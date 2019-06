La montaña rusa más larga de Florida está en el parque de Harry Potter

Hagrid, el guardián de los terrenos de Hogwarts, es el guía de la nueva aventura de The Wizarding World of Harry Potter - Hogsmeade, una de las secciones más atractivas del parque de diversiones Universal’s Islands of Adventure, ubicado en Orlando (EE. UU.).



Se trata de Hagrid’s Magical Creatures Motorbike Adventure, una vertiginosa montaña rusa que ya se convirtió en la más larga de Florida, con más de un kilómetro y medio de longitud. Hagrid lleva a sus visitantes a recorrer un camino rodeado de criaturas mágicas que hacen parte del mundo de Harry Potter y a disfrutar de una historia mágica que ha conquistado a fanáticos de todo el mundo.

Los pasajeros de este viaje recorrerán un bosque acondicionado especialmente para esta atracción, que tiene 1.200 árboles, y podrán disfrutar de la historia mientras gozan de una caída libre vertical de más de 5 metros, siete lanzamientos y mucha más adrenalina.



A bordo de motocicletas mágicas, los viajeros llegarán hasta el Bosque Prohibido, un lugar que hace parte de los terrenos de Hogwarts, el colegio del Mundo Mágico. Volarán por encima de los árboles, acelerarán sus vehículos a través de las ruinas misteriosas, avanzarán hacia al frente y hacia atrás, mientras buscan las criaturas más raras de este universo.

‘The monster book of monsters’ hace parte de la escenografía. Foto: Cortesía Universal

Antes de comenzar el viaje a través del bosque, los visitantes entrarán en las ruinas que parecen haber sido abandonadas hace siglos detrás de la choza de Hagrid. Las ruinas fueron imaginadas y traídas a la vida por el equipo de Universal Creative en colaboración con Stuart Craig, diseñador de producción de las películas de Harry Potter, y Alan Gilmore, el director de arte de la saga. Aquí es donde la clase del cuidado de criaturas mágicas comienza para los invitados.



Mientras embarcan en su camino hacia las motocicletas encantadas, los invitados podrán ver materiales de la clase, incluyendo huevos de dragones a punto de salir del cascarón, una guardería improvisada en donde Hagrid mantiene a sus Escregutos de colas explosivas (las criaturas que cobrarán vida por primera vez para esta aventura épica).



Los visitantes se encontrarán con personajes de las películas de Harry Potter, incluyendo a Arthur Weasley y a Fang, el perro de Hagrid, en una experiencia previa al espectáculo que será traída a la vida por proyecciones digitales y efectos especiales. Durante esta interacción, los invitados aprenderán sobre su viaje hacia el Bosque Prohibido como si fuera su lección del día.

Si usted va

Los tiquetes para entrar a Universal’s Island of Adventure están alrededor de los 200 dólares por persona. Se recomienda comprarlos con anticipación en la web www.universalorlando.com.



Este complejo de entretenimiento incluye la posibilidad de alojamiento. Por su relación costo-beneficio, se recomienda el Universal’s Endless Summer Resort - Surfside Inn and Suites, que se inaugurará el 27 de junio.



Recuerde que los colombianos necesitan visa para entrar a Estados Unidos.

REDACCIÓN VIAJAR@ViajarET