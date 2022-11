“El turismo debe ser visto como solución para un mejor futuro . Y para ello debe afrontar importantes retos económicos, y de inversión, la crisis planetaria y apóyese en el rol que juega la tecnología y la innovación”. Con esta retadora apuesta Virginia Messina, Vicepresidenta sénior de WTTC, participó en la apertura del Global Summit, del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés) que se realiza en Riyadh , Arabia Saudí.

Es la cumbre más grande que han organizado la WTTC, con 3.000 delegados de todo el mundo, y el mayor número de representantes gubernamentales. “Es un espacio para hablar sobre el futuro de la industria y cómo seremos solución para nuestro planeta”, dice Messina. Esto respondió sobre los retos que le esperan al sector, en una rueda de prensa.

¿La apuesta es a qué el turismo sea motor de la economía mundial?



Absolutamente. Como sabemos en el año 2019 nuestro sector representó más del 10 por ciento de la economía y como anunciamos, nuestro sector seguirá creciendo por encima de la economía global, a un 5,8 en promedio anual, en comparación con el resto de la economía que va a crecer un 2,7 por ciento. Estamos creciendo por encima a pesar de todos estos retos.

¿Hay una región que les preocupe más que otra en cuanto a crecimiento?



La verdad es que todas las regiones como sabemos se han estado recuperando a su propio paso, sobre todo por la reapertura de fronteras, aunque algunas regiones, por ejemplo Asia y China , que son muy importantes para el sector, todavía se mantienen cerradas o con restricciones por la pandemia. Europa abrió antes y algunos países se han beneficiado de esto. Pero realmente en todos vemos una recuperación importante.

¿Qué hacer frente a los retos que le pone la crisis climática al sector?



Claro y es realmente una prioridad WTTC durante los últimos dos años hemos tomado la sustentabilidad como la prioridad mayor, incluye no solo la parte medioambiental, la parte del clima y la parte social, pero definitivamente sabemos que el cambio climático está afectando. El 80 por ciento de nuestro sector depende de la naturaleza y por eso es tan importante protegerla. En septiembre preparamos un reporte y una visión que habla de cómo podemos realmente medir nuestro impacto en la naturaleza y qué tenemos que hacer, no solo para medir si no para asegurarnos de que protegemos y conservamos toda la biodiversidad de la que dependemos. Tenemos muchas empresas dentro de nuestros socios que están teniendo acciones muy aceleradas sobre este tema y en diciembre vamos hacer parte de la cumbre de las Naciones Unidas para la biodiversidad, la COP15 que se llevará a cabo en Montreal.

¿Cuál es la experiencia de Arabia Saudí , el país que nos reúne en esta cumbre?



El tema de estar en Arabia Saudita es plenamente importante sobre todo por el compromiso que ha puesto una potencia tan grande al hacer una transición de su economía, mirar al sector turismo, apuntar al sector turismo para decir “este es uno de los sectores que nos va ayudar hacer esa transición” y eso realmente es algo que desde el consejo mundial de viajes y turismo nos sentimos muy orgulloso de estar participando en esta expansión, con una inversión económica importante, con la participación de la gente, la inclusión de las mujeres… Realmente creemos que será un programa muy exitoso .

¿Ya se alcanzaron a recuperar las cifras del sector luego de la pandemia?



En algunos países sí, incluso se han excedido; otros países como sabemos se van a recuperar en el 2023. Estamos viendo riesgos a nivel económico y geopolítico que han tenido un impacto sobre todo en regiones como en Europa con los altos precios de energía, con la inflación, ha tenido un impacto sobre todo por el incremento en los precios, por ejemplo en vuelos y hoteles. A pesar de eso vemos una recuperación muy fuerte, pese a que las noches de hotel en algunas regiones pueden estar al doble, estamos viendo ocupación hotelera muy alta, incluso mayor que en el 2019. Con la pandemia se dio cierto poder de ahorro, y ahora la gente sigue viajando y estamos viendo muchísima actividad.

Ante las perspectivas económicas del 2023 de caídas del crecimiento económico, ¿qué esperan?



Hicimos un estudio para ver cómo va creciendo nuestro sector, sabemos que no estamos donde estuvimos en el 2019, ha habido una caída, el 2021 nos representó una recuperación cerca del 22 por ciento a nivel global y el 2023 sin duda, estamos viviendo una cuasi recesión, entonces si va haber un impacto, pero de nuevo, el sector se sigue recuperando, el empleo se sigue recuperando y las perspectivas para el próximo año también siguen siendo muy fuertes.

¿Cuáles son esas tendencias de viaje que se pueden plantear para el próximo año?



Una tendencia muy grande es la sustentabilidad, y no es solo del lado de los gobiernos, también, de los consumidores que se quieren asegurar que cuando viajan están tomando decisiones más sustentables, que están consumiendo local, que están buscando la manera de están viajar con menor impacto en el medio ambiente y eso sin duda es una tendencia que vimos desde la pandemia y que vamos a seguir viendo, incluso incrementada. Por otro lado, durante la pandemia vimos que los viajeros se enfocaron en experiencias al aire libre, hubo más preferencia por experiencia al aire libre. Pero la realidad es que hoy el turismo a las ciudades ha regresado como lo vemos en el último análisis en 82 de las mayores ciudades del mundo. El turismo ha vuelto a las ciudades, pero se está dispersando mucho más, es decir que no solo visitamos la ciudad central, sino algunos destinos dentro del país.

¿Cuál es la importancia de la tecnología y el metaverso en este desarrollo del turismo?



La tecnología está avanzando, la innovación está avanzando y no nos podemos quedar atrás, es muy importante ver cómo van afectar a nuestros modelos operativos, cómo van afectar a nuestros negocios y cómo podemos innovar y adaptar, hacer lo mejor de estas tecnologías realmente para ofrecer una mejor experiencia para el viajero.



ADRIANA GARZÓN

Editora de Vida

Enviada especial al Global Summit del Consejo Mundial de Viajes y Turismo