Las islas es el mejor hotel ecosostenible de Suramérica

World Luxury Hotel Awards, la organización mundial que reconoce a los hoteles de lujo por su excelencia en el servicio e instalaciones, reconoció al colombiano Hotel Las Islas, del Grupo Aviatur, como el mejor hotel de lujo ecosostenible de Sudamérica. La premiación se llevó a cabo en la ciudad de Rovaniemi, en la Laponia Finlandesa y asistieron representantes de la industria hotelera de más de 100 países.

Este galardón se suma a otros premios que ha recibido el hotel durante el 2019, entre los que está el reconocimiento a la mejor construcción hotelera en los Global Architecture & Design Awards 2019. En esa oportunidad, los organizadores destacaron la consciencia sostenible del hotel.

Las Islas está ubicado en Barú (Cartagena) y ofrece a sus huéspedes la posibilidad de alojarse en uno de los 55 bungalós, de los cuales 22 están al nivel del mar y 33 están entre los árboles.



Tiene tres restaurantes, cuatro bares, una cafetería, piscina de agua dulce, centro de deportes náuticos, spa, gimnasio, solárium y observatorio astronómico, tienda de artesanías y personal capacitado bajo los estándares de hospitalidad y calidad que caracteriza los establecimientos afiliados a The Leading Hotels of the World.



