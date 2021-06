Los lugares más reservados para viajar en Colombia

Llegaron las tan esperadas vacaciones de mitad de año y con ellas las posibilidades para viajar. Ante la gradual apertura del país, los colombianos están motivados a visitar diferentes destinos nacionales.



Así lo demuestra el más reciente reporte de la agencia de viajes Despegar, el cual revela los destinos preferidos por los colombianos para disfrutar de sus vacaciones.



Durante los meses de junio y julio, la mayoría de los viajeros optaron por descansar en el territorio nacional. Sin embargo, otros decidieron ir al exterior. Aquí le presentamos los destinos más reservados.

Los 5 de destinos internacionales más reservados

Uno de los destinos favoritos de los colombianos siempre ha sido Estados Unidos. Frente al creciente 'turismo de vacunación' que cada día captura más viajeros, se posiciona en el primer lugar de los destinos internacionales preferidos para disfrutar en estas vacaciones.



1. Miami, EEUU.

2. Nueva York, EEUU.

3. Cancún, México.

4. Ciudad de México, México.

5. Madrid, España.

Los 5 de destinos nacionales más reservados.

Por su parte, los destinos nacionales no se quedan atrás. Siendo los preferidos para los colombianos en estas vacaciones, como es tradición, se posicionan los destinos con playa y entran en esta ocasión unas de las principales capitales del interior del país.



1. Cartagena

2. San Andrés

3. Bogotá

4. Santa Marta

5. Medellín

​

“La preferencia por los destinos de playa permite apreciar que los colombianos están retomando cada vez más sus viajes de placer y descanso, lo cual sin duda termina impactando favorablemente la reactivación económica del país, al generar mayores ingresos para estas ciudades que dependen del turismo de manera directa o indirecta”, comenta Dirk Zandee, Country Manager de Despegar para la Región Andina.



Para este reporte la empresa identifico los destinos nacionales con más reservas durante el mes de mayo que fueron: Santa Marta y Medellín, con un aumento de 66% y 58% respectivamente, comparados con el mes anterior.





REDACCIÓN VIAJAR.

