Las vacaciones son uno de los momentos más esperados del año. Tiempo clave para descansar, disfrutar y relajarnos. Sin embargo, si bien popularmente se cree que lo más importante es contar con el dinero, lo realmente clave es una buena planificación.



Por eso, con el objetivo de facilitarle las cosas a los viajeros colombianos de cara a sus vacaciones, Latin Assistance preparó algunos consejos para ese viaje soñado, al mejor precio.



Temporada baja, la clave

Dentro del turismo hay tres temporadas disponibles: la alta, la media y la baja.



La denominada 'alta' engloba los meses del año en los que es mayor el caudal de gente que viaja y por ende hay muchos más lugares para hospedarse y alimentarse ocupados. En Colombia conforman este período los periodos de diciembre – enero y junio - julio, así también como los feriados largos, la semana santa y la semana de receso de segundo semestre, por eso si tu deseo es ahorrar dinero, evita irte de paseo por esas fechas del año.



- La temporada mediana hace referencia a los meses donde se viaja un poco menos que en la alta pero que ofrecen algún tipo de celebración; en Colombia por ejemplo, septiembre por el amor y la amistad, mayo por la celebración a madres y Noviembre, mes en el que inician fiestas y celebraciones de fin de año en caso todo el país.



- Y la temporada baja son aquellos meses en los que menos la gente suele viajar de vacaciones, en parte por las temporadas/estaciones climáticas, las condiciones de los destinos, o simplemente porque tanto laboral como profesionalmente las personas están enfocadas en sus labores y rutina. Los meses de febrero, marzo, abril, agosto y octubre conforman esta categoría. El consejo para ahorrar es que tome sus vacaciones en la temporada baja cuando las tarifas son más económicas.



Importante destacar que estas temporadas pueden variar según el destino. Hay lugares en donde permanentemente se encuentra un flujo de turistas alto.



El consejo para ahorrar es que tome sus vacaciones en la temporada baja.

Reserva todo por su cuenta

Comúnmente las agencias de viajes o las plataformas que gestionan hospedaje reciben un porcentaje a nivel comisión por haber realizado su trabajo, así que una forma de ahorrar al planificar tus vacaciones es organizar y contratar por usted mismo el tour y gestionar de forma directa y personal la reserva de los hoteles.



Ahora, si bien mencionamos anteriormente que existen las temporadas altas, medianas y bajas, no es lo único presente dentro del mundo del turismo. También podemos encontrarnos con los días de la semana ordenados de mayor o menor ocupación en los hoteles. Así que a la hora de hospedarse, no es lo mismo solicitar una habitación para un martes que para un sábado.



Por eso, cuando esté organizando sus vacaciones, tómese el tiempo para averiguar las tarifas de los días entre semana y los precios de los fines de semana. No son lo mismo. También puedes consultar por las que se conocen como "tarifas ejecutivas o corporativas".



¡Las promociones están para aprovecharse!

Los hoteles casi siempre ofrecen a sus clientes diversas promociones del tipo cupones, noches gratis y otras ofertas. A veces incluso incluyen hasta el transporte. Así que esté atento (a) a sus redes sociales por esos tratos especiales con los que vas a gastar mucho menos en tus vacaciones.

Santa Marta sigue siendo uno de los destinos preferidos por los turistas.

Ahorre dinero en alimentación

Pedir comida o comer en restaurantes constantemente puede ser excesivamente caro. Por eso, una alternativa para abaratar costos es la de comer en mercados o plazas de comidas, porque es posible encontrar precios asequibles y de muy buena calidad.

Intente nuevas alternativas para hospedarse

Una de las partes fundamentales a la hora pensar en las vacaciones es el hospedaje, y aunque son más completos, los hoteles no son la única opción. Puedes pensar en hostales (hospedajes de menor magnificencia que un hotel), en casas o apartamentos de alquiler, cuyo costo puedes repartir en caso de que viajes en grupo.



También existe una nueva forma alternativa de hospedaje, que es el 'CouchSurfing', cuya premisa se basa en "pedir prestado un sillón para pasar la noche".



Otra de las plataformas que se pueden utilizar para encontrar hospedaje es Airbnb, Booking, Despegar, Kayak, entre otras plataformas. Es importante prestar atención a las opiniones que otros huéspedes han hecho sobre su alojamiento. Proporcionan información más relevante y actualizada para garantizar que las experiencias de los turistas coincidan con sus expectativas. Consulte también por hospedajes equipados con cocina, así podrá cocinar usted mismo, comer a tus tiempos y controlar el gasto en comida.

Compre en supermercados y al mayor

Si su viaje vacacional va a ser en familia o en grupo, podría comprar todo lo que necesita para el viaje al por mayor antes de salir. Ya sea agua, refrescos u otras bebidas hasta alimentos, en especial si se va a hospedar en donde pueda cocinar. Este proceder le permitirá no gastar en las instalaciones de los hoteles, y ahorrará también en transporte porque no tendrá que ir de un lado a otro para comprar cosas.

Cartagena, San Andrés, Santa Marta, Bogotá y Barranquilla son algunos de los destinos nacionales preferidos por los colombianos.

Sepa cómo ahorrar también en el transporte

Si va a viajar en avión, fíjese que los vuelos de horarios tarde-noche suelen tener precios más accesibles. Por eso debe investigar los valores de los vuelos según sus horas. Por el lado opuesto, si va a viajar por tierra, averigüe qué es más barato: Usar su propio carro o rentar uno durante tu estadía. En el caso de viajar con más personas, reparta entre todos los costos de la gasolina y el mantenimiento del auto, como el parqueadero.



