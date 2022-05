Jim Kitchen sabe viajar. Este empresario e inversionista de 57 años dice que es la única persona en la Tierra que ha visitado los 193 países reconocidos por Naciones Unidas, así como el espacio: formó parte de la tripulación civil del cohete de Blue Origin, el mismo viaje en el que el comediante Pete Davidson originalmente estaba programado para volar en marzo.



Además de ese hito de 62 millas (cerca de 100 Km), Kitchen estima que ha registrado de 7 a 10 millones de millas en el aire, al menos 3 millones de ellas con American Airlines. Sin embargo, su aerolínea favorita es Emirates.

Después de haber trabajado de diversas formas en la industria de viajes durante la mayor parte de su carrera, incluida la fundación (y venta) de la compañía de viajes grupales SBT, ahora actúa como inversionista y se desempeña como profesor con foco en emprendimiento en la Universidad de Carolina del Norte, en Chapel Hill, donde vive con su esposa Susan. Estos son algunos de los mejores consejos de viaje de este trotamundos estadounidense, construidos a partir de su experiencia.

Pase desapercibido

Había hecho un recorrido en bicicleta y jugado tejo -un juego único en Colombia. Mi guía me preguntó cuando estábamos jugando: "Entonces, ¿qué sigue?" Y le dije: "Mañana vuelo a Venezuela". Y él me dice: "¿Con esos zapatos?".



Llevaba un par de zapatillas deportivas, nada extravagante, pero me dijo que los ladrones suelen medir a los extranjeros por sus zapatos y joyas.



Así que nos fuimos al mercado de las pulgas local y compramos un par de zapatos viejos de cuero. Y me los puse con esta especie de camisa de poliéster áspera, como si fuera un personaje de Chevy Chase caminando por el aeropuerto.



Si tiene medios o recursos, no es el momento de expresarlo si viaja por el mundo en desarrollo. Hay que encajar y pasar desapercibido. Tampoco uso mi anillo de matrimonio, porque no quiero que la gente sepa que estoy casado; me pueden secuestrar y llamar a mi esposa y decirle: "Tenemos a tu esposo", y probablemente ella pagaría el rescate.

No coma en restaurantes que ofrezcan excelentes vistas

En mis más de 30 años de viajes he experimentado que los restaurantes que ofrecen vistas espectaculares de la ciudad o las puestas de sol a menudo tienen una comida terrible.



He encontrado esto notoriamente cierto en el Caribe: Pier One en las Bahamas, por ejemplo. Hay un muelle precioso y largo con un restaurante construido encima de él, y las vistas eran espectaculares, pero la comida era horrible. Estabas feliz de dársela a los tiburones. Así de malo fue.

Conservar, y personalizar, una tarjeta de crédito

Siempre pongo una tarjeta de crédito en la suela de un par de tenis, de modo que si se desata el infierno, algo así como si me robaran y me quitaran todo, si me dejan los zapatos probablemente esté bien, porque al menos tendré una tarjeta para comprar un tiquete o para conseguir algo.



También es una tarjeta Visa que puedes personalizar con una fotografía. Tengo una foto mía y de mi familia, así que también será una especie de identificación visual. En el peor de los casos, puedo decir: "Oye, sí, soy yo". Tiene mi nombre y una foto.

Si sale en un largo viaje, piense en esto...

A algunas personas no les importa, porque están acostumbrados a dormir en poliéster. Yo no: en ese caso seguramente tendré picazón toda la noche y no dormiré nada.



Entonces, si voy a hacer un viaje de tres o cuatro semanas, llevaré siempre una sábana vieja de algodón. Hablo de una que ha estado por mucho tiempo en mi casa.



Tomé una king size y la corté por la mitad; con ella me tapo o me envuelvo. No duermo mucho cuando viajo, así que poder dormir cinco o seis horas vale lo que pese.

África es mucho más que simplemente un safari

Una de las experiencias más locas que he tenido fue en Gabón; allí conocí a un tipo llamado Tatayo, que se parecía a Keith Richards y practica una religión conocida como Bwiti. Comen la raíz de iboga y entran en trance durante tres o cuatro días. Y te confunde, pero te limpia la mente. No participé, pero fue fascinante.



