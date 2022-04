En Estados Unidos, a finales de la década de los 70, decidieron desregular la industria de las aerolíneas: acabaron con los controles federales de tarifas, creación de nuevas rutas y aerolíneas. Así surgieron un sinfín de empresas que querían cautivar mercados de nicho. Sin embargo, ninguna de estas logró sobrevivir a las pruebas del tiempo.



Mascotas como viajeros VIP, chicas Hooters en el aire y una aerolínea religiosa: estas fueron algunas de las ideas que se tuvieron para crear empresas de viaje altamente especializadas y que no duraron.

Pet Airways

Pet Airways podría volver a tener su nicho, ahora que los viajeros desean estar en cabina con sus mascotas. Foto: Cuenta de Twitter @Cyrette

¡Olvídese de enviar a sus compañeros peludos como equipaje de carga! Pet Airways prometía llevar con toda comodidad a perros y gatos en la cabina junto a una azafata para mascotas.



Esta empresa nació en el 2009 en Florida y ofrecía pasajes desde los 150 dólares (unos 300.000 pesos colombianos en la época) y hasta los 1.200 dólares, dependiendo del tamaño del animal que fuera a aprovechar los servicios.



Alcanzaron a operar durante dos años, conectando unas 12 ciudades en Estados Unidos en las que las mascotas podían viajar sin sus dueños.



Sin embargo, tuvieron múltiples pérdidas económicas y debieron cerrar la empresa en el 2013. Intentaron revivirla en el 2018, pero finalmente nunca prosperó su renacimiento.

Hooter Air

La famosa cadena de restaurantes en donde todas las meseras llevan shorts naranjas muy cortos y camisas con el rostro del famoso búho llegaron a sobrevolar los cielos. El dueño de la cadena Hooters, Robert Brooks, compró la flota de Pace Airways que contaba con ocho aviones.



Además de la tripulación necesaria, dos mujeres en el icónico uniforme debían acompañar a los pasajeros. En vez de encargarse de repartir la comida en el vuelo, debían entretener a los clientes, generar trivia y juegos entre los viajeros.

Nunca fueron muy exitosos, y, de acuerdo al medio argentino ‘La Nación’, cuando las costas de Estados Unidos fueron azotadas con las tormentas de los huracanes Rita y Katrina, los costos de la gasolina aumentaron significativamente y la empresa clausuró.

The Lord’s Airline

Esta línea buscaba tener dos rutas exclusivamente, una que conectara Tel Aviv y Nueva York en un vuelo directo y desde Tel Aviv hacia Jerusalén. A bordo, los pasajeros no encontrarían revistas ni películas, sino biblias, torás, y películas religiosas.



“Los rusos y los británicos tienen sus propias empresas de vuelo, ¿por qué no debería tener su propia aerolínea el señor?”, respondió Ari Marshall, el dueño de la empresa en 1986 a la agencia de noticias ‘The Associated Press’.

Este emprendimiento estaba pensado para hombres religiosos en vuelos muy largos. Foto: Cuenta de Twitter @Dilmun18

El nombre se traduce a ‘La aerolínea del Señor’ y buscaba prestar un servicio altamente especializado para viajeros judíos. Sin embargo, el sueño no logró despegar y debieron cerrar la empresa poco después de haber sido creada.

Smokers Express y Smint Air

En los años 90 se prohibió que se fumara a bordo de las aeronaves en Estados Unidos. Pero esto fue recibido con mucho rechazo por parte de los miles de fumadores que aún existían en el país norteamericano, por lo que los empresarios William Walt y George Richardson decidieron crear una aerolínea que permitiera fumar durante el vuelo.



Pedían membresías de 25 dólares para personas mayores de 21 años y alcanzaron a los 5000 miembros. Sin embargo, sin rutas comerciales ni aviones en su flota, la empresa nunca tomó vuelo.

En Colombia, se prohibió fumar incluso en vuelos comerciales en 1991. Foto: Cuenta de Reddit u/theFoot58

En el 2006, el empresario alemán Alexander Schoppmann intentó revivir la idea con Smoker 's International Airways, conectando su ciudad natal Dusseldörf y Tokio, pues en la ciudad alemana había muchos expatriados japoneses y en ambos países aún había muchos fumadores. No sobra decir que este proyecto tampoco despegó.

MGM Grand Air

Baños con griferías en oro de 24 kilates, sin filas ni check-in y hasta servicio de limusina. Estas eran las promesas de la aerolínea MGM, que buscaba que su clientela fueran millonarios empresarios y celebridades.



Contaban con dos aviones en los que cabían apenas 33 pasajeros y salas de juntas a bordo. Además, ofrecían servicio de botones que se encargarían del equipaje de los viajeros. Sin embargo, la popularización de los jets privados llevó a que esta empresa se volviera obsoleta.



Operó desde 1987 hasta 1995, cuando fue vendida y convertida en Champion Air. Esta empresa ofrecía servicios de transporte a equipos deportivos y funcionó hasta el 2008, cuando quebró de manera definitiva.



Aunque dichas aerolíneas ya no existen, estas historias alimentan la imaginación. Podrían existir en un futuro otros extraños emprendimientos para los servicios de vuelo.

