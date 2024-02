La millonada que cuesta viajar en Emirates, la aerolínea que pide pista en Colombia

La aerolínea Emirates, de los Emiratos Árabes Unidos, es una de las más reconocidas a nivel mundial, pues, además de su servicio, han hecho un buen trabajo dándose a conocer, patrocinando a los árbitros de la NBA y a equipos importantes de fútbol como el Real Madrid, el Milan, el Benfica y el Arsenal.



Emirates, además, quedó en el cuarto puesto en el ranking de Skytrax 2023, la compañía encargada de calificar y premiar a las mejores aerolíneas del mundo cada año.

Tienen una política encaminada hacia tener una fuerza laboral culturalmente diversa, y enfocarla al buen servicio al cliente, lo que les ha dado numerosos premios internacionales. Cuentan con 262 aviones que llegan a 152 destinos, y fueron una de las compañías que más invirtió en la recuperación aeronáutica post pandemia.

Entre esos destinos, no obstante, no se encuentra Colombia, pero eso es algo que los directivos de la empresa ya están trabajando en cambiar.



El pasado 10 de febrero, el presidente Gustavo Petro confirmó que Emirates tiene intenciones firmes de establecer vuelos directos hacia el país, y la Aeronáutica Civil dijo que recibió una oferta para operar un trayecto Dubái-Bogotá, con escala en Miami, que empezaría a operar el próximo 3 de junio.



Según ‘Pulzo’, los trayectos se harían en aviones Boeing con capacidad para 354 pasajeros distribuidos en tres clases, y una capacidad de carga de 14 toneladas por vuelo.

En cuanto a precios, una consulta en la página de la aerolínea ofrece resultados de todo tipo. En la tarifa más económica, se encuentran tiquetes por debajo de los mil dólares, es decir, entre tres y cuatro millones de pesos, un precio razonable tomando en cuenta lo lejano del destino.



Sin embargo, la clase business presenta precios entre los 4.000 y los 9.000 dólares, es decir, entre los 12 y los 27 millones de pesos, y la primera clase cuesta entre 15.000 y 20.000 dólares, lo que equivale a 60 u 80 millones de pesos, un precio prácticamente inaccesible para cualquier colombiano.

Se espera, no obstante, que si la empresa llega al país presente unos precios mucho más competitivos con el mercado nacional de tiquetes aeronáuticos.



Cabe recordar que la Aeronáutica Civil no ha tomado aún una decisión con la propuesta que tiene sobre la mesa, pero no tomará mucho tiempo, pues el próximo viernes 16 de febrero anunciarán si aceptaron.



