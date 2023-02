El grupo de hoteles Palladium anunció sus planes de expansión para los próximos años, entre los cuales Colombia podría ser protagonista.



Así lo anunció Jesús Sobrino, CEO de la compañía, quien resaltó el interés de la cadena española por el país como destino para vacacionar.



"Hemos estado muy cerca de cerrar un acuerdo para llegar a Colombia, porque nos interesa como país, tanto en la parte urbana como vacacional. Todavía no se ha dado la posibilidad, pero el plan es seguir luchando por conseguir un activo que encaje en nuestras marcas", aseguró Sobrino para EL TIEMPO durante una rueda de prensa realizada en Fitur, la feria de turismo más importante de Europa, realizada en Madrid (España).



"El objetivo es encontrar un gran acuerdo de gestión y tener la posibilidad de operar en Colombia”, dijo el ejecutivo. La cadena de hoteles resaltó interés por Bogotá, Medellín y Cartagena, al ser ciudades con alto potencial turístico.



Entre tanto, Sobrino anunció que el grupo hotelero alcanzó durante 2022 ingresos por 948 millones de euros, superando en un 26 por ciento su volumen de negocio de la prepandemia.

La compañía prevé superar en 2023, por primera vez en su historia, los 1.000 millones de euros de volumen de negocio gestionado, en un año de crecimiento moderado.



"El éxito de estos resultados se debe a la consolidación de hoteles como Grand Palladium Sicilia Resort & Spa, Palladium Hotel Menorca, Only YOU Hotel Valencia y Only YOU Hotel Málaga, abiertos en 2021, así como a la gran aceptación de TRS Ibiza Hotel y Hard Rock Hotel Marbella, inaugurados en 2022”, resaltó Jesús Sobrino.



Además, Palladium anunció la expansión internacional de la marca Only YOU Hotels para operar, en régimen de arrendamiento, un hotel que abrirá sus puertas en 2025 en Venecia. Este será el primer hotel urbano del grupo hotelero en Italia.



CAMILO PEÑA CASTAÑEDA

SUBEDITOR DE VIDA DE HOY

CAMPEN@ELTIEMPO.COM