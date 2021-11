¿Pensando en ir a EE. UU. en navidad? Conozca los 5 destinos a visitar

La temporada navideña es una época de felicidad. La mayoría de personas por esos días va de vacaciones con su familia, amigos o pareja a destinos turísticos llamativos, cada uno con sus propias características.



Y para los amantes de la nieve, las luces y Santa Claus, Estados Unidos es el país ideal. Sus sorprendentes decoraciones navideñas han cautivado por años a cientos de viajeros que visitan por montones sus ciudades.

(Lea también: Estos destinos turísticos ya reciben tantos visitantes como en el 2019)



Ahora que se levantaron las restricciones para "viajes no esenciales" y que las aerolíneas han informado una alta demanda en sus vuelos, le traemos una lista con los cinco mejores destinos navideños para visitar en EE. UU., entre joyas escondidas y destinos clásicos, que lo sorprenderán con su magia y espíritu festivo:

1. Nueva York

La Gran Manzana, y la metrópoli más poblada de Estados Unidos, es un referente navideño en todo el mundo. En sus calles se han filmado sorprendentes películas que han quedado grabadas en el imaginario colectivo de quienes sueñan con visitarla y recorrer sus calles repletas y ver sus edificios inmensos y coloridos.

Árbol de Navidad del Rockefeller Center, en Nueva York. Foto: iStockphoto

La visita al árbol navideño del Rockefeller Center, ubicado en Midtown Manhattan, se ha convertido en una tradición que empezó en 1931. Es quizá el árbol de navidad más famoso del mundo y cada año se llena de turistas que buscan sacarse una foto en el lugar.

(Le recomendamos: El turismo vuelve a EE. UU. tras levantarse las restricciones de viaje)

En esta zona, además, hay almacenes y tiendas para vitrinear, como Banana Republic, un almacén de Lego y J. Crew, entre muchas otras. También, varios restaurantes y bares.



Recomendadas para esta época invernal, las chocolaterías Godiva y La Maison du Chocolat.



Por supuesto, estas actividades pueden complementarse con un paseo por la pista de patinaje The Rink, con capacidad para 150 patinadores al mismo tiempo.

Nueva York: avenida Saks Fifth, cerca del Rockefeller Center. Foto: JASON SZENES / EFE

2. Dakota del Sur

El reconocido Estado que tiene entre sus montañas algunos de los monumentos más representativos del país, también se llena de luces y colores en navidad. En esta época muchos visitan Dakota del Sur para ver los 90 árboles de Navidad que se exhiben en el Capitolio de Pierre. Estos árboles son decorados por entidades gubernamentales, empresas y organizaciones sin ánimo de lucro.

(Le puede interesar: La Sagrada Familia de Barcelona inaugurará en diciembre una torre de 138 m)

Navidad en el Capitolio - en Dakota del Sur, Estados Unidos. Foto: Departamento de Turismo de Dakota del Sur

Si va no puede perderse el Monte Rushmore, una montaña de granito tallada entre 1927 y 1941 donde figuran los rostros de 18 metros de altura de los presidentes estadounidenses George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt y Abraham Lincoln.

3. Florida

El Estado del Sol no es precisamente el lugar en el que uno pensaría cuando se le viene a la cabeza navidad. Pero, si bien es cierto que sus ciudades no están llenas de nieve, Florida sí es un destino repleto de espíritu navideño, jovialidad y felicidad.



Si va no deje de visitar sus parques de diversiones como Disney o Universal, que ofrecen espectáculos de fin de año con luces, música y fuegos artificiales.

(Le recomendamos: Cadena Movich lanza plan para que viajeros conozcan Colombia en bicicleta)

Sandi - West Palm Beach, en Florida. Foto: iStockphoto

Además, visite el Sandi, un tradicional árbol cuya particularidad recae en que está hecho con arena, pues en Florida no cae nieve. El árbol ha llegado a tener hasta 10 metros de altura y a pesar hasta 700 toneladas, además de estar iluminado con luces coreografiadas y espectáculos de música todas las noches durante la temporada de vacaciones.

4. Washington D. C.

La capital de Estados Unidos es también un detsino turístico llamativo. Sus calles tradicionales y edificios neoclásicos, que se llenan de luces y nieve llenan de magia a una ciudad que normalmente se ve solo como la casa de la política en el país.

(Además: Estas son las ciudades más recomendadas del mundo para visitar en 2022)

En Washington suele estar el emblemático Árbol Nacional de Navidad; este representativo símbolo es encendido en los primeros días de diciembre. Foto: Yuri Gripas / REUTERS

Si va no olvide visitar el emblemático Árbol Nacional de Navidad; este representativo símbolo es encendido en los primeros días de diciembre. Además, aproveche para ir a los tres edificios que representan el poder del gobierno federal: el Capitolio, la Casa Blanca y la Corte Suprema y a los icónicos museos y escenarios de artes escénicas, como el Centro Kennedy.

5. Detroit, Michigan

El centro de Detroit ha pasado una revitalización y ahora suele vestirse de colores y tener vibrantes eventos en esta temporada. Foto: Visit Detroit

Si bien Detroit no es la ciudad en la que primero se piensa cuando se habla de navidad, sus altas probabilidades de precipitación de nieve, los reconocidos eventos de caridad y la belleza de sus calles y arquitectura lo hacen un destino que es sin duda una joya escondida.

(Le puede interesar: Seis lugares del mundo que la mayoría de la gente no puede visitar)

Durante los últimos 36 años, la cena de Detroit Aglow ha unido a la comunidad para dar inicio a la temporada navideña mientras recauda fondos para los programas e iniciativas centrales del Downtown Detroit Partnership (DDP).

Si va no olvide visitar el museo Greenfield Village, donde podrá ver cómo han trabajado los estadounidenses desde finales del siglo XVIII.

El lugar también tiene todos los fines de semana de temporada navideña eventos donde las personas podrán transportarse y vivir una navidad como si fuese en el pasado, viajando en autos antiguos decorados como el automóvil modelo T, patinar en hielo y escuchar villancicos.

REDACCIÓN VIAJAR

