ejemplos para diseñar algo correcto y es necesario tener un equipo de consultorías y de asociación.

¿Airbnb sigue siendo una alternativa a los hoteles?



La mayoría de los Airbnb son casas. Las casas son a menudo alternativas a los hoteles, pero hay un par de detalles. A veces no son alternativas, son la única forma que la gente tiene para poder viajar. Por ejemplo, hay muchos Airbnb que están en puntos donde no hay un solo hotel en esa ciudad. De hecho, dos tercios de los Airbnb en Estados Unidos están en áreas que no tienen hoteles. Es posible que sea una alternativa a un hotel, pero para ser más precisos, muchas casas no son alternativas, son la única forma posible en la que la gente pueda viajar.

Estamos en Nueva York, donde recientemente aplicaron limitaciones a Airbnb, por ejemplo, estadías mínimas por un mes. ¿Qué piensa de eso?



Creo que muchas ciudades alrededor del mundo han elegido resolver este problema de formas diferentes y, al mismo tiempo, la mayoría han elegido trabajar con Airbnb para llegar a una regulación estable. De hecho, el 80 por ciento de nuestros 200 mercados alrededor del mundo tienen regulaciones estables y no es una prohibición de facto. Y solo hay una ciudad en el mundo, en un país en el que operamos, que tiene una prohibición de facto (así llama Airbnb a la ley que entró en vigor en Nueva York) de la que soy consciente y es Nueva York. Creo que otras ciudades del mundo han ido en otra dirección y ha funcionado para ellas

Hay muchas discusiones alrededor del mundo sobre la regulación de Airbnb, no solo en Nueva York, también en América Latina y Europa. ¿Qué tan difícil es ese trabajo?



Definitivamente es un trabajo difícil para nuestros equipos. Y la razón por la que es difícil es porque normalmente las regulaciones están a nivel ciudadano y no a nivel nacional. Estamos en 100.000 ciudades, así que trabajamos con miles y miles de ciudades por todo el mundo. Y tenemos que intentar llegar lo antes posible, pero no podemos estar en 100.000 lugares a la vez. Así que también tenemos que ofrecer soluciones escalables, que funcionen en diferentes ciudades. Pero hemos recolectado y remitido 9 mil millones de dólares en impuestos desde que comenzó la empresa. Y no se trata de tomar dinero y enviar billetes a un Gobierno, usualmente tienes que hacer una integración con el departamento de tesorería o algún grupo en la ciudad o en el país. Tienes que tener alguna especie de colaboración.

¿Los ‘Favoritos entre Huéspedes’, una de las novedades de la plataforma, responde a las preocupaciones de las personas sobre confiabilidad?



La razón principal por la que la gente no busca en Airbnb es porque dicen que están preocupados por la confiabilidad del servicio. La gente va a un hotel y sabe lo que se va a encontrar. La realidad es que tenemos 370 millones de reseñas que se han dejado en Airbnb, por lo que podemos saber cuándo son buenas o no. Y eso es ‘Favoritos entre Huéspedes’, es tomar los cientos de millones de reseñas que tenemos de los clientes, ponerlos todas juntas y destacar las casas que los huéspedes dicen que son buenas. Incluso, si yo buscara un hotel en Bogotá, no sabría cuan bueno es a menos de que reconozca la marca.

¿Qué tan importante es el mercado colombiano para Airbnb?



Colombia es un mercado increíblemente importante. Latinoamérica es un mercado muy significativo para Airbnb, es nuevo pero crece muy rápido. Entonces vemos un enorme crecimiento en Centroamérica y en Latinoamérica, desde México hasta Colombia, Brasil y Argentina. Percibimos un crecimiento significativo en nuevos mercados en todo el mundo. Así que sí, es muy importante.

¿Cuáles son los planes a futuro?



Latinoamérica y Asia son dos mercados emergentes, son grandes mercados de turismo; por eso, vamos a concentrarnos en estas áreas. Todas las regiones del mundo, pero probablemente esas dos regiones, en particular, son oportunidades de crecimiento muy grandes para nosotros.

(Esta entrevista fue realizada el 12 de noviembre de 2023, por una invitación de Airbnb)

CAMILO ANDRÉS PEÑA CASTAÑEDA

SUBEDITOR VIDA DE HOY

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS