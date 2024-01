Histórico: llega por primera vez a La Guajira un yate de lujo con 40 turistas

El 2024 comenzó con importantes noticias para el turismo con la industria de marítima en el país: este jueves 11 de enero atracó por primera vez en el Cabo de la Vela, La Guajira, un yate de lujo con cerca de 40 pasajeros, marcando un hito en la región y representa una gran oportunidad para seguir abriendo las puertas a la llegada de otras embarcaciones.



La línea responsable de esta operación es Emerald Cruises, con sede en Suiza. Esta compañía trajo a las costas de La Guajira el yate de lujo Emerald Azzurra, construido en 2022 y equipado con 50 cabinas, destinadas tanto para los pasajeros como para la tripulación.

Frente a este hecho histórico para el turismo nacional, el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Germán Umaña Mendoza, destacó que “en el gobierno del presidente Gustavo Petro Urrego, trabajamos por un turismo responsable, regenerativo y sostenible en nuestros territorios. Y el departamento de La Guajira es justamente una región con alto potencial para esta actividad, ya que cuenta con paisajes que confirman por qué Colombia es El País de la Belleza”.



El alto funcionario añadió que la llegada de esta línea de cruceros genera nuevas oportunidades tanto para los habitantes de estos territorios, como para los empresarios y visitantes interesados en conocer las experiencias inolvidables que ofrecen los hermosos destinos colombianos.



El Emerald Azzurra, diseñado específicamente para acceder a puertos de menor tamaño inaccesibles para otras embarcaciones similares, inició su itinerario el 6 de enero desde Barbados, atravesando destinos como Saint Vincent and the Grenadines, Aruba, Curaçao y el Cabo de la Vela. Este buque tiene programadas paradas adicionales en Santa Marta y Cartagena, antes de concluir su travesía en Panamá.



“Comprometidos con el mandato del Gobierno Nacional y del presidente Gustavo Petro de impulsar el turismo de manera más amplia y mejorada en diversas regiones del país, hemos logrado este momento histórico para el departamento de La Guajira, un destino paradisiaco que se destaca por su rica herencia cultural y su exuberante entorno natural”, expresó Carmen Caballero, presidenta de ProColombia.

La recepción de turistas extranjeros en el Cabo de Vela es un hecho que genera un impacto positivo al dinamizar la economía local y enriquece las experiencias de los visitantes. Foto: Fontur

Por su parte, Álvaro Balcázar, Gerente General de Fontur, señaló que “a través de los recursos Fontur se han apalancado cerca de $80.000 millones para la promoción de Colombia, el país de la belleza a nivel internacional y como resultado se ha dinamizado la temporada de cruceros. Con el liderazgo del ministerio y de la mano con ProColombia, continuaremos este año en el camino de posicionar en el mundo los atractivos turísticos no tradicionales. En el caso de La Guajira, el año pasado se destinaron $ 7.120 millones para infraestructura turística, competitividad y promoción de destinos”.



Agregó que “recibir a turistas extranjeros en el Cabo de Vela, sin duda, es un hecho que genera un impacto positivo al dinamizar la economía local y enriquece las experiencias de los visitantes”.



Asimismo, el Gerente de Proyectos de Fontur expresó que "los turistas extranjeros van a tener la oportunidad de aprender sobre la identidad colombiana, y de integrarse con las comunidades, que también tienen la oportunidad de volverse embajadores de Colombia en otros lugares".



Jairo Aguilar Deluque, gobernador de La Guajira, expresó sobre este hito, que “el turismo es la gran oportunidad para La Guajira. Con la llegada de este crucero demostramos que somos un departamento competitivo y que podemos estar a la vanguardia de otros sitios turísticos a nivel nacional e internacional, esto es tan solo el inicio del trabajo que vamos a liderar para potencializar a La Guajira y hacer lo que vuelva mirar al mar como pilar fundamental de la diversificación económica a la que debemos apostarle los guajiros".

Los turistas se deleitaron con la interacción cultural, las experiencias y los paisajes maravillosos. Foto: Fontur

Cifras de llegadas de cruceros a Colombia

La industria de cruceros en Colombia está experimentando un resurgimiento en su crecimiento y las cifras así lo indican. Al comparar la temporada de 2021-2022 frente a la de 2022-2023, las recaladas aumentaron 151 por ciento y la llegada de pasajeros subió 346 por ciento.



De acuerdo con cálculos de ProColombia, consultadas las bases de los puertos de las ciudades y de la Dirección General Marítima (Dimar), los destinos en Colombia que registran un alto volumen de actividad son Cartagena, Santa Marta y San Andrés.

Yate de lujo que desembarcó en Cabo de la Vela, en el departamento de La Guajira. Foto: Fontur

Al finalizar la última temporada 2022-2023, se lograron importantes avances, destacando el aumento de la actividad de cruceros en Bahía Solano, Coveñas, Leticia, Gorgona, Utría y Urabá. Estos destinos recibieron a más de 1.650 pasajeros, contando con la presencia de siete líneas de cruceros y un total de 13 recaladas.



De otro lado, según las proyecciones sujetas a cambios en la programación, se estima que durante la temporada 2023-2024 Colombia recibirá un total de 214 visitas de al menos 30 líneas de cruceros, lo que se traducirá en aproximadamente 329.226 pasajeros. Además, se espera que se realicen 15 recaladas inaugurales en Cartagena, marcando la primera vez que estos cruceros lleguen a la ciudad.



Además, considerando el gasto promedio por pasajero y por tripulante estimado en el estudio "Economic Contribution of Cruise Tourism to the Destinations Economies", se calcula que esta actividad tendrá un impacto económico cercano a los USD$ 50 millones de dólares para la temporada 2023-2024.