Diría que habiendo estado en los 54 países de África, y siendo un snob de la playa, Gabón tiene las mejores playas allí, especialmente en la parte de la península que se adentra en el Golfo de Guinea.



Me encanta Pongara: es una playa de arena blanca y beige en la que caminas hasta el agua azul cristalina, y ves peces pululando en ella. Me alojé en Pongara Lodge justo allí.



Animales como los elefantes viven junto a esta playa, y se divierten en ella. Es algo muy parecido a que si tuvieras que imaginar cómo se vería el Edén.

Si vas al espacio, esto te dice un astronauta que uses...

El empresario Jim Kitchen viajó en marzo en uno de los vuelos organizados por Blue Oirigin. Foto: wral.com

Odio decir esto, pero en realidad uno de los astronautas que voló en una misión del Hubble, Mike Good, me animó a usar un protector de humedad masculino para adultos (no quiero llamarlo pañal).



Tuvimos un retraso de 45 minutos (en el despegue), porque hubo un problema de telemetría. Así que entras en la cápsula y permaneces allí esperando. Es angustioso. No sabes si te van a lanzar o no. Y mi preocupación era: "Dios, ¿y si tienes que irte?".



Lo último que uno quiere hacer es preocuparse por el baño; es un vuelo lo suficientemente corto y quieres disfrutar cada segundo. Mike me dijo: "Oye, solo haz la experiencia de astronauta completa. No te preocupes por eso". Y así lo acepté. La realidad es que no tenía que usarlo, pero solo quería eliminar ese riesgo.

Crea una rutina en torno a lo que usas en un viaje largo

Hace unos 10 años, creo que estaba en Nauru, bajé del avión y entré en pánico porque no podía encontrar mi teléfono. Tuve suerte, porque le pedí a seguridad que fuera a buscar y 15 minutos después lo encontraron. Así que desde ese momento comencé a empacar ropa que me ayudara a mantenerme organizado.



Así que llevo dos pares de pantalones cortos con cuatro bolsillos en el frente; en mi bolsillo inferior derecho va mi pasaporte (ahí lo guardo en todo momento). Después de pasar por la aduana, siempre me detengo y me tomo el tiempo para volver a guardarlo en ese bolsillo. ¿Por qué allí? Porque ahí es donde reside, siempre, y estar ahí me mantiene organizado. Si no está allí, algo se siente mal.



Lo mismo con los otros bolsillos: en mi bolsillo inferior izquierdo es donde va mi teléfono, y mi billetera permanece en mi bolsillo superior izquierdo; tiene una cremallera, así que sé que no es fácil que alguien lo robe allí. Dejo mi bolsillo superior derecho libre para mi pasabordo y cualquier otra cosa.

¿Quieres viajar al espacio? Haz una preparación adicional

No estaba preparado físicamente para las fuerzas G... Es como pasar de cero a 2.300 millas por hora, era como Macaulay Culkin sosteniendo su rostro (sientes tu rostro derritiéndose de tu piel). Les resté importancia. Creo que más entrenamiento de fuerza centrífuga sería útil. Yo hice el mío en Nastar, en las afueras de Filadelfia.

El por qué no es fan de la comida callejera

Quiero eliminar el riesgo de cualquier cosa tanto como pueda. Mi mayor temor cuando viajo es enfermarme, por lo que evito comer la mayoría de los alimentos que están a la venta en la calle. Sí, he hecho excepciones a esta regla, pero generalmente elijo no buscar comida callejera, sin importar cuán tentado esté de comerla.



Hay quienes aconsejan lo contrario. Para ellos, probar nuevos alimentos, especialmente la comida callejera, es parte de la aventura. Voy a suponer que, a diferencia de mí, nunca han sufrido las consecuencias de comer cabra al curry de un vendedor ambulante en Jamaica.



Te pasaste meses consiguiendo visas para estos lugares, e hiciste algo estúpido como comer cabra al curry, y estuve enfermo durante una semana. Casi muero.



Lo mío es que tratar de ver y experimentar el mundo, y hablar con la gente. No necesariamente necesito comer como lo hizo Anthony Bourdain y convertir la comida el centro. Mi centro es hablar con la gente y conocer gente, aprender sobre el país a través de las personas más comunes en los mercados de todo el mundo. Eso es lo mío.

BLOOMBERG

