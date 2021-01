Las aerolíneas más seguras del mundo, según AirlineRatings

La plataforma especializada AirlineRatings.com publicó su más reciente ranking de las aerolíneas más seguras en todo el mundo, en el que participaron las 385 compañías a las que hace seguimiento alrededor del globo.



Este análisis evaluó aspectos como el registro de accidentes, incidentes graves, la edad de la flota, las auditorías de los órganos rectores de la aviación y asociaciones líderes y las auditorías gubernamentales.



De esta forma, se encontró que la que la aerolínea más segura en el mundo es la australiana Qantas, que de acuerdo con el editor en jefe de AirlineRatings.com, Geoffrey Thomas, “ha sido la aerolínea líder en prácticamente todos los avances importantes en seguridad operacional durante los últimos 60 años y no ha tenido una fatalidad en la era pura de los reactores”.



Esta y las demás aerolíneas que aparecen dentro del top 20 se destacan en la industria por sus políticas, iniciativas y medidas enfocadas a la seguridad, la innovación y el lanzamiento de nuevos aviones.



“Qantas no está solo. Las aerolíneas establecidas desde hace mucho tiempo como Hawaiian y Finnair tienen récords perfectos en la era de los aviones a reacción", señaló Thomas.



Llama la atención que los diez primeros lugares cuentan principalmente con presencia de compañías oceánicas y asiáticas, y solo una norteamericana y una británica. Más abajo en el listado se ubican las europeas y estadounidenses.



Este es el listado:



1. Qantas (Australia)

2. Qatar Airways (Qatar)

3. Air New Zealand (Nueva Zelanda)

4. Singapore Airlines (SIngapur)

5. Emirates (Emiratos Árabes Unidos)

6. EVA Air (Taiwan)

7. Etihad Airways (Emiratos Árabes Unidos)

8. Alaska Airlines (Estados Unidos)

9. Cathay Pacific Airways (Hong Kong)

10. British Airways (Reino Unido)

11. Virgin Australia / Virgin Atlantic (Australia/Reino Unido)

12. Hawaiian Airlines (Estados Unidos)

13. Southwest Airlines (Estados Unidos)

14. Delta Air Lines (Estados Unidos)

15. American Airlines (Estados Unidos)

16. SAS (Suecia/Dinamarca)

17. Finnair (Finlandia)

18. Lufthansa (Alemania)

19. KLM (Países Bajos)

20. United Airlines (Estados Unidos)



Aunque estas sean las aerolíneas más seguras, no quiere decir que nunca presenten problemas, aclaró Thomas: “Todas tienen incidentes todos los días, y muchos son problemas de fabricación de motores o aviones, no problemas operativos de las aerolíneas. Es la forma en que la tripulación de vuelo maneja estos incidentes lo que determina una buena aerolínea de una insegura”.



Y añadió: "Nuestras 20 aerolíneas más seguras para 2021 están siempre a la vanguardia de la innovación en seguridad, la excelencia operativa y el lanzamiento de nuevos aviones más avanzados como el Airbus A350 y el Boeing 787".

Las más seguras frente al manejo de la covid-19

AirlineRatings.com también publicó el listado de las 20 aerolíneas que ofrecen sus servicios garantizando mejor manejo de la pandemia de la covid-19.



El ranking se compone de las siguientes compañías: Air Baltic, Air New Zealand, Alaska Airlines, All Nippon Airways, AirAsia, British Airways, Cathay Pacific Airways, Delta Air Lines, Emirates, Etihad Airways, Eva Air, Japan Airlines, Jetblue, KLM, Korean Airlines , Lufthansa, Singapore Airlines, Southwest, Qatar Airways y Westjet.



REDACCIÓN VIAJAR

