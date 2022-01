A partir de ahora, y en virtud de la reglamentación contenida en el decreto 1836 del 2021, expedido por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, todas las plataformas digitales que en Colombia permiten a los turistas buscar, encontrar, contactar prestadores, reservar y pagarles por un servicio, deberán contar con Registro Nacional de Turismo y cancelar, trimestralmente, una contribución parafiscal para la promoción del turismo.



Esta medida también cobija a todos los prestadores de servicios turísticos (incluidos propietarios de inmuebles que se alquilan a viajeros), que se inscriben en estas plataformas para publicitar, ofertar, contratar y prestar dichos servicios en el territorio colombiano.

La norma, que convierte a Colombia en pionera en este tipo de regulaciones en el mundo, era largamente esperada por gremios como el de la hotelería: “Estamos muy contentos, porque vemos en esta reglamentación, que estábamos esperando hace varios años, la importancia de establecer unas reglas de juego mínimas para todos los jugadores del sector turismo en el país”, señala José Andrés Duarte, presidente de Cotelco.



El presidente del gremio destaca el hecho de que por primera vez estas plataformas “deberán hacer aportes parafiscales, como lo hacen todos los prestadores formales de estos servicios en el sector. Estos recursos, que serán recaudados por Fontur, se invertirán en el desarrollo de infraestructura, promoción y calidad del sector turismo”.



En efecto, y de acuerdo con el decreto, dicha contribución será de 2,5 pesos por cada 1.000 pesos sobre el valor del servicio prestado. Es decir, las plataformas deberán pagar esos 2,5 pesos por cada 1.000 sobre el valor de la comisión cobrada (mas no del valor total de la transacción), que es el servicio que ofrecen.



Los prestadores deberán hacer el aporte sobre el valor del servicio prestado.



Fontur ya se encuentra haciendo ajustes a sus sistemas de información y formularios; además, creó una cuenta internacional, en la que el contribuyente consignará el valor en dólares, convertidos a pesos colombianos con la TRM del momento de la liquidación del tributo.

¿Nuevas medidas incrementarán costos para turistas?

Vale decir que por asuntos de flexibilidad y menores costos, un creciente número de viajeros se han ido convirtiendo en usuarios asiduos de estas plataformas, a la hora de armar, reservar y comprar planes vacacionales.



La pregunta que surge es si el cobro de este impuesto acabará encareciendo los servicios que se prestan a través de estas plataformas.



EL TIEMPO buscó la opinión al respecto de Booking y Airbnb, dos de las plataformas más reconocidas y preferidas por los viajeros. No obstante, aún están en preparación de sus pronunciamientos frente a las medidas contenidas en el decreto 1836.



Duarte no descarta que en algunos casos se generen incrementos marginales en estos servicios, “que por supuesto responden a un comportamiento de mercado; por primera vez estos actores tendrán que hacer pagos de parafiscalidad. Hay que decir, sin embargo, que quienes ya son formales y vienen haciendo esos pagos y aportes tienen unas tarifas muy competitivas; entonces, los informales que se formalizan ahora (en virtud de la nueva normativa) tendrán que entrar a competir bajo unas reglas y condiciones de mercado, que cuentan con jugadores que prestan servicios de alojamiento y hospedaje con unas tarifas muy competitivas”.



El presidente de Cotelco considera que este escenario hará que los prestadores que se formalicen no incrementen, de manera sustancial, sus precios. “Van a querer, por supuesto, tratar de mantenerse en la oferta y en el mercado en los cuales han venido trabajando”.

¿Qué se hará con los recursos recaudados?

Irvin Pérez, presidente de Fontur, destacó el impacto que el recaudo de estos recursos tendrá en el desarrollo del sector.



“Esta contribución –aseguró- nos permite fortalecer la promoción, competitividad y la infraestructura turística”, dijo, y agregó que la expectativa de recaudo de parafiscales para este año es de 64.000 millones de pesos.



El Ministerio insistió en que este decreto reglamentario permitirá mayores recursos para el turismo, contar con un turismo fortalecido y más sostenible, ser un destino más competitivo con impacto positivo en la economía nacional y equilibrar la balanza entre prestadores de servicios turísticos.

¿Qué pasa con los prestadores sin RNT?

Es importante anotar que los anuncios en las plataformas de los prestadores de servicios que no cuenten con RNT serán retirados.



Así las cosas, y con el ánimo de que estos puedan cumplir con esta obligación, el decreto simplificó los trámites para obtener dicho registro (que es gratuito).



El proceso deberá llevarse a cabo en las Cámaras de Comercio de todo el país, que tiene seis meses para adecuar sus sistemas de información. El decreto establece un plazo de cinco días (no de 15, como ocurría antes) para que estas entidades den respuesta a la solicitud de RNT (otorgarlo o devolverla).



Las plataformas y operadores tienen un plazo de ocho meses, a partir de la entrada en vigencia del decreto 1836, para cumplir con esta obligación.

