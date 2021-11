Miami pisa fuerte con playas, naturaleza y cultura

Aun cuando Miami se cuenta entre los destinos mundiales que primero abrieron sus puertas al turismo, o decidieron no cerrarlas, las pérdidas causadas por la pandemia fueron monumentales: “De acuerdo con un estudio de la Universidad Internacional de la Florida, durante el 2020 la economía de Miami, que depende mucho del turismo, perdió cerca de 5.000 millones de dólares”, señala Rolando Aedo, director de operaciones de Greater Miami Convention and Visitors Bureau.

No obstante, Aedo, que acompaña al grupo de altos ejecutivos de Visit Florida en Bogotá, ve con mucho positivismo el panorama en estos momentos e insiste en que la reactivación de Miami va bien, aun cuando saliendo de la pandemia tuvieron dificultades por la falta de personal para apoyar la reapertura de servicios como los ofrecidos en hoteles y restaurantes.



(Le puede interesar: Seis experiencias que no se debe perder en su visita a Miami).



“Eso está mejorando poco a poco”, señala el ejecutivo, y explica que el problema para enganchar trabajadores vino dado por el hecho de que muchos de ellos migraron a otros sectores en la pandemia, como Amazon y Uber, y no quieren regresar al turismo. Se suma que los subsidios federales entregados a ciudadanos en la emergencia desestimularon la búsqueda de trabajo.



La reactivación del sector, que mueve cerca de 25.000 millones de dólares anuales y emplea a unas 130.000 personas, comenzó en forma en el primer semestre del 2021, impulsada, entre otros factores, por el “turismo de vacunas”, que atrajo a viajeros de todo el mundo, y en particular de América Latina, que llegaron buscando inmunizarse contra el covid-19 y de paso tomarse unas vacaciones.



Y los colombianos fueron los visitantes más numerosos: “Sabemos que de enero a junio de este año Colombia fue nuestro mercado principal; de hecho, desde antes de la pandemia es el principal de Suramérica”.

Qué encuentran los turistas

Paseo en aerodeslizador por los Everglades, Florida Paseo en aerodeslizador por los Everglades, Florida Paseo en aerodeslizador en los Everglades, Florida. Foto: Sonia Perilla Santamaría

El 50 por ciento de sus turistas de Miami son internacionales. “Queremos recibirlos y lograr que amplíen su percepción sobre el turismo que ofrecemos; nos encanta que les gusten las playas y las compras, pero también queremos que se inclinen por muchas otras cosas que tenemos para ofrecer”, dice Aedo.



(Además: Los encantos de Florida que van más allá del sol y la playa).



El ejecutivo explica que durante la pandemia se lanzó Miamiland, una campaña de promoción enfocada en los tres parques nacionales ubicados a media hora del centro de la ciudad: Everglades, Piskin National Park y Big Cypress. Tuvo un gran recibo, gracias a la demanda creciente, sobre todo entre los jóvenes, de experiencias al aire libre.

Art Pérez Museum, Miami Art Pérez Museum, Miami Art Pérez Museum, Miami Foto: Sonia Perilla Santamaría

A ello se suman atractivos que ya son verdaderos distintivos de Miami. A las playas sin par y su riqueza natural, al comercio y las compras, a la rumba y el entretenimiento se suma la creciente movida cultural.



(También: El turismo vuelve a EE. UU. tras levantarse las restricciones de viaje).



Miami tiene hoy 26 museos y realiza eventos culturales de gran relevancia como el Art Basel, la feria más importante de arte contemporáneo de Estados Unidos, que se celebra en diciembre. Eso ha dado origen al ecosistema del distrito Wynwood, que hace 20 años era una zona industrial. Hoy destaca por los murales que cubren locales y edificios, además de los restaurantes y sitios de interés que han ido abriéndose en los últimos años.

Encuentre también en Viajar:

Estos destinos turísticos ya reciben tantos visitantes como en el 2019

En Europa, el tren vuelve a toda marcha para placer de los viajeros