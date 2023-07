Ejercicios que acompañen a acciones cotidianas: Las personas que no acostumbren a realizar ejercicio pueden empezar por implementar pequeños cambios en las actividades cotidianas como subir escaleras en vez de usar el ascensor, ir a algunos sitios caminando o en bicicleta en lugar de en coche…

Caminar una hora antes o después del trabajo: Es muy beneficioso no desterrar únicamente el ejercicio a los días no laborables. Para que no suceda así, es bueno acostumbrarse a caminar por llano antes o después del trabajo.