La prestigiosa Condé Nast Traveler acaba de divulgar, en su edición número 26, la Hot List con los mejores nuevos hoteles del mundo. El listado, construido con información aportada por los capítulos de la revista en distintas regiones, incluye siete de Centro y Suramérica, y entre ellos hay uno colombiano.



La publicación especializada también incluye una selección de los mejores nuevos restaurantes, bares y museos, así como los ocho destinos clave del 2022.

Los mejores nuevos hoteles

De acuerdo con los editores de Condé Nast, 96 hoteles abiertos en los últimos doce meses cumplieron con los rigurosos filtros que se aplican para elegir a los mejores de América Central y del Sur, África y Medio Oriente, Asia y Australia, Europa y Reino Unido, Caribe y México y Estados Unidos y Canadá.Estos son los mejores de América Central y del Sur



Colombia: Hotel Barú Calablanca Beach Resort

Sofitel Barú Calablanca Beach Resort, la nueva apuesta para atraer turistas a Colombia Foto: Adriana Garzón C.

La publicación lo describe como un resort de primera categoría, moderno y arrebatador. "El edificio principal, en el que se encuentran el recibidor, dos restaurantes, múltiples bares (incluido uno en la azotea) y un centro de bienestar, es una obra arquitectónica magnífica, con diferentes alturas y un enorme muro de cristal que recuerda a un museo de arte contemporáneo. Las 187 habitaciones son amplias y diáfanas, con una paleta de colores neutros y clara inspiración costera. Cuenta con tres restaurantes y siete bares que ofrecen de todo, desde baos de langosta a margaritas picantes". Está ubicado a 25 minutos de Cartagena, en el centro de Barú.







El Chaltén, Argentina



Es un lodge especializado en excursiones de aventura hace que la Patagonia sea accesible en más de un sentido, desde la base de El Chaltén, el pueblo resort lleno de energía y vitalidad en el extremo norte del parque nacional Los Glaciares de Argentina. "El grupo Explora se esfuerza más en sacarte del hotel que en convencerte de que te quedes: los miembros del equipo de expedición (casi todo mujeres) son fenomenales, resolviendo dudas antes incluso de que se te ocurran y cambiando de un idioma a otro con habilidad para poder tratar con huéspedes de distintas nacionalidades".



Posada Ayana, Uruguay



Su atracción principal es Ta Khut, el último observatorio diseñado por el artista estadounidense James Turrell y la primera de sus obras en Uruguay. Tras dos años de construcción, la sorprendente pirámide de mármol blanco que sobresale entre las dunas ha aumentado de forma significativa la cultura de bar de esta zona. Cuando no están disfrutando del espectáculo de la luz del amanecer, se puede ver a los huéspedes relajándose en sus terrazas privadas, codeándose en las mesas de cena comunes y degustando un jugo de naranja junto a la piscina desbordante de mármol verde.







Hacienda AltaGracia, Costa Rica



El compromiso de Hacienda AltaGracia con el bienestar se aprecia desde el aterrizaje en su pista privada. Una buena forma de empezar es con un café de la plantación propia antes de entrar en una de las cincuenta casitas, varias de las cuales tienen piscina. Desde aquí, usted decides ¿Una ruta de senderismo de seis horas al amanecer? ¿Acercarse a una de las granjas cercanas a caballo? ¿Quedarse en la piscina con un juego de piña, cúrcuma y jengibre? ¿Un baño en el río y un tratamiento facial en el spa? Hay para elegir.

Rosewood Sao Paulo, Brasil

Hotel Rosewood Sao Paulo, Brasil Foto: Booking

El primer centro Rosewood de Suramérica ya se ha convertido en uno de los puntos neurálgicos de la ciudad: el restaurante y el bar del lobby están llenos cada noche. Y no es de extrañar: aunque el hotel es diferente a cualquier otro alojamiento de la ciudad, tiene algo que es puro Sao Paulo. Tal vez se deba a las obras de arte que pueden encontrarse en cada rincón, desde el fondo ilustrado de la piscina en la azotea a las fundas de cojín personalizadas de cada habitación; tal vez sea el magnífico concepto de las comidas, que abarcan desde comida fusión franco-brasileña a gastronomía de toda Latinoamérica. Sin duda, una parte del éxito se debe a la afluencia de paulistas de pura cepa que llenan el espacio de vida y animación a cualquier hora del día o de la noche.



