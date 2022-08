La Aeronáutica Civil les concedió recientemente a las aerolíneas Wingo y Avianca el permiso de operación para cubrir rutas hacia Venezuela, un paso significativo para reanudar los vuelos entre ambos países, que no se realizan desde marzo del 2020 debido a la pandemia. La primera aerolínea tiene el permiso para volar desde Bogotá y Valencia; y la segunda hasta Caracas.

Los vuelos todavía no se han iniciado pero se estima que arranquen en las próximas semanas en clase turista, según le contó a este diario Jorge Jiménez, director Comercial y de Planeación de Wingo.



De acuerdo con el ejecutivo, la aerolínea ya está lista para reiniciar operaciones hacia el vecino país y están a la espera de que el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (la autoridad venezolana) decrete la apertura de los cielos.



Esta noticia coincide con los acercamientos que adelanta el gobierno del presidente electo, Gustavo Petro, y funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro para la reapertura de la frontera entre estas naciones, luego de siete años de bloqueo.



¿Para el retorno a Venezuela ya tienen establecidas rutas de viaje?



Por ahora tenemos asegurado el regreso de Bogotá a Caracas, con la operación que teníamos previo a la pandemia. Se necesita trámite para reactivar permisos que ya están otorgados. Sin embargo, tenemos una nueva ruta en la que vamos a incursionar. Sabemos que hay mucho potencial de venezolanos en Colombia y Valencia es un destino que queremos explorar, por lo que seguramente estará en nuestra red de rutas. Además, tenemos la intención de conectar Caracas con otras ciudades como Medellín, Cali y Barranquilla, debido a que en la geografía colombiana hay más de 2 millones de venezolanos.



¿Cómo está el trámite de los permisos con Venezuela?



Cuando uno pide una ruta, tiene que solicitar los permisos en los dos países, origen y destino. Los permisos que fueron solicitados por otras aerolíneas fueron pedidos en Colombia y fueron los otorgados. Sin embargo, en el otro país (Venezuela), al estar cerrado los cielos, todavía no hay permisos para nadie. Dependemos del gobierno venezolano, pero una vez nos notifiquen, seguramente volveremos a ir.

Jorge Jiménez, director Comercial y de Planeación de Wingo. Foto: Wingo

¿Qué significaría para ustedes como aerolínea volver a Venezuela?



Es concederle conectividad a muchas personas que les cuesta mucho llegar a allá. Llegar a Venezuela es bastante difícil porque toca hacer muchas conexiones. Es una ruta necesaria, somos dos países hermanos y hay más de 2 millones de venezolanos viviendo acá, por lo que es indispensable tener una conectividad directa.



¿Cuándo estiman ustedes que se iniciarán los vuelos?



No tenemos todavía una fecha, pero creemos que podría suceder en tres semanas o un mes después del anuncio de la apertura de los cielos. En los próximos meses retornaremos a Venezuela.



Recientemente anunciaron nuevas rutas nacionales, ¿cuáles son?



En las últimas dos semanas hemos anunciado cuatro nuevas rutas, dos domésticas y dos internacionales. Las domésticas son Bogotá – Villavicencio y Bogotá – Armenia, rutas que tienen gran potencial, porque no hay ningún jugador en este momento cubriéndolas. Bogotá - Villavicencio estamos entrando con tarifas desde 79.900 pesos, lo cual es espectacular porque vamos a estimular el tráfico entre ambas ciudades. Los días de operación, que se iniciarán el 5 de octubre, serán martes, miércoles, jueves y sábado. Y en Armenia, que también iniciarán en la primera semana de octubre, arrancaremos con tarifas desde 89.900, viajando cuatro veces a la semana (lunes, miércoles, viernes y domingo). Estas rutas son una gran oportunidad para estimular las regiones, la competitividad y toda la cadena turística. En cuanto a las rutas internacionales lanzamos Medellín- Habana y Medellín- Aruba, destinos que nos ayudan a crecer en un 50 por ciento en nuestra capacidad en la capital de Antioquia y presentar un segundo avión.



Se trata de precios promocionales, ¿hasta cuándo van a estar vigentes?



Es una tarifa promocional, por lanzamiento. Las sillas van a estar disponibles hasta que se agoten, de hecho, tenemos estas tarifas publicadas hasta el próximo año. Para cada ruta tenemos disponibles 6.000 sillas por mes.



¿Para la apertura de estas rutas fue necesaria la inversión en flota?



Con las nuevas rutas de Medellín incorporamos un noveno avión a la flota de Wingo. Se trata de un boeing 737 – 800 nueva generación para 186 pasajeros.

¿Qué próximos destinos tiene pensado abrir?

Tenemos una lista bastante nutrida de oportunidades en Centro América y el Caribe, principalmente. Lamentablemente no le puede adelantar cuáles son exactamente (los destinos) (…) Y lo otro es que estamos muy concentrados en el retorno a Venezuela. Wingo era la única aerolínea que cubría la ruta Bogotá - Caracas antes de la pandemia. Nosotros operábamos cuatro veces a la semana, una operación bastante estable y exitosa. Por todos los temas de la pandemia los cielos han estado cerrados y tenemos la expectativa que pronto abran.



Cambiando de tema, recientemente fueron sancionados por la Superintendencia de Transporte por cláusulas abusivas. ¿A qué se debió esto y cómo reciben la noticia?



Esta semana (25-29 de julio) fuimos notificados de dicha sanción y la estamos estudiando en detalle. Nosotros como aerolínea tenemos la disposición de hacer los ajustes necesarios para continuar brindado una experiencia positiva a los usuarios. Pero hasta que no terminemos de realizar los análisis, no tendría mucho más que adicionar.



¿En qué consiste la sanción?



Hubo una multa de dinero para todas las aerolíneas ($1.478 millones a 19 aerolíneas que operan en el país. Figuran Avianca, Wingo, Latam, Easyfly y Copa, entre otras), pero el monto exacto hacia notros es reservado. El equipo jurídico la está estudiando.



¿Apelarán la decisión?



Una vez terminemos la revisión de la sanción, iremos hasta las últimas instancias que nos permitan hacer una correcta defensa de la posición de la aerolínea.



¿Cuál es el balance de Wingo a mitad de año y qué proyecciones tienen para finalizar este 2022?



Vamos a terminar el año con 2.5 millones de pasajeros movilizados, un millón más que el año anterior (…). En este momento tenemos nueves aviones, el noveno llega a quedarse en Medellín. Contamos con 31 rutas, 9 nacionales y 22 internacionales; y estamos sirviendo a 21 ciudades, 9 en Colombia y 12 por fuera.



CAMILO PEÑA CASTAÑEDA

SUBEDITOR VIDA DE HOY

campen@eltiempo.com