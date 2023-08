Días antes de ir a Río de Janeiro me dijeron que de todo lo que ofrece esta ciudad, había un punto que no podía pasar por alto. La parada obligatoria era el Pan de Azúcar (o Pão de Açúcar, por su nombre en portugués), un morro de casi 400 metros de altura que se levanta justo al borde de la playa. Cuando finalmente estuve allí, se contempla el océano Atlántico, de azul intenso, rodeando el cerro, costas de arena blanca y carmesí, filas de bellos veleros en la playa de Botafogo, una inmensa extensión de bosque verde, e incluso a lo lejos se veían siluetas de personas jugando fútbol.

Era mi primera vez en tierras cariocas, pero espero que no sea la última, así sea solo para presenciar nuevamente aquella vista. El Pan de Azúcar fue de lejos lo que más me impresionó. Llegar a este monumento natural no es difícil. Hay visitas guiadas, o lo puede hacer en poco tiempo desde los principales sectores turísticos de la ciudad (concentran la mayor oferta hotelera), que son los barrios de Copacabana, Ipanema y Leblon.



Se sube por medio de teleférico (o bondinho), que tiene un costo de 160 reales (unos 130.000 pesos) para turistas y hace dos paradas: la primera, en el Morro da Urca, a unos 2.020 metros de altura, y la segunda, directamente al Pan de Azúcar, a 396 metros. El complejo es amplio, cómodo para caminar, y la afluencia de turistas, si bien es alta, no tiene la molestia causada por las multitudes, punto que se agradece y se disfruta, haciendo que sea fácil y práctico tomar fotografías o, simplemente, sentarse a admirar el paisaje.



Disfruté el Pan, como también lo hice con el Cristo Redentor, en el cerro de Corcovado (razón por la cual también es llamado Cristo de Corcovado). No por nada fue seleccionado entre las siete maravillas modernas del mundo: el cerro donde se ubica permite ver casi todas las playas famosas de Río, incluso el mítico estadio Maracaná, pero también está rodeado de una intensa y vibrante naturaleza (una familia de monos se me acercó en lo alto de la montaña).



La cereza del pastel es el Cristo: con sus 30 metros de altura es visible casi desde cualquier punto de la ciudad (en la noche, iluminado). Es una figura imponente, solemne pero amigable, que abre los brazos como queriendo abrazar a los visitantes. El costo para ingresar es de 93,50 reales (78.000 pesos), se hace por medio de un funicular y, una vez arriba, hay escaleras eléctricas y ascensores para ahorrarles la molestia de subir escalones a adultos mayores, discapacitados o, por qué no, a los más perezosos.



Si algo le resta puntos a esta parada es la cantidad de visitantes que atrae. Incluso en una fecha que no es la más concurrida (como sí lo es en época de carnavales, en febrero), es difícil caminar, sin contar que tomar una foto en la que aparezca otro turista no es tan sencillo. Con todo ello, la experiencia vale la pena. Después de todo, no se puede ir a Río sin visitar el Cristo.

La moneda local son los reales. Un real equivale a 834 pesos colombianos y, al menos en lo que son elementos básicos, los precios son muy similares. Transporte: la ciudad tiene metro y tranvía, pero lo más cómodo es tomar Uber. La aplicación funciona bien y puede cargar el cobro a su tarjeta de crédito, por lo que no se preocupará por el cambio o que le cobren más de la cuenta. Souvenirs: si quiere comprar recuerdos, todos los días frente a la playa de Copacabana, a partir de las 6 p. m., se da inicio el mercado nocturno de arte y artesanía frente al mar. Recuerdos lindos y muy económicos. Clima: a mitad de año es época de invierno, con una temperatura media de 21 ºC. Aunque no es tan caluroso, los días son más despejados. En verano (enero y febrero) el calor supera los 30 °C, pero las lluvias son más comunes.

Playa, brisa y mar... y cultura



Río es una ciudad hermosa, empezando por sus playas. Las más concurridas son las de Copacabana, contiguas a las de Ipanema, también nada despreciables. La arena es blanca, son muy limpias, y me sorprendió el espacio de arena entre el agua y el inicio de la calle, lleno de canchas de fútbol playa y vóley playa, y escasas en carpas (al contrario de lo que uno ve en otros destinos).



El ambiente es de fiesta continua y alegría, y por toda la línea de playa hay una oferta gastronómica tanto de mariscos como de carnes: no se puede negar a probar una excelente picaña. Y en las noches, la vida nocturna es muy rica. Es posible encontrar bares y restaurantes de primera calidad.



Aunque los locales advierten que los turistas pueden ser víctimas de inseguridad, la verdad es que aproveché para caminar bastante, e incluso en horas de la noche, por las calles de la ciudad, y pude andar tranquilo. Incluso los vendedores ambulantes en las playas de Copacabana e Ipanema no suelen ser tan invasivos, como sí puede ocurrir en Cartagena o Santa Marta.



Pero el mar, los bares y los restaurantes no son lo único que ofrece esta ciudad. De hecho, precisamente lo que la diferencia de otras urbes costeras es la oferta cultural. Prueba de ello es el moderno y futurista Museo del Mañana (Museo de Amanhã), un espacio interactivo destinado a la ciencia, cuya edificación, ubicada frente al mar, es de las obras arquitectónicas más bellas de Latinoamérica.



O qué decir de la modernista catedral de Río o la colorida y famosísima Escalera de Selarón, la cual ha sido escenario de infinidad de películas y videos musicales de artistas de todo el mundo.



Y por si fuera poco, está la riqueza natural de Río, que alberga la reserva forestal en una zona urbana más grande del mundo. Parte de ella se puede ver en el Jardín Botánico y el parque Lage.

¿Dónde quedarse?



Siendo de las ciudades que más reciben visitantes en Latinoamérica, la oferta hotelera y de alojamiento es amplia y nutrida, para todos los gustos y precios. Puede quedarse en uno de los tradicionales y centenarios hoteles que quedan en Copacabana, o alquilar un apartamento completo. También hay hostales. Yo me hospedé en el Sheraton Grand Río, el cual tiene una particularidad: es el único con acceso a la playa en toda la ciudad. Es uno de los más tradicionales y reconocidos en tierras cariocas, así como uno de los preferidos de los viajeros internacionales.



No es para menos. Tiene una excelente ubicación (en el sector de Leblon, a pocos minutos de Ipanema y Copacabana) y una completa oferta de relajación, gastronomía y entretenimiento. El Sheraton ha sabido hacerse fama entre locales y turistas por sus restaurantes, en especial L’Etoile, que, con inspiración francesa y productos brasileros, ha sido catalogado como uno de los mejores de todo Brasil. Un dato no menor: la chef pastelera del lugar es colombiana. A esto se suman Bené (un restaurante italiano) y Casarão, especialista en carnes de primer nivel.



En cuanto a entretenimiento, hay canchas de tenis, dos piscinas, una zona para niños, spa y más. En total son 26 pisos y 538 habitaciones. Sin duda, de los mejores hoteles que se puedan conseguir en Río.



