Existen muchos lugares que ofrecen experiencias gastronómicas y culturales únicas, pero que pasan desapercibidos por muchos. Time Out realizó una lista de 14 destinos más subestimados, que invitan a las personas a descubrir e inspirarse de las costumbres ajenas en 2023.



Esta es la lista:

1. Mongolia

Se trata de un país conocido por sus tradicionales tiendas (yurtas), sus amables nómadas y las manadas de caballos salvajes que surcan las estepas vírgenes. Ahora es más accesible gracias a su nuevo aeropuerto internacional.

2. Laguna Bacalar, México

Las ciudades turísticas de Tulum y Cancún tienden a dominar el diálogo sobre la Península de Yucatán en México", afirma Time Out, sin embargo, la Laguna de Bacalar tiene 48 kilómetros de largo y ofrece un panorama único. Es conocida como la Laguna de los Siete Colores gracias a sus aguas de cían.

3. Cuenca, Ecuador

Para ser una ciudad relativamente pequeña (aunque la tercera más grande de Ecuador), Cuenca tiene un gran potencial cultural, afirma Time Out. “Es una belleza arquitectónica cuyo centro histórico fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1999. Es el hogar de muchos artesanos y artistas, que muestran su trabajo en el festival anual de arte de la ciudad, la 'Bienal de Cuenca'".

4. Srebrenik, municipio y localidad de Bosnia y Herzogovia

"Bosnia-Herzegovina está repleta de pueblos con encanto, y Srebrenik, que queda a 87 millas al norte de Sarajevo, no puede ser más encantador", dice Time Out. Allí se encuentra la fortaleza medieval mejor conservada de Bosnia. Además, ofrecen cafés exquisitos mezquitas elegantes.

5. Cabo Rojo, Puerto Rico

Es una colorida ciudad playera en la costa suroeste de Puerto Rico, alberga arenas blancas y mares turquesas que se esperan de una escapada caribeña. Está a tres horas en coche de San Juan y su ambiente relajado parece estar a años luz del ajetreo de la capital.

6. Gippsland, Australia

Situada en el extremo oriental de Victoria (a unas 4,5 horas en coche de Melbourne), "Gippsland es un país de las maravillas en el que abundan las carreteras alpinas, las serpenteantes vías fluviales, las fértiles tierras de cultivo y las desiertas playas de arena blanca", dice Time Out.

7. Plymouth, Inglaterra

Huw Oliver, redactor en jefe de Time Out en el Reino Unido, explica por qué se ha elegido esta ciudad de la costa sur de Devon: "Plymouth no se le pasa por la cabeza a mucha gente a la hora de planear una escapada junto al mar o una escapada urbana, pero debería: aquí se consiguen dos cosas por el precio de una. Tiene cultura a raudales: The Box ofrece exposiciones de talla mundial en un bello entorno y el Market Hall deslumbra con su cúpula artística inmersiva.

8. Burlington, Vermont

La ciudad universitaria de Burlington, situada frente al mar, tiene "encanto", según Time Out, y una "animada escena de restaurantes y bares".



De hecho, según la guía, se está convirtiendo en uno de los "destinos gastronómicos imperdibles" de Estados Unidos. Dos de sus restaurantes más destacados son Honey Road, de influencia mediterránea oriental, y May Day.

9. Turku, Finlandia

Turku recibe el sobrenombre de ‘París de Finlandia’, gracias a sus encantos ribereños en el río Aura y a su próspera cultura de cafeterías y cantinas. Time Out señala también que, es la ciudad más antigua de Finlandia y que está repleta de atracciones medievales, como su castillo y su catedral.

10. Kárpatos, Grecia

Se encontrará en un lugar relajándose en una serie de playas casi desiertas, bañadas por aguas cristalinas y frecuentadas por focas monje del Mediterráneo. Además de una arquitectura colorida.

11. Lombok, Indonesia

Este lugar ofrece el majestuoso monte Rinjani, el segundo volcán activo más alto de Indonesia, con 3.726 m de altura, también duras ascensiones y vistas épicas. Para los no excursionistas, la exuberante selva tropical y las estruendosas cascadas son una invitación.

12. Santo Tomé y Príncipe

Las islas volcánicas ecuatoriales de Santo Tomé y Príncipe, en el Golfo de Guinea, que forman el segundo país más pequeño de África, "siguen siendo una de las bellezas olvidadas de los viajes africanos", afirma Time Out.



Y añade: "Aquí, las exuberantes selvas tropicales se sumergen en aguas transparentes y tropicales, ofreciendo un sinfín de aventuras en plena naturaleza". En 2024 se espera la reapertura del Bom Bom Resort, en el extremo norte de Príncipe, un paraíso tropical a caballo entre la selva y la costa.

13. Bré, Irlanda

Esta ciudad costera a 12 millas al sur de Dublín abunda en cafés y restaurantes exóticos. Además de paisajes hermosos.

14. Las Tierras Altas Orientales, Zimbabue

Las tierras altas orientales, formadas por un trío de cordilleras (Bvumba, Nyanga y Chimanimani) y hogar de las épicas cataratas Mutarazi, tienen 772 metros de altura son las más altas de Zimbabue. Los visitantes pueden aventurarse en una tirolina y lanzarse a un vertiginoso paseo aéreo.

Susana Ribero Duarte

