Aunque no se trata de un evento abierto al público, la Vitrina Turística de Anato, que se inauguró este miércoles en Corferias, tiene el ambiente festivo de las grandes ferias que se llevan a cabo en este recinto.



De hecho, durante su discurso de apertura, Paula Cortés, presidenta de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato), confirmó que cerca de 18.000 visitantes profesionales registraron su asistencia a este evento de comercialización del sector turismo, 4.500 más de los proyectados.

Del mismo modo, la proyección del valor de negocios que se logren durante la Vitrina 2022 pasó de 90 millones de dólares anuales a 100 millones de dólares.



La apertura de la Vitrina, considerada uno de los eventos más relevantes de su tipo en América Latina, estuvo encabezada por el presidente de la República, Iván Duque Márquez, quien puso énfasis en los esfuerzos que desde su Gobierno se han llevado a cabo para ayudarle al sector a sobrevivir y sostenerse durante la pandemia, y también a crecer y consolidarse como industria.



Mencionó, entre otros, la extensión de beneficios tributarios para el sector hotelero, con miras a favorecer la inversión extranjera y la construcción de nueva infraestructura; la lucha frontal contra la informalidad en el sector, la regulación de plataformas digitales de turismo (que a partir del decreto 1836 del 2021 deben tener Registro Nacional de Turismo y hacer aportes parafiscales), la apertura de nuevas rutas aéreas (el año pasado se generaron 35 nuevas internacionales) y una mejora en infraestructura regional, para facilitar el desarrollo de este sector, entre otras medidas.



Afirmó que fruto de todos los esfuerzos, el 2019 cerró como el mejor año en la historia del turismo nacional; en efecto, en ese periodo se logró la cifra récord de 4,5 millones de visitantes extranjeros no residentes y se logró la mayor tasa de ocupación hotelera en dos décadas (cercana al 57 por ciento).



Recordó que para evitar el colapso del sector turismo como consecuencia de la pandemia se pusieron en marcha medidas efectivas como el Programa de Apoyo al Empleo Formal (que subsidia entre 40 y 50 por ciento de los salarios mínimos de las empresas), la reprogramación del pago de impuestos, la reducción del IVA a servicios turísticos y tiquetes aéreos del 19 al 5 por ciento y la exención para el sector hotelero de la sobretasa a la energía, entre otras acciones.



Algunas de ellas, como el Paef, se mantendrán vigentes hasta fines de este año. Con respecto a la exención de la sobretasa a la energía, el Presidente señaló que se trabajará este año para lograr que el próximo Gobierno lo convierta en una medida permanente.



Iván Duque dejó sentado, además, que con la promoción del Registro Nacional de Turismo se busca evitar prácticas depredadoras, “quiero decirles a las agencias y a los operadores que entendemos sus preocupaciones. Es maravilloso que al país vengan aerolíneas de bajo costo, pero lo que no puede pasar es que después les incumplan a los colombianos y afecten toda la cadena (…)”, dijo.



Advirtió que junto con el Ministerio de Industria y Comercio y la Superintendencia de Transporte “seremos vigilantes para que no se ofrezcan servicios de bajo costo que logren captar recursos, queden mal con sus clientes y luego caiga toda la responsabilidad en el intermediario”, que suelen ser las agencias de viajes.



Tras celebrar el hecho de que más de 10.000 empresas han entrado al Registro Nacional de Turismo, el Presidente recordó al sector que está creado el subsidio del 25 por ciento para contratación de jóvenes de 18 a 28 años, y le pidió hacer uso de él y fijar una nueva meta de enganche para este semestre.

Mauricio Aguilar, gobernador de Santander, el destino nacional invitado de honor a la vitrina, hizo un recuento pormenorizado de las fortalezas de esta región en materia de turismo de naturaleza y aventura, y de sus potenciales culturales y gastronómicos.



Florida, destino internacional invitado de honor, envió una delegación encabezada por Lauren Pace, directora de Trade y Marketing Global de Visit Florida. Pace destacó la importancia del turismo en doble vía entre el Estado del Sol y Colombia, y dio a conocer que por primera vez en la historia Colombia fue el país número uno en origen de turistas hacia la Florida.



La ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Ximena Lombana, afirmó que al ritmo actual de recuperación, y con base en los buenos resultados arrojados por el sector, se estima que este año el número de visitantes no residentes a Colombia alcance los 3,1 millones y que la cifra de nacionales se ubique en 13,5 millones “con un crecimiento del 36 por ciento con respecto al 2021”, dijo.



La ministra Lombana destacó el hecho de que a estas alturas el país haya recuperado ya el 92 por ciento de las sillas nacionales y cuente con 35 nuevas frecuencias aéreas internacionales, abiertas el año pasado.