Villa Bokéh, Guatemala



Ubicada en las afueras del casco histórico de Antigua, este elegante hotel boutique de 15 habitaciones ofrece unas vistas de postal del volcán de Agua, uno de los tres que rodean la ciudad colonial guatemalteca. La propiedad forma parte del grupo Relais & Chateaux, y se nota su influencia en el servicio personalizado y atento, una de sus características estrella. El personal puede ocuparse de reservar actividades y experiencias para los huéspedes, desde una degustación de platos basados en distintas variedades locales de maíz, que constituye un verdadero tour gastronómico sin salir del hotel, hasta talleres de tinte con un estudio textil local. La mayoría de suites están equipadas con balcón privado o jardines con hoguera, mientras que el restaurante de estilo invernadero pone el foco en presentar ingredientes guatemaltecos típicos con toda la opulencia y el lujo que merecen.



Puede consultar el listado completo de hoteles, restaurantes, bares, museos y cruceros en el sitio de Condé Nast Traveler.

Los destinos top del 2022

De acuerdo con la selección de la publicación especializada, los destinos imperdibles del mundo este 2022, son los siguientes:

Maine, Estados Unidos

Maine, en Estados Unidos, es un destino que renace al turismo. Foto: Kim Seng. Visit The USA

El 2021 fue el año de Maine. ¿El motivo? Nuevos proyectos orientados a la naturaleza y nuevas aperturas para pasar la noche que no se limitan a la costa. Nuevos senderos como el Great Circle Trail y el Bold Coast Scenic Bikeway han hecho más accesibles las escarpadas zonas de 100 Mile Wilderness y Downeast. Además, a Maine ha llegado el establecimiento favorito de los campistas de la Costa Este, Under Canvas, y el renovado hotel boutique indie The Claremont. También se han abierto los 26 picos del Parque Nacional de Acadia a un mayor número de viajeros, mientras que la nueva apertura de Captains Collection ha puesto el pueblo costero de Kennebunkport más en el mapa que nunca. Todd Plummer.







Piamonte, Italia



En la Hot List 2022 de los mejores destinos entra esta pintoresca región del norte de Italia gracias al auge de sus zonas meridionales de Langhe, Roero y Monferrato. En estas áreas vinícolas dos aperturas son las responsables de haber hecho más accesible la zona al viajero: el sofisticado Nordelaia, una villa del siglo XIX convertida en un hotel de 12 habitaciones con un convincente restaurante fresco y local; y rodeada de sus propios viñedos y bosques ricos en trufas, la Casa di Langa, de 39 habitaciones, una versión en rojo terracota de la tradicional finca piamontesa con una colección de arte contemporáneo que incluye obras de Ai Weiwei, Sean Scully o Carla Accardi.



Budapest (Hungría)



La sofisticada capital húngara tampoco ha parado. Además de haber reformado instituciones como el Barrio del Castillo de Buda, incluido en la lista de la Unesco, también ha abierto nuevos accesos, como la cripta palatina de los Habsburgo. Y, por fin, su emblemática Ópera neorrenacentista ha reabierto tras cinco años de trabajos de restauración. También es apropiado mencionar que el histórico Matild Palace debutaba como hotel Luxury Collection; con espacios inspirados en el Art Nouveau como su animado bar Duchess, en la azotea. Nunca el apodo de El París del Este tuvo más sentido que en este 2022.

Catar

Panorámica de la moderna e impactante Catar. Foto: Paul Cowan. Dreamstime. OMT

Catar este año es sinónimo de la Copa Mundial de la FIFA, pero también de nuevos hoteles y otros interesantes proyectos. De hecho, que el primer Banyan Tree de Medio Oriente llegue a Catar es un claro testimonio de la confianza del país en que el mundo seguirá viniendo cuando el fútbol haya terminado. Porque oferta no falta. Por ejemplo, en el último año los museos y galerías de Doha han acogido exposiciones de Jeff Koons y Virgil Abloh, y el centro de Msheireb alberga ahora el M7, un centro de diseño qatarí. Además, el Museo de Arte Islámico, diseñado por I. M. Pei, reabrirá sus puertas a finales de 2022 tras un año de mejoras.



