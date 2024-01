Lo que debe tener en cuenta al planear el viaje de su quinceañera

Por tradición, uno de los regalos preferidos por las adolescentes que cumplen 15 años es un viaje al extranjero, que permita hacer realidad el sueño de conocer, comer y disfrutar de otra cultura.



La tendencia es ir a Europa, cuenta Yolanda Escobar, coordinadora y organizadora de excursiones especiales de VCH Travel - Viajes Chapinero, agencia con más de 68 años de experiencia en la industria turística y pioneras de las excursiones de quinceañeras en Colombia.



"Hoy hay gran cantidad de tendencias, pero muchos planes solo se enfocan en darles diversión a las niñas, lo cual es muy básico. Cuando uno va a países de Europa, también es importante aprender de su cultura y tradiciones. Eso lo deben conocer en su viaje de quinceañeras", afirma Escobar.



En VCH Travel, por ejemplo, ofrecen planes para ir a Francia, Alemania, Austria, Suiza, Italia y España. "En los países visitamos las atracciones más importantes. En París, por ejemplo, ofrecemos el paseo por el río Sena, la Torre Eiffel y el Museo del Louvre”, detalla Escobar.



Estos viajes, que se suelen realizar en grupos de 15 y 20 niñas, contemplan tiquetes, hospedaje y comida, siempre y cuando el cliente así lo decida.



"Los precios de estos planes varían, por supuesto, pero digamos que se encuentran entre 20 y 24 millones de pesos, la porción terrestre. Y adicional van los tiquetes aéreos", agrega Escobar.



Al tratarse de menores de edad, en esta clase de viajes la seguridad es primordial, por eso las acomodaciones en los hoteles, por lo general son dobles, y una persona de la agencia viaja con las adolescentes. Asimismo, los planes que se ofrecen incluyen, por lo general, seguros de viaje para cualquier emergencia.



“En nuestro caso prohibimos el consumo de tabaco y de alcohol. Tampoco permitimos que las jóvenes salgan solas y por eso siempre les hacemos actividades tanto en el día como en la noche”, dice Escobar.



Experiencias que enriquecen



Margarita Torres, orientadora escolar, sugiere a los padres de familia evaluar qué tipo de experiencias buscan regalarle a su hija.



"Es importante ofrecerle la oportunidad de compartir con niñas que sean de su misma edad y conocer un lugar muy interesante donde ella pueda integrar lo aprendido a su proyecto de vida, esa es una posibilidad".



Afirma que también se debe tener en cuenta si es una experiencia de fortalecimiento de sus habilidades para su proyecto de vida.



"Por eso es clave que revise si su hija está preparada para tener una experiencia que la enriquezca. Puede ser una oportunidad para hacer una vivencia de autonomía, de autocuidado, de interacción con pares. Pero si no está preparada, si no tiene buenas bases de formación, puede convertirse en un momento que no es positivo para su desarrollo personal", reflexiona la experta.



Como recomendación final, la orientadora escolar asegura: "Para que la experiencia sea positiva, los padres deben revisar si el plan que ofrece la compañía muestra los mínimos exigidos para la garantía de derechos de la menor de edad. Eso quiere decir que haya un adulto responsable y que esté en capacidad de mediar en la interacción entre las adolescentes".



Por lo general, a estas excursiones de quinceañeras los padres no viajaban. “No van acompañadas de papás (pero sí de una persona experta de la agencia de viajes) y precisamente se diseña el programa con casi todo incluido, para evitar gastos demasiado excesivos –apunta Escobar–. Aunque depende también de las circunstancias, porque de pronto hay jóvenes que por situaciones de salud o personales no pueden viajar solas, en esos casos, se admite la compañía”, apunta la experta de VCH Travel.



Sobre la época del año para viajar, la mejor es en el mes de junio. Por un lado, porque es tiempo de vacaciones en el calendario escolar y porque el clima en Europa tiende a ser cálido. Aunque también, por vacaciones, hay planes programados para diciembre.



