La línea de cruceros Oceania Cruises bautizó anoche su nuevo barco Vista en una brillante ceremonia en La Valeta, Malta. Es el primero de los barcos de la clase Allura de la naviera, con capacidad para 1.200 pasajeros. Su debut fue una celebración en la que brilló la madrina de la nave, la célebre chef italoamericano, autora, restauradora y personalidad gastronómica ganadora de un premio Emmy, Giada De Laurentiis.



Frank A. Del Rio, Presidente de Oceania Cruises, dijo en el evento inaugural que "hemos estado esperando con impaciencia este día histórico mientras bautizamos nuestro primer barco nuevo en más de diez años y allanamos el camino para un futuro emocionante".



"La experiencia de clase mundial de esta hermosa ceremonia se alinea perfectamente con la experiencia a bordo de Vista, que cuenta con un diseño impresionante, entretenimiento excepcional, servicio de primera categoría y delicias culinarias innovadoras".



Con 791 pies (241 metros) de largo y más de 67.000 toneladas con capacidad para 1.200 huéspedes con doble ocupación, Vista ofrece una proporción de personal líder en el mercado con dos miembros de la tripulación por cada tres invitados.



También cuenta con los camarotes estándar más espaciosos en el mar, que miden más de 290 pies cuadrados.



Giada De Laurentiis dijo en el bautizo del barco, "me siento muy honrada de haber sido elegida como madrina de este increíble barco nuevo y de ser parte de esta gloriosa noche en Malta. Vista es un barco de ensueño lleno de increíbles experiencias culinarias".



Marcia del Río y Giada de Laurentiis. Foto: Adriana Garzón

Las propuestas a bordo de Vista incluyen ocho bares, salones y lugares de entretenimiento, además del Aquamar Spa + Vitality Center y Aquamar Spa Terrace.



Haciendo honor a su promesa The Finest Cuisine at Sea, Vista cuenta con 11 propuestas culinarias a bordo, incluidos tres restaurantes nuevos: Aquamar Kitchen, que ofrece platos inspirados en el bienestar; The Bakery at Baristas, que sirve pasteles recién horneados; y el nuevo concepto Ember.



Como madrina, De Laurentiis creará dos platos de autor que se servirán en Toscana, el restaurante de especialidades italianas y de ricas tradiciones familiares, y en The Grand Dining Room, la lujosa propuesta de los lugares culinarios de la línea.



Después de esta celebración de bautizo el barco navegará en su viaje inaugural el 13 de mayo desde Roma a Venecia antes de embarcarse en un verano en el Mediterráneo. En septiembre, navegará a Canadá y Nueva Inglaterra antes de dirigirse al sur para ofrecer itinerarios que exploran México, las Bermudas y el Caribe desde su puerto base de Miami.



ADRIANA GARZÓN

EDITORA VIDA DE HOY

ENVIADA ESPECIAL DE VIAJAR