Las expectativas de negocio que dejó la macrorrueda de turismo en Anato 

Durante la reciente celebración de la macrorrueda Colombia Travel Mart (CTM), que se realizó entre 28 de febrero y el 1 de marzo, se dejó oportunidades de negocios para Colombia por más de 55,2 millones de dólares.

Dichas expectativas, según Procolombia, se realizó con un registro parcial de solamente el 69 por ciento de las citas concretadas.



Este evento, organizado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y ProColombia reunió a cerca de 390 empresarios, incluyendo 208 exportadores nacionales de 22 departamentos y 181 compradores extranjeros de 27 países, quienes llevaron a cabo más de 3.900 reuniones fructíferas.



"La amplia participación de empresarios colombianos de distintos territorios del país, que quieren dar a conocer a los compradores internacionales por qué Colombia es el País de la Belleza", indicó el viceministro de Turismo, Arturo Bravo.



Los países que más reportaron negocios fueron México (US$ 13,3 millones), Perú (US$ 7,8 millones), Brasil (US$ 7,2 millones), Canadá (US$ 5,6 millones) y Ecuador (US$ 3,5 millones). Además, otros mercados como Polonia, Holanda, Suiza mostraron un alto interés en el país para incluir en sus portafolios actividades turísticas que ofrecen los empresarios colombianos.



La presidenta de ProColombia, Carmen Caballero, aseguró: "ProColombia exalta su compromiso con el desarrollo empresarial. En cada encuentro impulsamos oportunidades tangibles, respaldando los sueños y aspiraciones de innumerables empresas, emprendedores y mipymes. Detrás de cada logro, nuestro equipo trabaja incansablemente en todo el mundo, mostrando la belleza y el potencial de nuestro país. Convertimos a Colombia en el destino preferido para los negocios globales, con una expectativa de negocios que sobrepasa los 55,2 millones de dólares, superando en más de 1 millón de dólares la cifra obtenida el año pasado”.



Previo a esta macrorrueda, del 23 al 28 de febrero, se organizaron 17 viajes de familiarización diseñados por 16 empresas colombianas que les presentaron una visión detallada de la oferta que el país tiene, visitando y viviendo la experiencia en destinos de las Seis Regiones Turísticas.



REDACCIÓN VIAJAR