Ciudad de México (México)



Su sólido panorama hotelero se ha reforzado con la apertura de The Ritz-Carlton en un Paseo de la Reforma bordeado de jacarandas. Y en el elegante Polanco, The Alest abría con 19 elegantes habitaciones. A éste se le sumará pronto Casa Polanco en una antigua mansión de los años 40. Por otro lado, al principal espacio verde de la ciudad, el Bosque de Chapultepec, llegaba Lago, un restaurante, cafetería y centro cultural ubicado en un edificio renovado de los años sesenta. La escena gastronómica también ha florecido, con La Condesa resurgiendo como lugar de moda. En Anónimo, el chef mexicano-alemán Klaus Mayr sirve delicadas pastas, mientras que en Botánico, Sergio Meza prepara platos como pescado de origen sostenible envuelto en hojas de Malbec.

En la Roma Norte, escondida junto a la bulliciosa calle de Álvaro Obregón, el pasaje El Parián abrió con decenas de nuevos negocios, entre ellos la tienda conceptual PCH, que exhibe las mejores marcas femeninas de la ciudad, y Jarilla, una tienda de lujo para comer sándwiches, delicias mexicanas en frasco y vino natural.



Arabia Saudita



Aunque la pandemia retrasó los planes de Arabia Saudí para abrir la nación al turismo mundial, en 2021 se produjo una oleada de llegadas sin precedentes. Nuevos e impresionantes hoteles, como el Habitas AlUla, están añadiendo un ethos a un destino etéreo que ya rebosa de eventos como la exposición de arte Desert X. Además, la histórica capital de Diriyah, a las afueras de Riad, acogió la primera bienal del país y pronto contará con pesos pesados gastro (con estrellas Michelin) como Bruno y Hakkasan.







En Jeddah, una seductora ciudad del Mar Rojo y puerta de entrada a la ciudad santa de La Meca, también se está produciendo un boom hotelero: a la apertura del extravagante House Hotel Jeddah City Yard le siguió un reluciente Shangri-La, y pronto se inaugurará The Jeddah Edition. Hay pocos lugares en el planeta en los que el pasado y el futuro chocan de forma tan espectacular.

Madrid, España



Madrid puede que no sea la más fotogénica, pero quien vive Madrid acaba sintiendo que es la ciudad más bonita del mundo. Fue el año pasado cuando la Unesco bendijo el Paseo del Prado, sumado al parque del Buen Retiro, como Patrimonio Mundial de la Humanidad. Ahora la ciudad vive un imparable despertar gracias a la reciente llegada de grandes hoteles como Four Seasons Madrid, Mandarin Oriental Ritz, Rosewood Villa Magna y The Madrid Edition, así como la apertura de restaurantes, bares y coctelerías como Èter, Gota Wine Bar, Comparte Bistró, DPickle Room.

Estambul, Turquía

Erdogan aseguró que es derecho de su país que la antigua basílica de Santa Sofía vuelva a ser una mezquita, como lo fue hasta 1934. Foto: iStock

A pesar de ser una ciudad famosa por su atractivo de época, como su Gran Bazar del siglo XV y su arquitectura bizantina, interesantes modernidades han llegado a Estambul. Por ejemplo, han visto la luz importantes proyectos de renovación urbana que llevaban años en marcha, como la Vía Cultural de Beyoğlu. Este sendero une algunas de las mayores atracciones de la ciudad, como la enorme mezquita de Taksim, recién terminada, el cine Atlas y el Galataport, un nuevo centro cultural en el barrio de Karaköy, que también ha estrenado una brillante terminal de cruceros. La escena hotelera de la ciudad también le sigue el ritmo con aperturas de grandes nombres como el Mandarin Oriental en Kurucesme, frente al mar, y el reimaginado Four Seasons en Sultanahmet.



Menorca, España



Menorca se mueve a otro ritmo mientras forja su nueva identidad como centro artístico de las Baleares, con inauguraciones como la de Cristine Bedfor el año pasado, un hotel boutique en el centro de Mahón. El hotel, que comparte nombre con su anfitriona británica ficticia, se vive como si fuese su casa de huéspedes, una parte más de su hogar. Desde la decoración íntima y personal hasta sus consejos para conocer la isla y las actividades, todo tiene ese carácter propio que combina extravagancia y hospitalidad, con un toque británico sin perder su esencia balear.



El interiorista Lorenzo Castillo ha logrado plasmar esta personalidad, con un magistral uso de colores y estampados, en las 21 habitaciones, unas diminutas y otras con terrazas privadas y vistas al jardín y a la piscina. Esta visión se hace notar aún más en las zonas comunes, siempre animadas. La inauguración casi simultánea de la galería de arte de Ursula Hauser e Iwan y Manuela Wirth en la pequeña Isla del Rey, a la que solo se llega en barco, fue la coincidencia perfecta.

Con información de Condé Nast Traveler

