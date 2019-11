Cancelaciones de reservas hoteleras causan pérdidas de $1.000 millones

La ocupación hotelera en Bogotá y en varias ciudades del país se ha visto perjudicada por el paro nacional que inició el pasado 21 de noviembre, según un análisis realizado por la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco), que asegura que las cancelaciones han generado pérdidas que alcanzan los 1.000 millones para la ciudad de Bogotá y un promedio de 200 millones para destinos intermedios.

Entre el 21 y 25 de noviembre la ocupación hotelera se mantuvo 0,5 puntos porcentuales por encima del mismo periodo del año pasado. No obstante, el 21 de noviembre -día que empezaron las manifestaciones-, se vio afectada en 5,3 puntos porcentuales, con una gran disminución en los departamentos de Atlántico, Barrancabermeja, Boyacá, Caldas, Casanare, Huila, Meta, Nariño, Norte de Santander, Risaralda, Tolima y Valle del Cauca.



El consolidado presentado por Cotelco dice que las cancelaciones de reservas en Bogotá corresponden a un 14 por ciento y en lugares como Risaralda, a un 90 por ciento.



En el consolidado presentado por la agremiación, Atlántico, Risaralda, Norte de Santander, Quindío, Valle del Cauca, Nariño, Caldas, Santander y Casanare son los destinos con mayor impacto negativo. Las caídas en la ocupación van desde 3,2 a 14,5 puntos porcentuales.



Teniendo en cuenta estos porcentajes, las pérdidas acumuladas calculadas en promedio para dichos destinos alcanzan los 2.000 millones de pesos diarios por concepto de una menor ocupación de habitaciones.



"Esta protesta que no cesa, genera incertidumbre y afecta fuertemente no solo a la hotelería y el turismo en general, impacto que se ve reflejado en las cifras de ocupación, cancelaciones de reservas y de eventos, sino que está generando un perjuicio para la economía del país, que venía en alza", dijo Gustavo Toro, presidente ejecutivo nacional de Cotelco.



Francia Ballesteros, gerente de Richmond Suites Hotel en Bogotá, dice que el día después del paro, "empresas y organizadores de eventos comenzaron a cancelar debido a la imposibilidad de llegada de capacitadores y/o asistentes al hotel".



También dice que se han visto afectados en el promedio de alojamiento y reservas: "a la fecha registramos cancelaciones por un orden superior a los 50 millones de pesos”.

De igual forma, Elizabeth Becerra Pilonieta, gerente de Salvio93, asegura que "para el cierre de noviembre hemos registrado cancelaciones en alojamientos superiores a los 46 millones de pesos y para diciembre sumamos ya 24 millones de pesos". Agrega que algunas multinacionales han alertado a sus empleados para evitar viajar al país.



Así las cosas, el presidente de Cotelco dice que estas manifestaciones están generando "un perjuicio para la economía del país, que venía en alza. Esperamos que la situación se normalice lo antes posible y que el Gobierno a través del diálogo social propuesto por el presidente Iván Duque y los sectores participantes y organizadores de la protesta, lleguen a acuerdos que permitan seguir avanzando en el desarrollo social y económico del país”.



