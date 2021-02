La web que busca impulsar el turismo indígena en Colombia

En el marco de una investigación universitaria que tuvo lugar en la Universidad

Jorge Tadeo Lozano, la estudiante de la Especialización en Periodismo Digital,

María del Mar Quintana, desarrolló el modelo de página web Chinchorro, una iniciativa que busca impulsar el turismo indígena en Colombia, acortando brechas entre comunidades, gobierno, visitantes y agencias, para así promover los destinos

culturales del país, con base en los lineamientos de los mismos pueblos.

El proceso incluyó en una primera fase la investigación de los productos que en

Colombia promueven el turismo indígena, y donde se halló la necesidad de crear un

espacio de nicho para este sector, que además tuviera las mismas voces de las

comunidades, quienes bajo sus parámetros indicaron qué tipo de información

buscan compartir con el turista, nacional o extranjero.



En este proceso se reveló que no existen webs indicadas para dicho propósito, pero

además que no es tratado como un aparte, sino que entra en el marco de lo que el

gobierno colombiano denomina turismo comunitario.



Así mismo, la investigación abordó el perfil del turista que visita Colombia y sus

intereses particulares en conocer las tradiciones y los diferentes contextos de los

pueblos indígenas. La mayoría, como indicó Quintana, con un alto desconocimiento

de las diferentes etnias que existen en el país y las distinciones entre sí.



Lo anterior teniendo en que que, según el último Censo Nacional del DANE (2018),

en Colombia hay 1′905.617 personas que se reconocen como parte de la

población indígena, cifra que representa un crecimiento del 36,8 % frente a 2005. El

Censo de 2018 también reveló que existen 115 pueblos nativos en el país, mientras

que en 2005 se habían identificado 93.

La digitalidad como opción

En la web se pueden encontrar videos, audios, fotografías, rutas e incluso tests para

aprender sobre las comunidades indígenas del país. La mayoría de este material es

suministrado por investigadores de diferentes universidades como la del Cauca, así

como por los miembros de las mismas comunidades.



En Chinchirro también se pueden encontrar crónicas, reportajes y noticias alrededor

del sector turismo y aquello que compete directamente a las comunidades, que

permiten, en comunicación entre la autora y los pueblos, entregar información

detallada e inédita de la forma de vida, tradiciones y costumbres de las distintas

etnias.



Por otro lado, la investigación arrojó hallazgos como que el sentir de los miembros

entrevistados de los pueblos indígenas, expresa una distancia importante entre el

turismo que se realiza en el país hacia sus pueblo y la participación que ellos

mismos tienen en dichos recorridos.



El 94% manifiestan no poder participar de las actividades de guianza en sus

territorios, lo que brinda una mirada externa de lo que sucede por dentro y que

además desplaza oportunidades de los locales para realizar un trabajo que conocen

de forma nativa.



En ese mismo sentido, la denuncia que prepondera en las investigaciones tiene que

ver con el desconocimiento que presenta el turista frente a los lineamientos que

tienen las comunidades y el cómo esto afecta su cultura, sus tradiciones y su

pervivencia. Pues explican que la mayoría de personas que llegan dicen querer vivir

una experiencia con ellos, pero no saben qué tipo de experiencias se pueden

compartir o no.



Según los datos compartidos por Quintana a este diario, el 89 por ciento de los

turistas entrevistados indicó no tener conocimiento sobre las diferentes

comunidades indígenas que existen en el país y cuáles son sus lineamientos y

tradiciones.

Visos de optimismo

Pese a estas dificultades, los miembros de las comunidades entrevistados también

explican que consideran al turismo como una manera de obtener ingresos, pero

sobre todo de enseñar a la gente lo que significa su cultura y sus creencias.

Frente a estos puntos, la investigación presentó las voces del gobierno, que

señalaron varios esfuerzos por impulsar el turismo indígena, lo cual contrasta con la

renuencia de los pueblos, que aseguran no ver una iniciativa clara por parte de las

autoridades de trabajar junto a ellos.



