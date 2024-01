Los 10 destinos sostenibles para visitar en 2024, según Lonely Planet

Durante el comienzo del año, muchas personas buscan opciones para planear sus viajes. Una buena alternativa para explorar nuevos lugares son los portales como Lonely Planet, que se especializan en turismo.

De hecho, para 2024 la editora de guías de viajes hizo un listado que incluye los 10 destinos más sostenibles del año. Estos lugares son mundialmente conocidos no solo porque tienen atractivos turísticos de gran belleza, sino también porque cuentan con una oferta amigable con el medio ambiente, preservan las tradiciones culturales haciendo uso de nuevas tecnologías o incluso cuentan con proyectos de conservación de la naturaleza.



En el ranking que elaboró la compañía no solo aparecen países específicos, sino regiones que incluyen a varias naciones.



Para empezar, Lonely Planet menciona a España. Según indica, no solo se trata de un país pionero en este modelo de turismo sostenible, sino que también está "a la vanguardia" en la oferta de "viajes verdes". Es decir, aquellos que buscan minimizar su impacto en la naturaleza.



(Lea también: Con un safari gastronómico en las playas de Barú se celebra el nuevo año, en Calablanca).

Facebook Twitter Linkedin

España es uno de los países pioneros en el turismo sostenible. Foto: Istock

En segunda posición, la firma cita a la región de la Patagonia, tanto en Chile como en Argentina, que cuentan con nuevos recorridos y ofrecen experiencias en parques que se extienden cada vez más.



Además, advierte que tienen "uno de los proyectos de resilvestración más ambiciosos del continente". Esto permite que sea un destino natural de gran atractivo y, además, ha potenciado su accesibilidad.





Lonely Planet también incluyó en su listado a Groenlandia, la enorme isla danesa. Señala que cada vez despierta más interés en los viajeros y que la facilidad para visitar su territorio está en constante mejora.



(Siga con: ¡Pilas! Estos son sus derechos si le llegan a cancelar algún vuelo en festividades).



Luego menciona a Gales, específicamente a su renovada red ferroviaria que les facilitará a los turistas hacer sus recorridos. Sobre todo, se refiere al "agreste oeste del país".



La compañía continúa su listado con el Camino Portugués, una ruta trazada en la península ibérica que pasa por Portugal y España. Según Lonely Planet, incluye paradas que les permiten a los visitantes adentrarse en "pueblos perdidos en el tiempo".

​

En sexto lugar, la firma cita a Palaos, un archipiélago formado por más de 500 islas en el océano Pacífico. Aunque su territorio es pequeño, tiene una gran cantidad de atractivos turísticos que mezclan lo antiguo y lo moderno.



(Además: Estas son las fechas para la venta virtual de entradas a Machu Picchu para enero).

De hecho, Lonely Planet indica que se trata de un país "pionero" en las medidas que ha tomado para mitigar el impacto del cambio climático a través del turismo sostenible.



En el siguiente lugar del listado de la firma se encuentra Hokkaidō, una región de Japón que atrae a un tipo de viajero específico: los amantes de los deportes de invierno. En la zona habita la comunidad ainu y la industria turística que ofrece planes en la región se ha esforzado por preservar sus costumbres y respetar el medio ambiente.



Luego aparece un país vecino de Colombia: Ecuador. Según Lonely Planet se ha convertido en un destino interesante debido a su diversidad. No solo cuenta con bosques tropicales, sino que también tiene volcanes, ríos y múltiples especies de animales.

Facebook Twitter Linkedin

Ecuador tiene varias locaciones que tienen un gran atractivo turístico. Foto: EFE/ Fernando Gimeno

En la penúltima casilla, menciona las rutas bálticas, que incluyen senderos que son utilizados para la meditación. "Serpentear entre dunas, bosques, ríos y lagos es una ruta hacia el redescubrimiento de nuestro yo interior", subraya la publicación.



Por último, cita a Sudáfrica, cuya diversidad natural también ha generado un gran interés turístico. Puntualmente, advierte que cuenta con una oferta de Ecolodges, que son alojamientos amigables con el medio ambiente.

REDACCIÓN EL TIEMPO