¿Le tiene miedo a volar en avión? sepa qué hacer y qué no para superarlo

Sea por asuntos laborales, negocios, mudanzas o vacaciones, los viajes en avión son el principal y más efectivo medio de movilidad internacional.



Sin embargo, y aunque los vuelos comerciales llevan operando más de 100 años, la idea de volar representa todavía un pensamiento terrorífico para muchas personas, y viajar en avión se vuelve un verdadero martirio.

De hecho, según el portal de psicología ‘El Prado’, alrededor del 25% de la población mundial tiene miedo a volar, y esta fobia suele estar causada por haber vivido o escuchado acerca de un evento traumático en un avión, como un aterrizaje de emergencia, una turbulencia muy fuerte o un accidente.



Y según el testimonio de quienes padecen de aerofobia, los síntomas, en los casos más fuertes, no empiezan únicamente cuando se montan al vehículo, sino desde que hacen trámites relacionados con el viaje, como comprar tiquetes, hacer maletas o ir al aeropuerto.

Sin embargo, existen consejos que prometen ayudar a enfrentar este miedo, y hacer que sus viajes en avión sean mucho más amenos. A continuación, le traemos algunos de los mejores, publicados por el portal de viajes ‘Travel and Leisure’.

Desmitifique la turbulencia

La turbulencia es uno de los mayores causantes de miedo entre los pasajeros de un avión. Sin embargo, no se trata de nada más que de corrientes de viento que hacen que los aviones se sacudan un poco, algo parecido a pasar por reductores de velocidad o por una carretera destapada en un carro. Sin embargo, los aviones están diseñados específicamente para manejar y minimizar la turbulencia.



“Cuando mire por la ventana y vea partes del ala moviéndose hacia arriba y hacia abajo mientras el avión pasa por una zona de turbulencia, no se asuste, no se va a desbaratar. Por el contrario, tranquilícese, pues este mecanismo funciona de la misma forma que los amortiguadores en una carretera destapada, lo que hace es suavizar el paso”, explica el piloto Korry Franke.

Aprenda de los aviones

Franke describe a estos vehículos como máquinas místicas: proveen sensaciones únicas, se mueven inesperadamente y emiten sonidos extraños. Investigue todo lo que pueda acerca de los aviones para entender la mayoría de estos procedimientos. Así, los sonidos y los movimientos repentinos no lo tomarán por sorpresa.



Hable con la tripulación

El personal de vuelo está ahí para ayudarlo. Si en algún momento siente pánico y quiere saber qué significa un movimiento, un sonido, o lo que sea que le haya desatado el miedo, pregúntaselo a un miembro del equipo. Ellos se lo explicarán con gusto.

Estudie acerca de los accidentes



Puede sonar contradictorio, pero ver documentales sobre accidentes aéreos le puede mostrar qué salió mal y qué ha hecho la industria para evitar que vuelva a suceder. No es casualidad que los accidentes de aviones sean tan poco comunes (según las estadísticas de ‘Family Travel Genie’, las posibilidades de estar en un accidente aéreo son de 1 en 11.000.000).

Escoja una ventana que le ayuda

Sabemos que muchas aerolíneas cobran más por dejarle escoger silla, pero en casos de fobias, puede valer la pena. Si se siente incómodo por saber que está en el aire, busque una silla alejada de las ventanas. Por otro lado, si siente la necesidad de saber siempre lo que está sucediendo, compre una en la ventana.



Encuentre una buena distracción

Llévese un libro que lo atrape, o descargue episodios de una serie que le guste mucho. Así, la mayoría de su atención se irá hacia la distracción, y no hacia el hecho de que está volando en un avión.

Busque ayuda profesional

Un tratamiento con un psicólogo puede ayudarle a entender de dónde viene el miedo o la ansiedad que le genera volar, y así poder hacer algo para corregirlo. También le puede ofrecer técnicas personalizadas, que sirvan para su caso específico.



